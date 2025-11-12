Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Muazzez Abacı albümleri ve şarkıları! Türk Sanat Müziğinin devi 78 yaşında öldü

Türk Sanat Müziği’nin efsane ismi Muazzez Abacı 78 yaşında yaşamını yitirirken, sanatçının eserleri ve albümleri merak konusu oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Muazzez Abacı albümleri ve şarkıları! Türk Sanat Müziğinin devi 78 yaşında öldü
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.11.2025
saat ikonu 20:08
|
GÜNCELLEME:
12.11.2025
saat ikonu 20:08

Geçtiğimiz günlerde kalp rahatsızlığı geçirerek hastaneye kaldırılan Muazzez Abacı, 78 yaşında hayata gözlerini kapadı.

Üzücü haberi ünlü sanatçının menajeri Taner Budak kamuoyuna açıkladı.

Muazzez Abacı albümleri ve şarkıları! Türk Sanat Müziğinin devi 78 yaşında öldü

MUAZZEZ ABACI ALBÜMLERİ VE ŞARKILARI

Abacı, 1973 yılında ilk plağı Bir Sen Kaldın İçimde’yi Kervan Plak etiketiyle yayımladı.

Dalgalı özel yaşamı nedeniyle sahne ve plak çalışmaları zaman zaman aksamalara uğradı.

Muazzez Abacı albümleri ve şarkıları! Türk Sanat Müziğinin devi 78 yaşında öldü

Stüdyo albümleri

Muazzez Abacı ve Mustafa Sağyaşar (1974/Kervan Plak)

Muazzez Abacı Söylüyor (1975/As Plak)

Ölümsüz Eserlerle Muazzez Abacı (1975/As Plak)

Dönüş (1978/Yavuz Asöcal)

Yasemen (1981/Yavuz Asöcal)

Muazzez Abacı Söylüyor (23 Şubat 1982/Türküola)

Sevdiklerinizle Muazzez Abacı 83 (Eylül1983/Yavuz Asöcal)

Geceler (2 Ocak 1986/Harika MC)

Muazzez Abacı albümleri ve şarkıları! Türk Sanat Müziğinin devi 78 yaşında öldü

Şakayık (Mayıs 1986/Yavuz Asöcal)

Söyleme Bilmesinler (4 Mart 1987/Uzelli)

Felek (25 Ocak 1989/Fono Müzik)

Vurgun (30 Mart 1990/Yaşar Kekeva)

Sensiz Olmadı (25 Temmuz 1991/Yaşar Kekeva)

Efendim (8 Ekim 1992/Raks Müzik)

Musikinin Altın Çağı Vol.1(1993/Raks Müzik)

Musikinin Altın Çağı Vol.2 (1993/Raks Müzik)

Kar Yangınları (11 Mart 1994/Raks Müzik)

Güller Arasında (1 Kasım 1994/Harika MC)

Tutkunum (15 Temmuz 1995/Fono Müzik)

Tövbe Allahım (1998/Klip Müzik)

Cesaretim Var (14 Mayıs 1998/Klip Müzik)

Muazzez Abacı & Zeki Müren Düet (26 Eylül 1998/Klip Müzik)

Hükümlüyüm (18 Haziran 2001/Klip Müzik)

Bir Efsanedir (9 Temmuz 2013/Yavuz Müzik)

Ajda Pekkan & Muazzez Abacı (4 Ağustos 2014/DMC & GNL Entertainment)

Sezen'imin Şarkıları (15 Şubat 2018/DMC)

Muazzez Abacı albümleri ve şarkıları! Türk Sanat Müziğinin devi 78 yaşında öldü

BAZI 45'LİKLERİ

Bir Sen Kaldın İçimde (1973)(İlk Plağı)

Silemezler Gönlümden(1973)

Midi Long Play (1974)

Akşam Dönüşü Geçtim (1974)

Yine Neş'eyi Muhabbet (1974)

Yeşil Gözlerinden Muhabbet Kaptım (1975)

ETİKETLER
#ölüm
#türk sanat müziği
#Efsanevad
#Muazzez Abacı
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.