Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Futbolda beraberlik dönemi resmen kapanıyor: Takımlar ya kazanacak, ya kaybedecek!

Japonya’da futbolun kuralları yeniden yazılıyor. 2026 yılında başlayacak yeni formatla beraberlikler tarihe karışırken, penaltı atışları puan tablosunun kaderini belirleyecek. İşte Japonya Profesyonel Futbol Ligi’nin dünya futbolunda ses getirecek radikal kararı...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Futbolda beraberlik dönemi resmen kapanıyor: Takımlar ya kazanacak, ya kaybedecek!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.02.2026
saat ikonu 09:56
|
GÜNCELLEME:
12.02.2026
saat ikonu 10:02

Japonya Profesyonel Futbol Ligi yönetimi, futbol dünyasında benzeri görülmemiş bir devrime imza atmaya hazırlanıyor.

Futbolda beraberlik dönemi resmen kapanıyor: Takımlar ya kazanacak, ya kaybedecek!

"J. League 100. Yıl Vizyon Ligi" adı altında duyurulan yeni kararlarla, 2026 sezonu itibarıyla maçlarda beraberlik sonucu tamamen ortadan kalkıyor. Hem taraftar heyecanını artırmayı hem de milli takımın penaltı karnesini güçlendirmeyi hedefleyen bu radikal değişiklik, dünya futbol kamuoyunda şimdiden tartışılmaya başlandı.

Futbolda beraberlik dönemi resmen kapanıyor: Takımlar ya kazanacak, ya kaybedecek!

90 DAKİKA BİTER BİTMEZ PENALTILARA GEÇİLECEK

Alınan karara göre, normal süresi eşitlikle tamamlanan müsabakalarda artık klasikleşen uzatma devreleri oynanmayacak. Hakemin bitiş düdüğüyle birlikte takımlar doğrudan seri penaltı atışlarına geçecek. Lig yönetimi, bu hamleyle oyuncuların yüksek baskı altındaki soğukkanlılığını artırmayı ve izleyicilere her maçta mutlaka bir kazanan sunmayı amaçlıyor.

Futbolda beraberlik dönemi resmen kapanıyor: Takımlar ya kazanacak, ya kaybedecek!

PUAN TABLOSUNDA KARTLAR YENİDEN KARILIYOR

Yeni formatla birlikte alışılagelmiş puan sistemi de tamamen değişiyor. Beraberliğin olmadığı bu sistemde, takımlar penaltı atışlarındaki performanslarına göre de ödüllendirilecek. İşte Şubat 2026’da yürürlüğe girecek yeni puanlama cetveli:

Normal süre galibiyeti: 3 Puan

Penaltı atışları sonucu galibiyet: 2 Puan

Penaltı atışları sonucu mağlubiyet: 1 Puan

Normal süre mağlubiyeti: 0 Puan

Futbolda beraberlik dönemi resmen kapanıyor: Takımlar ya kazanacak, ya kaybedecek!

HEDEF: MİLLİ TAKIMI "PENALTI CANAVARI" YAPMAK

Lig yönetiminden yapılan açıklamada, kuralın en büyük motivasyon kaynaklarından birinin Japonya Milli Takımı olduğu vurgulandı. Özellikle Dünya Kupası gibi büyük turnuvalarda penaltı atışlarının belirleyici rol oynaması, Japon oyuncuların bu alanda rekabetçi bir tecrübe kazanmasını zorunlu kıldı. Bu uygulama sayesinde futbolcular, her hafta "ya hep ya hiç" senaryosuna hazırlanacak.

Futbolda beraberlik dönemi resmen kapanıyor: Takımlar ya kazanacak, ya kaybedecek!

GEÇİŞ DÖNEMİ BAŞLIYOR

Bu devrim niteliğindeki kural değişikliği, Şubat 2026 ile Haziran 2026 arasındaki geçiş sezonunu kapsayacak. Uygulamanın futbol kalitesine ve izleyici deneyimine etkisi analiz edildikten sonra, 2026-2027 tam sezon takvimine dahil edilip edilmeyeceği netlik kazanacak.

Futbolda beraberlik dönemi resmen kapanıyor: Takımlar ya kazanacak, ya kaybedecek!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray transferde gözünü kararttı! Premier Lig ve Bundesliga'dan 3 yıldız için geri sayım başladı
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Hacıosmanoğlu iddialarına sert sözler: 'Başkanları karıştırıyorlar'
ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.