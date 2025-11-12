Araç alacaklar dikkat! Fiyat haricinde sakın es geçmeyin: İşte 2026 için en güvenilir otomobiller

Kategoriler
Yeni üretilen sıfır araç fiyatlarının yükselişte olduğu dönemde güvenilirlik her zamankinden daha önemli bir faktör haline geldi. Yıl sonuna yaklaşılırken markaların araç kampanyaları da belli oluyor.
Oto galeri ve bayiler fiyatları 2026 modellere yer ayırmak için düşürüyor. Ancak güvenilirlik faktörü son dönemlerde yeni üretim araçlarda çıkan teknik sorunlar nedeniyle düşündürüyor. Müşteriler fiyat odaklı araştırma yaparken araçların bakım masraflarını da göz önünde bulunduruyor.
Dünyaca ünlü bazı popüler otomobil markalarında yeni güvenilirlik araştırması yapıldı. CarEdge, JD Power ve Consumer Reports'tan gelen yeni veriler, 2026 model yılı için en güvenilir arabaları ortaya koydu.
İşte 2026’da piyasaya çıkacak en güvenilir markalar:
1 - Honda HR-V
2 - Hyundai Elantra Hibrit
3 - Kia Sorento Hibrit
4 - Lexus NX
5 - Lexus RX
6 - Subaru Forester
7 - Subaru Impreza
8 - Toyota Camry
9 - Toyota Corolla
10 - Toyota Prius