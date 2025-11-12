Muazzez Abacı albümleri ve şarkıları! Türk Sanat Müziğinin devi 78 yaşında öldü

Kategoriler
Geçtiğimiz günlerde kalp rahatsızlığı geçirerek hastaneye kaldırılan Muazzez Abacı, 78 yaşında hayata gözlerini kapadı.
Üzücü haberi ünlü sanatçının menajeri Taner Budak kamuoyuna açıkladı.
Abacı, 1973 yılında ilk plağı Bir Sen Kaldın İçimde’yi Kervan Plak etiketiyle yayımladı.
Dalgalı özel yaşamı nedeniyle sahne ve plak çalışmaları zaman zaman aksamalara uğradı.
Stüdyo albümleri
Muazzez Abacı ve Mustafa Sağyaşar (1974/Kervan Plak)
Muazzez Abacı Söylüyor (1975/As Plak)
Ölümsüz Eserlerle Muazzez Abacı (1975/As Plak)
Dönüş (1978/Yavuz Asöcal)
Yasemen (1981/Yavuz Asöcal)
Muazzez Abacı Söylüyor (23 Şubat 1982/Türküola)
Sevdiklerinizle Muazzez Abacı 83 (Eylül1983/Yavuz Asöcal)
Geceler (2 Ocak 1986/Harika MC)
Şakayık (Mayıs 1986/Yavuz Asöcal)
Söyleme Bilmesinler (4 Mart 1987/Uzelli)
Felek (25 Ocak 1989/Fono Müzik)
Vurgun (30 Mart 1990/Yaşar Kekeva)
Sensiz Olmadı (25 Temmuz 1991/Yaşar Kekeva)
Efendim (8 Ekim 1992/Raks Müzik)
Musikinin Altın Çağı Vol.1(1993/Raks Müzik)
Musikinin Altın Çağı Vol.2 (1993/Raks Müzik)
Kar Yangınları (11 Mart 1994/Raks Müzik)
Güller Arasında (1 Kasım 1994/Harika MC)
Tutkunum (15 Temmuz 1995/Fono Müzik)
Tövbe Allahım (1998/Klip Müzik)
Cesaretim Var (14 Mayıs 1998/Klip Müzik)
Muazzez Abacı & Zeki Müren Düet (26 Eylül 1998/Klip Müzik)
Hükümlüyüm (18 Haziran 2001/Klip Müzik)
Bir Efsanedir (9 Temmuz 2013/Yavuz Müzik)
Ajda Pekkan & Muazzez Abacı (4 Ağustos 2014/DMC & GNL Entertainment)
Sezen'imin Şarkıları (15 Şubat 2018/DMC)
BAZI 45'LİKLERİ
Bir Sen Kaldın İçimde (1973)(İlk Plağı)
Silemezler Gönlümden(1973)
Midi Long Play (1974)
Akşam Dönüşü Geçtim (1974)
Yine Neş'eyi Muhabbet (1974)
Yeşil Gözlerinden Muhabbet Kaptım (1975)