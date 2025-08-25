Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

EuroBasket 2025 hangi kanalda? Türkiye 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası maç takvimi

A Milli Erkek Basketbol Takımımızın da katılacağı 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın (EuroBasket 2025) başlamasına sayılı günler kaldı. Turnuvanın başlamasına kısa bir süre kala EuroBasket 2025 hangi kanalda yayınlanacağı gündeme geldi. Vatandaşlar tarafından 12 Dev Adam'ın 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası maç takvimi merak ediliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
EuroBasket 2025 hangi kanalda? Türkiye 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası maç takvimi
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
25.08.2025
saat ikonu 12:39
|
GÜNCELLEME:
25.08.2025
saat ikonu 12:39

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) 27 Ağustos - 14 Eylül tarihlerinde Letonya, Polonya, Finlandiya ve Kıbrıs Rum Kesimi'nde düzenlenecek. A Milli Erkek Basketbol Takımımız turnuva kapsamında A Grubu'nda Letonya, Portekiz, Estonya, Sırbistan ve Çekya ile mücadele edecek.

Turnuvanın başlamasına sayılı günler kala EuroBasket 2025'in hangi kanalda yayınlanacağı ve Türkiye'nin maç takvimi gündeme geldi.

EuroBasket 2025 hangi kanalda? Türkiye 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası maç takvimi

EUROBASKET 2025 HANGİ KANALDA?

EuroBasket mücadeleleri açıklanan bilgilere göre ve S Sport ekranlarından yayınlanacak. Türkiye'nin bütün karşılaşmaları TRT Spor ekranlarından vatandaşlar tarafından izlenebilecek.

EuroBasket 2025 hangi kanalda? Türkiye 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası maç takvimi

TÜRKİYE AVRUPA BASKETBOL ŞAMPİYONASI MAÇ TAKVİMİ 2025

12 Dev Adam, 2025 EuroBasket kapsamında ilk olarak ev sahibi Letonya ile karşı karşıya gelecek. 27 Ağustos 2025 tarihinde oynanacak olan karşılaşma TRT Spor ekranlarından yayınlanacak.

Türkiye Avrupa Basketbol Şampiyonası maç takviminin tamamı ise şöyle:

27 Ağustos 2025

  • 18:00 Türkiye - Letonya

29 Ağustos 2025

  • 14:45 Türkiye - Çekya
EuroBasket 2025 hangi kanalda? Türkiye 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası maç takvimi

30 Ağustos 2025

  • 21:15 Türkiye - Portekiz

1 Eylül 2025

  • 14:45 Estonya - Türkiye

3 Eylül 2025

  • 21:15 Türkiye - Sırbistan
ETİKETLER
#trt spor
#türkiye basketbol federasyonu
#s sport plus
#Eurobasket 2025
#A Milli Basketbol
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.