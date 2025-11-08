Kocaeli'de 6 kişiye mezar olan parfüm dolum tesisinden geriye kalanlar!

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde sabah saat 09.00 sıralarında 2 katlı parfüm dolum tesisinde bir yangın meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangın kısa sürede büyüyerek tüm binayı sardı.

TRAJİK YANGINDA 6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Alevler, tesisin hemen yanında bulunan binanın çatısına da sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak yangında 6 kişi hayatını kaybetti, 1’i ağır 4 kişi de yaralandı. Hayatını kaybeden 6 kişinin cansız bedenleri otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırılırken, yakınlarını kaybeden aileler olay yerinde sinir krizi geçirdi.

YÜREKLERİ YAKAN GÖRÜNTÜLER

Yangının ardından tesiste yapılan incelemelerde içerideki tüm malzemelerin yandığı, metal iskeletlerin dahi zarar gördüğü belirlendi. Dron ile kaydedilen görüntülerde fabrikanın iç kısmında oluşan büyük tahribat facianın boyutunu gözler önüne serdi.