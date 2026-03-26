Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Gabriel Sara Brezilya milli takımına seçildi, İngiliz devleri birbirine girdi! Yönetimin bonservis talebi dudak uçuklattı

Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldızı Gabriel Sara için Avrupa’da yer yerinden oynuyor. Brezilya Milli Takımı'na seçilerek piyasasını sarsan 26 yaşındaki maestro için Premier Lig devleri sıraya girdi. Sarı-kırmızılı yönetimin bonservis talebi ise dudak uçuklattı. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.03.2026
saat ikonu 14:40
|
GÜNCELLEME:
26.03.2026
saat ikonu 14:40

Galatasaray’ın geçen sezon başında kadrosuna kattığı ve kısa sürede "Süper Lig'in Maestrosu" lakabını alan Gabriel Sara, Avrupa transfer piyasasını altüst etmeye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı formayla hem Türkiye’de hem de Avrupa kupalarında sergilediği etkileyici , 26 yaşındaki yıldızı Brezilya Milli Takımı’na kadar taşıdı. Sambacı yıldız için şimdi de dev bir transfer harekatı kapıda.

PREMİER LİG EKİPLERİ KAPIDA: İNGİLİZLER GERİ DÖNÜYOR!

Gerek oyun zekası gerekse skorer kimliğiyle orta sahanın her bölgesinde kusursuz bir performans sergileyen Sara, özellikle İngiltere Premier Lig ekiplerinin radarından çıkmıyor. Ada basınından sızan bilgilere göre; orta saha kurgusunu güçlendirmek isteyen dev kulüpler, sezon sonunda Galatasaray’ın kapısını resmen çalmaya hazırlanıyor.

GÖZ KAMAŞTIRAN İSTATİSTİKLER

Kritik asistleri ve tabelayı değiştiren golleriyle taraftarın sevgilisi olan Gabriel Sara, an itibarıyla Avrupa'nın en formda orta saha oyuncuları listesinde ilk sıralarda yer alıyor.

CİMBOM’DAN REKOR TALEP: 40 MİLYON EURO’DAN AŞAĞISI İMKANSIZ!

Galatasaray yönetimi, Brezilya Milli Takımı'na davet edilerek piyasa değerini katlayan Sara için stratejisini belirledi. Masada eli oldukça güçlü olan sarı-kırmızılı kurmaylar, "Süper Lig transfer rekorunu" kırmak için düğmeye bastı.

Bonservis Bedeli40 Milyon Euro (Net)
Yönetimin KararıBu rakamın altındaki hiçbir teklif değerlendirmeye alınmayacak.
HedefKulüp tarihinin en yüksek bonservisli oyuncu satışı.

Sarı-kırmızılı yönetim, Sambacı yıldızın Brezilya formasıyla vitrine çıktıktan sonra değerinin daha da artacağını öngörerek, transfer görüşmelerinde 40 Milyon Euro'luk duvarı kesin bir şart olarak belirledi.

SÜPER LİG’DE GABRİEL SARA FIRTINASI

26 yaşındaki maestro, sadece fizik gücüyle değil, oyunun her iki yönünü de profesyonelce oynamasıyla dikkat çekiyor. Kariyerinin zirvesini yaşayan yıldız oyuncunun, Galatasaray'ın şampiyonluk yolundaki en büyük kozu olmaya devam ederken sezon sonunda Avrupa’nın devlerinden birine imza atmasına kesin gözüyle bakılıyor.

ETİKETLER
#Futbol
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.