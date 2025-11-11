En ucuz sıfır otomobiller belli oldu: Araba piyasasında yılbaşı indirimleri iştah kabartıyor! Bir milyon TL’nin altında bile 0 km araç var

Otomobil piyasasında yılbaşı indirimleri erken başladı. 2026 model araçlara yer açmak için birçok bayii kampanya düzenlenirken en ucuz sıfır otomobiller de belli oldu. Bu kapsamda sıfır kilometre bir BMW almak isteyenlerin en az 3 milyon 414 bin lirayı gözden çıkarması gerekiyor. Diğer yandan yapılan listede 1 milyon TL’nin altında bile 0 km araç bulunuyor…