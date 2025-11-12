Menü Kapat
Otomobil
Editor
Editor
 Murat Makas

Araç alacaklar dikkat! Fiyat haricinde sakın es geçmeyin: İşte 2026 için en güvenilir otomobiller

Otomobil alacakları yakından ilgilendiren araştırma yapıldı. Bazı yeni modellerde yıl sonuna doğru fiyatlarda indirim yapılacağı ön görülürken tüketicide en önemli faktörün bakım ve teknik olduğu belirlendi. 2026 yılında piyasaya çıkacak en güvenilir araçlar belli oldu.

12.11.2025
12.11.2025
Yeni üretilen sıfır araç fiyatlarının yükselişte olduğu dönemde güvenilirlik her zamankinden daha önemli bir faktör haline geldi. Yıl sonuna yaklaşılırken markaların araç kampanyaları da belli oluyor.

ARAÇ BAKIM MASRAFLARI EN ÖNEMLİ FAKTÖR

Oto galeri ve bayiler fiyatları 2026 modellere yer ayırmak için düşürüyor. Ancak güvenilirlik faktörü son dönemlerde yeni üretim araçlarda çıkan teknik sorunlar nedeniyle düşündürüyor. Müşteriler fiyat odaklı araştırma yaparken araçların bakım masraflarını da göz önünde bulunduruyor.

Araç alacaklar dikkat! Fiyat haricinde sakın es geçmeyin: İşte 2026 için en güvenilir otomobiller

2026'DA GÜVENİLİR OTOMOBİLLER

Dünyaca ünlü bazı popüler otomobil markalarında yeni güvenilirlik araştırması yapıldı. CarEdge, JD Power ve Consumer Reports'tan gelen yeni veriler, 2026 model yılı için en güvenilir arabaları ortaya koydu.

İşte 2026’da piyasaya çıkacak en güvenilir markalar:

1 - HR-V

2 - Elantra Hibrit

3 - Kia Sorento Hibrit

Araç alacaklar dikkat! Fiyat haricinde sakın es geçmeyin: İşte 2026 için en güvenilir otomobiller

4 - Lexus NX

5 - Lexus RX

6 - Subaru Forester

7 - Subaru Impreza

Araç alacaklar dikkat! Fiyat haricinde sakın es geçmeyin: İşte 2026 için en güvenilir otomobiller

8 - Toyota Camry

9 - Toyota Corolla

10 - Toyota Prius

Araç alacaklar dikkat! Fiyat haricinde sakın es geçmeyin: İşte 2026 için en güvenilir otomobiller
