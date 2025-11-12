Menü Kapat
14°
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

TOKİ 5 bin TL ne zaman yatacak? Son tarihe kadar 3 banka üzerinden yatırılabilecek

TOKİ 5 bin TL başvuru ücreti ne zaman yatırılacağı ile ilgili e-Devlet üzerinden başvurularda bilgilendirme yapılıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından yürütülen Yüzyılın Konut Projesi’ne başvurular başladı. 81 ilde dar gelirli vatandaşlara yönelik 500 bin sosyal konutun inşa edileceği proje kapsamında, başvurular e-Devlet veya yetkili banka şubeleri üzerinden yapılabiliyor. İşte TOKİ 5 bin TL ne zaman yatacağı ile ilgili detaylar…

TOKİ 5 bin TL ne zaman yatacak? Son tarihe kadar 3 banka üzerinden yatırılabilecek
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.11.2025
saat ikonu 21:24
|
GÜNCELLEME:
12.11.2025
saat ikonu 21:26

Türkiye genelinde hayata geçirilen Yüzyılın için başvurular yoğun ilgiyle devam ediyor. Projeye başvurmak isteyen vatandaşların veya banka şubeleri üzerinden 5 bin TL bedelini yatırmaları gerekiyor.

TOKİ 5 bin TL ne zaman yatacak? Son tarihe kadar 3 banka üzerinden yatırılabilecek

TOKİ BAŞVURU E-DEVLET'TEN NASIL YAPILIR?

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında başvuru yapmak isteyen vatandaşlar e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra “ Konut/İşyeri Başvuru” ekranına tıklayacak. Buradan “500 bin sosyal konut projesi” seçilerek “onayla” butonuna basılacak. Bu işlemin ardından TOKİ sistemine düşen talep incelenecek ve banka, başvuru sahibinin adına otomatik olarak hesap açacak. Başvuru sahibine SMS yoluyla hesap bilgileri gönderilecek.

TOKİ 5 bin TL ne zaman yatacak? Son tarihe kadar 3 banka üzerinden yatırılabilecek

Vatandaşların bu SMS sonrasında belirtilen hesaba 5 bin TL başvuru bedelini EFT, havale veya ATM yoluyla yatırması gerekiyor. Eğer başvuru ücreti belirlenen süre içinde hesaba yatırılmazsa başvuru geçersiz sayılacak. Başvuru durumu ise e-Devlet’te “TOKİ Başvuru Listesi” sekmesinden takip edilebilecek. Sistem yoğunluğunu azaltmak amacıyla kampanyanın ilk 5 gününde başvurular, T.C. kimlik numarasının son hanesine göre alınacak.

TOKİ 5 bin TL ne zaman yatacak? Son tarihe kadar 3 banka üzerinden yatırılabilecek

TOKİ 5 BİN TL NE ZAMAN YATACAK?

E-Devlet üzerinden yapılan ön başvuru sonrası, TOKİ tarafından talebin değerlendirilmesinin ardından ilgili banka başvuru sahibinin adına hesap açacak. Bu aşamada vatandaşlara SMS gönderilerek hesap numarası bildirilecek. Başvuru bedeli olan 5 bin TL’nin yatırılacağı bilgiler bu SMS’te belirtilecek.

TOKİ 5 bin TL ne zaman yatacak? Son tarihe kadar 3 banka üzerinden yatırılabilecek

Başvuru sahipleri, SMS geldikten sonra üçüncü iş günü mesai bitimine kadar belirtilen hesaba ödeme yapmakla yükümlü olacak. Süre içinde ödeme yapılmaması durumunda başvuru otomatik olarak iptal edilecek. Vatandaşların başvuru bedelini yatırırken hesabın kendi adlarına açılmış olduğundan emin olmaları gerektiği vurgulandı.

TOKİ 5 bin TL ne zaman yatacak? Son tarihe kadar 3 banka üzerinden yatırılabilecek

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ SON ÖDEME TARİHİ

E-Devlet üzerinden yapılan başvurular için süreç 18 Aralık tarihinde sona erecek. Banka şubelerinden yapılacak başvurular ise 19 Aralık’a kadar devam edecek. Başvurunun geçerli sayılabilmesi için, SMS geldikten sonraki üç iş günü içinde 5 bin TL başvuru ücretinin belirtilen banka hesabına yatırılması gerekiyor.

TOKİ 5 bin TL ne zaman yatacak? Son tarihe kadar 3 banka üzerinden yatırılabilecek

Bu süre içinde ödeme yapılmazsa sistem başvuruyu geçersiz sayacak ve başvuru iptal edilecek. Ödemeler Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Emlak Katılım Bankası aracılığıyla gerçekleştirilecek. Başvuruların hangi banka üzerinden yürütüleceği, vatandaşların projeye başvururken seçtikleri ile göre belirlenecek.

TOKİ 5 bin TL ne zaman yatacak? Son tarihe kadar 3 banka üzerinden yatırılabilecek

TOKİ 5 BİN TL BAŞVURU ÜCRETİ GERİ VERİYOR MU?

Kura sonucunda hak sahibi olamayan vatandaşların başvuru ücretleri, başvurunun yapıldığı bankaya göre farklı şekillerde iade edilecek. Ziraat Bankası üzerinden yapılan başvurularda, iade edilen ücret banka hesabına aktarılacak ve ATM’lerden “kartsız işlemler” menüsünden çekilebilecek.

Halk Bankası üzerinden yapılan başvuruların iadeleri ise www.halkbank.com.tr adresi veya ATM’ler aracılığıyla alınabilecek. Emlak Katılım Bankası üzerinden başvuranların iadeleri yine banka hesabına yatırılacak ve işlem tamamlandığında SMS ile bilgilendirme yapılacak. Vatandaşlar, başvuru bedelinin iadesini Emlak Katılım şubeleri veya ATM’lerinden alabilecek.

