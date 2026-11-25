Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
2027 FIVB Milletler Ligi'ne (VNL) doğru geri sayım sürüyor. Voleybolseverlerin heyecanla takip edeceği dev turnuva 2 Haziran-25 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek.
Türkiye Voleybol Federasyonunun (TVF) açıklamasına göre Milletler Ligi'nin son şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, 2027 FIVB Milletler Ligi'nde mücadele edeceği takımlar belli oldu.
Filenin Sultanları, 19 takımın katılacağı Milletler Ligi'nde üç hafta boyunca üç farklı etapta sahaya çıkacak. Ay-yıldızlılar, organizasyonun ilk haftasında 2-6 Haziran tarihlerinde Çin'de, ikinci haftasında 16-20 Haziran tarihlerinde Hollanda'da, üçüncü haftasında ise 7-11 Temmuz tarihlerinde Türkiye'de mücadele edecek.
Etapların ardından puan cetvelinde ilk 8'de yer alan takımlar, 21-25 Temmuz tarihlerindeki 2027 FIVB Milletler Ligi Finalleri'ne katılma hakkı kazanacak.
Türkiye, her etapta dört karşılaşma olmak üzere toplam 12 maç oynayacak. Ay-yıldızlı ekibin etaplarda karşılaşacağı rakipler şu şekilde:
1. hafta (Çin)
• Türkiye - Tayland
• Türkiye - ABD
• Türkiye - Çin
• Türkiye - Japonya
2. hafta (Hollanda)
• Türkiye - Almanya
• Türkiye - Ukrayna
• Türkiye - İtalya
• Türkiye - Hollanda
3. hafta (Türkiye)
• Türkiye - Belçika
• Türkiye - Fransa
• Türkiye - Polonya
• Türkiye - Rusya
Maç tarihleri ve saatleri, daha sonra FIVB tarafından açıklanacak.