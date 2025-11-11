Menü Kapat
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

En ucuz sıfır otomobiller belli oldu: Araba piyasasında yılbaşı indirimleri iştah kabartıyor! Bir milyon TL’nin altında bile 0 km araç var

Kasım 11, 2025 13:35
1
En ucuz sıfır otomobiller

Otomobil piyasasında yılbaşı indirimleri erken başladı. 2026 model araçlara yer açmak için birçok bayii kampanya düzenlenirken en ucuz sıfır otomobiller de belli oldu. Bu kapsamda sıfır kilometre bir BMW almak isteyenlerin en az 3 milyon 414 bin lirayı gözden çıkarması gerekiyor. Diğer yandan yapılan listede 1 milyon TL’nin altında bile 0 km araç bulunuyor…

2
en ucuz sıfır otomobiller

Sıfır otomobil fiyatlarında aşağı yönlü hareket, alıcıların dikkatini çekiyor. Her yıl olduğu gibi sıfır km araç almak isteyenlerin beklediği yılbaşı indirimleri bu yıl da oldukça dikkat çekiyor. Yeni yıla yeni arabasıyla girmek isteyenler ise bütçesine en uygun aracı bulmak için en ucuz sıfır otomobiller listesini kontrol ediyor.

3
en ucuz sıfır otomobiller

Kaçırılmayacak fırsatlara ev sahipliği yapan listenin ilk sıralarında otomotiv dünyasının dev markalarının araçları bulunurken, listenin sonlarına doğru daha uygun fiyatları otomobiller, düşük bütçeli alıcılar için avantaj sağlıyor.

4
en ucuz sıfır otomobiller

EN UCUZ SIFIR OTOMOBİLLER LİSTESİ 2025

BMW 120 Sport Line 3 milyon 413 bin 900 lira

5
en ucuz sıfır otomobiller

Mercedes A200 AMG 3 milyon 170 bin lira

6
en ucuz sıfır otomobiller

Audi A3 Sportback TFSI 110 kW Advanced S tronic 3 milyon 63 bin 320 lira

7
en ucuz sıfır otomobiller

Cupra Formentor 2 milyon 571 bin lira

8
en ucuz sıfır otomobiller

MG Yeni HS 2 milyon 380 bin lira

9
en ucuz sıfır otomobiller

Jaecoo 7 Revive 2 milyon 170 bin lira

10
en ucuz sıfır otomobiller

Alfa Romeo Junior Elettrica 2 milyon 273 bin 468 lira

11
en ucuz sıfır otomobiller

Chery Tiggo 7 Pro Max 1 milyon 999 bin lira

12
en ucuz sıfır otomobiller

Peugeot E-208 1 milyon 922 bin lira

13
en ucuz sıfır otomobiller

Togg T10X V1 1 milyon 862 bin lira

14
en ucuz sıfır otomobiller

Ford Puma 1 milyon 839 bin 800 lira

15
en ucuz sıfır otomobiller

Ssangyong Tivoli 1 milyon 780 bin lira

16
en ucuz sıfır otomobiller

Volkswagen Polo 1.0 Manuel 1 milyon 765 bin lira

17
en ucuz sıfır otomobiller

Toyota Corolla 1.5 Vision Plus 1 milyon 750 bin lira

18
en ucuz sıfır otomobiller

Honda Jazz Elegance 1 milyon 730 bin lira

19
en ucuz sıfır otomobiller

Skoda Fabia Premium 1.0 TSI 1 milyon 649 bin 200 lira

20
en ucuz sıfır otomobiller

BYD Dolphin 1 milyon 610 bin lira

21
en ucuz sıfır otomobiller

Suzuki Swift 1 milyon 585 bin lira

22
en ucuz sıfır otomobiller

Nissan Juke 1.0 DIG-T 1 milyon 549 bin lira

23
en ucuz sıfır otomobiller

Renault Clio evolution 1 milyon 536 bin lira

24
en ucuz sıfır otomobiller

Seat Ibiza Style 1 milyon 495 bin lira

25
en ucuz sıfır otomobiller

Dacia Sandero Stepway 1 milyon 420 bin lira

26
en ucuz sıfır otomobiller

Opel Corsa 1.2 manuel 1 milyon 390 bin lira

27
en ucuz sıfır otomobiller

Citroen e-C3 1 milyon 375 bin lira

28
en ucuz sıfır otomobiller

KIA Picanto 1.0L 1 milyon 260 bin lira

29
en ucuz sıfır otomobiller

Hyundai i10 1.2 MPI 1 milyon 153 bin lira

30
en ucuz sıfır otomobiller

Fiat Egea 1.4 Easy 999 bin 990 lira

