Türkiye Bulgaristan voleybol maçı nereden izlenir? Filenin Sultanları maç programı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nın ikinci maçında bugün Bulgaristan ile karşı karşıya geliyor. Heyecanla beklenen maça kısa süre kala Filenin Sultanları maçı hangi kanalda yayınlanıyor belli oldu.

TÜRKİYE BULGARİSTAN VOLEYBOL MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Bugün 15.30'da başlayacak olan Türkiye Bulgaristan voleybol maçı TRT 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı canlı olarak izlemek isteyenler TRT 1 kanalından izleyebilecek. Karşılaşma bugün 15.30'da Korat Chatchai Spor Salonu'nda oynanırken canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Milli takımımız bugün oynanacak olan maçın ardından 27 Ağustos Çarşamba günü Türkiye-Kanada maçına çıkacak.

BUGÜN VOLEYBOL MAÇI VAR MI 25 AĞUSTOS?

25 Ağustos günü oynanacak olan maçlar şöyle:

FIVB Voleybol Erkekler U21 – Volleyball World YouTube

06:00 | Mısır – Türkiye

06:00 | İran – Kanada

06:00 | Bulgaristan – Çekya

09:00 | Polonya – Kazakistan

09:00 | Çin – ABD

09:00 | Brezilya – Küba

12:00 | Tayland – Fas

12:00 | Kolombiya – Japonya

12:00 | Güney Kore – Porto Riko

15:00 | Fransa – Ukrayna

15:00 | Arjantin – Endonezya

15:00 | İtalya – Tunus

Voleybol Kadınlar Dünya Şampiyonası

12:00 | Kanada – İspanya (TRT Spor Yıldız)

12:00 | Dominik Cumhuriyeti – Meksika (Yayın Yok)

13:00 | Almanya – Vietnam (Yayın Yok)

13:00 | Japonya – Ukrayna (Yayın Yok)

15:30 | Türkiye – Bulgaristan (TRT 1)

15:30 | Çin – Kolombiya (Yayın Yok)

16:30 | Sırbistan – Kamerun (Yayın Yok)

16:30 | Polonya – Kenya (Yayın Yok)