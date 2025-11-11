En ucuz sıfır otomobiller belli oldu: Araba piyasasında yılbaşı indirimleri iştah kabartıyor! Bir milyon TL’nin altında bile 0 km araç var

Kategoriler
Otomobil piyasasında yılbaşı indirimleri erken başladı. 2026 model araçlara yer açmak için birçok bayii kampanya düzenlenirken en ucuz sıfır otomobiller de belli oldu. Bu kapsamda sıfır kilometre bir BMW almak isteyenlerin en az 3 milyon 414 bin lirayı gözden çıkarması gerekiyor. Diğer yandan yapılan listede 1 milyon TL’nin altında bile 0 km araç bulunuyor…
Sıfır otomobil fiyatlarında aşağı yönlü hareket, alıcıların dikkatini çekiyor. Her yıl olduğu gibi sıfır km araç almak isteyenlerin beklediği yılbaşı indirimleri bu yıl da oldukça dikkat çekiyor. Yeni yıla yeni arabasıyla girmek isteyenler ise bütçesine en uygun aracı bulmak için en ucuz sıfır otomobiller listesini kontrol ediyor.
Kaçırılmayacak fırsatlara ev sahipliği yapan listenin ilk sıralarında otomotiv dünyasının dev markalarının araçları bulunurken, listenin sonlarına doğru daha uygun fiyatları otomobiller, düşük bütçeli alıcılar için avantaj sağlıyor.
BMW 120 Sport Line 3 milyon 413 bin 900 lira
Mercedes A200 AMG 3 milyon 170 bin lira
Audi A3 Sportback TFSI 110 kW Advanced S tronic 3 milyon 63 bin 320 lira
Cupra Formentor 2 milyon 571 bin lira
MG Yeni HS 2 milyon 380 bin lira
Jaecoo 7 Revive 2 milyon 170 bin lira
Alfa Romeo Junior Elettrica 2 milyon 273 bin 468 lira
Chery Tiggo 7 Pro Max 1 milyon 999 bin lira
Peugeot E-208 1 milyon 922 bin lira
Togg T10X V1 1 milyon 862 bin lira
Ford Puma 1 milyon 839 bin 800 lira
Ssangyong Tivoli 1 milyon 780 bin lira
Volkswagen Polo 1.0 Manuel 1 milyon 765 bin lira
Toyota Corolla 1.5 Vision Plus 1 milyon 750 bin lira
Honda Jazz Elegance 1 milyon 730 bin lira
Skoda Fabia Premium 1.0 TSI 1 milyon 649 bin 200 lira
BYD Dolphin 1 milyon 610 bin lira
Suzuki Swift 1 milyon 585 bin lira
Nissan Juke 1.0 DIG-T 1 milyon 549 bin lira
Renault Clio evolution 1 milyon 536 bin lira
Seat Ibiza Style 1 milyon 495 bin lira
Dacia Sandero Stepway 1 milyon 420 bin lira
Opel Corsa 1.2 manuel 1 milyon 390 bin lira
Citroen e-C3 1 milyon 375 bin lira
KIA Picanto 1.0L 1 milyon 260 bin lira
Hyundai i10 1.2 MPI 1 milyon 153 bin lira
Fiat Egea 1.4 Easy 999 bin 990 lira