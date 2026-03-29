SON DAKİKA!
Formula 1 Japonya Grand Prix'sinde zafer Kimi Antonelli'nin

Son dakika haberi: Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun üçüncü yarışı olan Japonya Grand Prix'sini Mercedes pilotu Kimi Antonelli ilk sırada tamamladı.

Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda sezonun üçüncü ayağı Japonya’da koşuldu. Suzuka Pisti’nde 5,8 kilometrelik parkurda 53 tur üzerinden gerçekleştirilen mücadeleyi, Mercedes’in genç pilotu Kimi Antonelli kazandı.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın Japonya'daki üçüncü ayağı Suzuka Pisti'nde Mercedes pilotu Kimi Antonelli'nin zaferiyle tamamlandı.
Oscar Piastri ikinci, Charles Leclerc ise üçüncü oldu.
Yarışı Oscar Piastri ikinci sırada tamamlarken, Ferrari pilotu Charles Leclerc podyumun üçüncü basamağında yer aldı.

REKOR ÜSTÜNE REKOR

Henüz 19 yaşında olan Antonelli, bu zaferle birlikte şampiyona liderliğine yükselerek Formula 1 tarihinin en genç lideri unvanını elde etti. Genç sürücü ayrıca üst üste iki yarış kazanarak bu alanda da yeni bir rekora imza attı.

