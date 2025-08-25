EuroBasket 2025 hangi kanalda? Türkiye 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası maç takvimi

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) 27 Ağustos - 14 Eylül tarihlerinde Letonya, Polonya, Finlandiya ve Kıbrıs Rum Kesimi'nde düzenlenecek. A Milli Erkek Basketbol Takımımız turnuva kapsamında A Grubu'nda Letonya, Portekiz, Estonya, Sırbistan ve Çekya ile mücadele edecek.

Turnuvanın başlamasına sayılı günler kala EuroBasket 2025'in hangi kanalda yayınlanacağı ve Türkiye'nin maç takvimi gündeme geldi.

EUROBASKET 2025 HANGİ KANALDA?

EuroBasket mücadeleleri açıklanan bilgilere göre TRT Spor ve S Sport ekranlarından yayınlanacak. Türkiye'nin bütün karşılaşmaları TRT Spor ekranlarından vatandaşlar tarafından izlenebilecek.

TÜRKİYE AVRUPA BASKETBOL ŞAMPİYONASI MAÇ TAKVİMİ 2025

12 Dev Adam, 2025 EuroBasket kapsamında ilk olarak ev sahibi Letonya ile karşı karşıya gelecek. 27 Ağustos 2025 tarihinde oynanacak olan karşılaşma TRT Spor ekranlarından yayınlanacak.

Türkiye Avrupa Basketbol Şampiyonası maç takviminin tamamı ise şöyle:

27 Ağustos 2025

18:00 Türkiye - Letonya

29 Ağustos 2025

14:45 Türkiye - Çekya

30 Ağustos 2025

21:15 Türkiye - Portekiz

1 Eylül 2025

14:45 Estonya - Türkiye

3 Eylül 2025