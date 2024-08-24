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Filistin'e destek verdi takımdan gönderildi! Mainz'de forma giyen El Ghazi kazandığı tazminatı Filistin'e bağışladı

Editör: Emir Yücel / Kaynak: tgrthaber.com
24 Ağustos 2024 10:06 - Güncelleme : 24 Ağustos 2024 10:10
Filistin&#039;e destek verdi takımdan gönderildi! Mainz&#039;de forma giyen El Ghazi kazandığı tazminatı Filistin&#039;e bağışladı

Filistin'e destek paylaşımında bulunduğu için Mainz'den gönderilen Fas asıllı Anwar El Ghazi, Alman ekibine açtığı davayı kazandı. Kazandığı yüksek meblağdan dolayı Mainz'e teşekkür eden El Ghazi; Kazandığı parayı Filistin'e göndereceğini açıkladı.

Filistin'e destek mesajlarından dolayı takımdan ayrılmasına karar verilen Fas asıllı Hollandalı Anwar El Ghazi, Alman ekibi Mainz'e dava açmıştı. Açtığı 1.7 milyon Euro'luk davayı kazanan Fas asıllı Hollandalı Anwar El Ghazi, 500 bin Euro'sunu Filistin'e destek vermek için bağışlayacağını duyurdu.  Fas asıllı yıldız oyuncu Anwar El Ghazi kazandığı davadan sonra şu ifadeleri kullandı: "Mainz'e, benim aracılığımla Filistin'e verdiği bu destekten dolayı teşekkür ediyorum."

Filistin'e destek verdi takımdan gönderildi! Mainz'de forma giyen El Ghazi kazandığı tazminatı Filistin'e bağışladı - 1. Resim

Almanya Bundesliga ekibi Mainz 05; Gazze ile ilgili yaptığı paylaşım nedeniyle Anwar El Ghazi’nin sözleşmesinin feshedildiğini açıklamıştı.

Filistin'e destek verdi takımdan gönderildi! Mainz'de forma giyen El Ghazi kazandığı tazminatı Filistin'e bağışladı - 2. Resim

28 yaşındaki Fas asıllı Hollandalı Anwar El Ghazi, "Tek başına kalmak anlamına gelse bile doğru olanın yanında durun.Geçim kaynağımın kaybı, Gazze'deki masum ve savunmasız insanlara yaşatılan cehennemle kıyaslandığında hiçbir şeydir” ifadelerini kullandı.

Filistin'e destek verdi takımdan gönderildi! Mainz'de forma giyen El Ghazi kazandığı tazminatı Filistin'e bağışladı - 3. Resim

El-Ghazi, 27 Eylül'deki paylaşımında, İsrail ile Filistin arasındaki güç dengesizliğinden bahsederek, "Nehirden denize, Filistin özgür olacak” ifadelerini kullanmış, Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Mainz 05 söz konusu paylaşımı gerekçe gösterilerek Anwar El Ghazi’yi kadro dışı bırakmıştı.

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Kaynak: tgrthaber.com
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