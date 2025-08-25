Türkiye Bulgaristan voleybol maçı nereden izlenir? Filenin Sultanları maç programı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nın ikinci maçında bugün Bulgaristan ile karşı karşıya geliyor. Heyecanla beklenen maça kısa süre kala Filenin Sultanları maçı hangi kanalda yayınlanıyor belli oldu.
Bugün 15.30'da başlayacak olan Türkiye Bulgaristan voleybol maçı TRT 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı canlı olarak izlemek isteyenler TRT 1 kanalından izleyebilecek. Karşılaşma bugün 15.30'da Korat Chatchai Spor Salonu'nda oynanırken canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Milli takımımız bugün oynanacak olan maçın ardından 27 Ağustos Çarşamba günü Türkiye-Kanada maçına çıkacak.
25 Ağustos günü oynanacak olan maçlar şöyle:
FIVB Voleybol Erkekler U21 – Volleyball World YouTube
06:00 | Mısır – Türkiye
06:00 | İran – Kanada
06:00 | Bulgaristan – Çekya
09:00 | Polonya – Kazakistan
09:00 | Çin – ABD
09:00 | Brezilya – Küba
12:00 | Tayland – Fas
12:00 | Kolombiya – Japonya
12:00 | Güney Kore – Porto Riko
15:00 | Fransa – Ukrayna
15:00 | Arjantin – Endonezya
15:00 | İtalya – Tunus
Voleybol Kadınlar Dünya Şampiyonası
12:00 | Kanada – İspanya (TRT Spor Yıldız)
12:00 | Dominik Cumhuriyeti – Meksika (Yayın Yok)
13:00 | Almanya – Vietnam (Yayın Yok)
13:00 | Japonya – Ukrayna (Yayın Yok)
15:30 | Türkiye – Bulgaristan (TRT 1)
15:30 | Çin – Kolombiya (Yayın Yok)
16:30 | Sırbistan – Kamerun (Yayın Yok)
16:30 | Polonya – Kenya (Yayın Yok)