2027 FIVB Milletler Ligi'ne (VNL) doğru geri sayım sürüyor. Voleybolseverlerin heyecanla takip edeceği dev turnuva 2 Haziran-25 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek.

Türkiye Voleybol Federasyonunun (TVF) açıklamasına göre Milletler Ligi'nin son şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, 2027 FIVB Milletler Ligi'nde mücadele edeceği takımlar belli oldu.

Filenin Sultanları, 19 takımın katılacağı Milletler Ligi'nde üç hafta boyunca üç farklı etapta sahaya çıkacak. Ay-yıldızlılar, organizasyonun ilk haftasında 2-6 Haziran tarihlerinde Çin'de, ikinci haftasında 16-20 Haziran tarihlerinde Hollanda'da, üçüncü haftasında ise 7-11 Temmuz tarihlerinde Türkiye'de mücadele edecek.

Etapların ardından puan cetvelinde ilk 8'de yer alan takımlar, 21-25 Temmuz tarihlerindeki 2027 FIVB Milletler Ligi Finalleri'ne katılma hakkı kazanacak.

Türkiye, her etapta dört karşılaşma olmak üzere toplam 12 maç oynayacak. Ay-yıldızlı ekibin etaplarda karşılaşacağı rakipler şu şekilde:

1. hafta (Çin)

• Türkiye - Tayland

• Türkiye - ABD

• Türkiye - Çin

• Türkiye - Japonya

2. hafta (Hollanda)

• Türkiye - Almanya

• Türkiye - Ukrayna

• Türkiye - İtalya

• Türkiye - Hollanda

3. hafta (Türkiye)

• Türkiye - Belçika

• Türkiye - Fransa

• Türkiye - Polonya

• Türkiye - Rusya

Maç tarihleri ve saatleri, daha sonra FIVB tarafından açıklanacak.