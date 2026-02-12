Futbolda beraberlik dönemi resmen kapanıyor: Takımlar ya kazanacak, ya kaybedecek!

Japonya Profesyonel Futbol Ligi yönetimi, futbol dünyasında benzeri görülmemiş bir devrime imza atmaya hazırlanıyor.

"J. League 100. Yıl Vizyon Ligi" adı altında duyurulan yeni kararlarla, 2026 sezonu itibarıyla maçlarda beraberlik sonucu tamamen ortadan kalkıyor. Hem taraftar heyecanını artırmayı hem de milli takımın penaltı karnesini güçlendirmeyi hedefleyen bu radikal değişiklik, dünya futbol kamuoyunda şimdiden tartışılmaya başlandı.

90 DAKİKA BİTER BİTMEZ PENALTILARA GEÇİLECEK

Alınan karara göre, normal süresi eşitlikle tamamlanan müsabakalarda artık klasikleşen uzatma devreleri oynanmayacak. Hakemin bitiş düdüğüyle birlikte takımlar doğrudan seri penaltı atışlarına geçecek. Lig yönetimi, bu hamleyle oyuncuların yüksek baskı altındaki soğukkanlılığını artırmayı ve izleyicilere her maçta mutlaka bir kazanan sunmayı amaçlıyor.

PUAN TABLOSUNDA KARTLAR YENİDEN KARILIYOR

Yeni formatla birlikte alışılagelmiş puan sistemi de tamamen değişiyor. Beraberliğin olmadığı bu sistemde, takımlar penaltı atışlarındaki performanslarına göre de ödüllendirilecek. İşte Şubat 2026’da yürürlüğe girecek yeni puanlama cetveli:

Normal süre galibiyeti: 3 Puan

Penaltı atışları sonucu galibiyet: 2 Puan

Penaltı atışları sonucu mağlubiyet: 1 Puan

Normal süre mağlubiyeti: 0 Puan

HEDEF: MİLLİ TAKIMI "PENALTI CANAVARI" YAPMAK

Lig yönetiminden yapılan açıklamada, kuralın en büyük motivasyon kaynaklarından birinin Japonya Milli Takımı olduğu vurgulandı. Özellikle Dünya Kupası gibi büyük turnuvalarda penaltı atışlarının belirleyici rol oynaması, Japon oyuncuların bu alanda rekabetçi bir tecrübe kazanmasını zorunlu kıldı. Bu uygulama sayesinde futbolcular, her hafta "ya hep ya hiç" senaryosuna hazırlanacak.

GEÇİŞ DÖNEMİ BAŞLIYOR

Bu devrim niteliğindeki kural değişikliği, Şubat 2026 ile Haziran 2026 arasındaki geçiş sezonunu kapsayacak. Uygulamanın futbol kalitesine ve izleyici deneyimine etkisi analiz edildikten sonra, 2026-2027 tam sezon takvimine dahil edilip edilmeyeceği netlik kazanacak.