Cumhurbaşkanı Erdoğan Muazzez Abacı için taziye mesajı yayımladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 78 yaşında doğum gününde hayatını kaybeden Muazzez Abacı için bir taziye mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda şunları yazdı:
"Bu akşam vefat haberini aldığımız Türk sanat müziğimizin usta sesi, Devlet Sanatçısı Muazzez Abacı’ya Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum."
https://x.com/RTErdogan/status/1988653633660162270?t=Paxyih1dV5WQTTJoaneyQA&s=08