Fransa, Belçika'yı geriden gelerek devirdi! Doue, Cherki ve Olise galibiyeti getirdi

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan 4. hafta maçlarıyla sürüyor. Uluslar A Ligi'nde Türkiye'nin de yer aldığı 1. Grup'ta Fransa ile Belçika, Fransa Stadyumu'nda kozlarını paylaştı.

Konuk ekip Belçika, mücadelenin 35. dakikasında Lukebakio'nun kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

İlk yarının kalan bölümünde başka gol olmadı ve devre arasına Belçika'nın 1-0'lık üstünlüğüyle girildi.

Fransa, karşılaşmanın 77. dakikasında Desire Doue'nin attığı golle skora dengeyi getirdi ve durum 1-1 oldu.

Fransa, mücadelenin 81. dakikasında Rayan Cherki'nin kaydettiği golle öne geçti ve skor 2-1 oldu.

Maçın 88. ve 90+1. dakikalarında Fransa'da sahneye çıkan Michael Olise, skoru belirleyen isim oldu ve Fransa, 1-0 yenik duruma düştüğü maçta Belçika'yı 4-1 mağlup etmeyi başardı.

Fransa, bu sonuçla gruptaki üçüncü galibiyetini alarak puanını 10'a yükseltti. Belçika ise gruptaki ikinci yenilgisini yaşayarak 6 puanda kaldı.

Fransa, grupta 5. hafta maçında 12 Kasım Perşembe günü deplasmanda İtalya'ya konuk olacak. Belçika ise 5. hafta maçında aynı gün deplasmanda Türkiye ile karşılaşacak.