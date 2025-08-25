Menü Kapat
27°
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Türkiye Bulgaristan voleybol maçı nereden izlenir? Filenin Sultanları maç programı

Dünya Şampiyonası'nın ikinci maçında bugün Filenin Sultanları, Bulgaristan ile mücadele edecek. 15.30'da başlayacak olan Türkiye Bulgaristan voleybol maçının hangi kanalda yayınlandığı netleşti. Karşılaşmaya saatler kala yayın bilgileri paylaşıldı.

Türkiye Bulgaristan voleybol maçı nereden izlenir? Filenin Sultanları maç programı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
25.08.2025
saat ikonu 13:14
|
GÜNCELLEME:
25.08.2025
saat ikonu 13:14

, 'nın ikinci maçında bugün ile karşı karşıya geliyor. Heyecanla beklenen maça kısa süre kala Filenin Sultanları maçı hangi kanalda yayınlanıyor belli oldu.

TÜRKİYE BULGARİSTAN VOLEYBOL MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Bugün 15.30'da başlayacak olan Türkiye Bulgaristan maçı ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı canlı olarak izlemek isteyenler TRT 1 kanalından izleyebilecek. Karşılaşma bugün 15.30'da Korat Chatchai Salonu'nda oynanırken canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Milli takımımız bugün oynanacak olan maçın ardından 27 Ağustos Çarşamba günü Türkiye-Kanada maçına çıkacak.

Türkiye Bulgaristan voleybol maçı nereden izlenir? Filenin Sultanları maç programı

BUGÜN VOLEYBOL MAÇI VAR MI 25 AĞUSTOS?

25 Ağustos günü oynanacak olan maçlar şöyle:

FIVB Voleybol Erkekler U21 – Volleyball World YouTube

06:00 | Mısır – Türkiye

06:00 | İran – Kanada

06:00 | Bulgaristan – Çekya

09:00 | Polonya – Kazakistan

Türkiye Bulgaristan voleybol maçı nereden izlenir? Filenin Sultanları maç programı

09:00 | Çin – ABD

09:00 | Brezilya – Küba

12:00 | Tayland – Fas

12:00 | Kolombiya – Japonya

12:00 | Güney Kore – Porto Riko

15:00 | Fransa – Ukrayna

15:00 | Arjantin – Endonezya

15:00 | İtalya – Tunus

Türkiye Bulgaristan voleybol maçı nereden izlenir? Filenin Sultanları maç programı

Voleybol Kadınlar Dünya Şampiyonası

12:00 | Kanada – İspanya (TRT Spor Yıldız)

12:00 | Dominik Cumhuriyeti – Meksika (Yayın Yok)

13:00 | Almanya – Vietnam (Yayın Yok)

13:00 | Japonya – Ukrayna (Yayın Yok)

15:30 | Türkiye – Bulgaristan (TRT 1)

15:30 | Çin – Kolombiya (Yayın Yok)

16:30 | Sırbistan – Kamerun (Yayın Yok)

16:30 | Polonya – Kenya (Yayın Yok)

