Gabriel Sara Brezilya milli takımına seçildi, İngiliz devleri birbirine girdi! Yönetimin bonservis talebi dudak uçuklattı

Galatasaray’ın geçen sezon başında kadrosuna kattığı ve kısa sürede "Süper Lig'in Maestrosu" lakabını alan Gabriel Sara, Avrupa transfer piyasasını altüst etmeye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı formayla hem Türkiye’de hem de Avrupa kupalarında sergilediği etkileyici futbol, 26 yaşındaki yıldızı Brezilya Milli Takımı’na kadar taşıdı. Sambacı yıldız için şimdi de dev bir transfer harekatı kapıda.

PREMİER LİG EKİPLERİ KAPIDA: İNGİLİZLER GERİ DÖNÜYOR!

Gerek oyun zekası gerekse skorer kimliğiyle orta sahanın her bölgesinde kusursuz bir performans sergileyen Sara, özellikle İngiltere Premier Lig ekiplerinin radarından çıkmıyor. Ada basınından sızan bilgilere göre; orta saha kurgusunu güçlendirmek isteyen dev kulüpler, sezon sonunda Galatasaray’ın kapısını resmen çalmaya hazırlanıyor.

GÖZ KAMAŞTIRAN İSTATİSTİKLER

Kritik asistleri ve tabelayı değiştiren golleriyle taraftarın sevgilisi olan Gabriel Sara, an itibarıyla Avrupa'nın en formda orta saha oyuncuları listesinde ilk sıralarda yer alıyor.

CİMBOM’DAN REKOR TALEP: 40 MİLYON EURO’DAN AŞAĞISI İMKANSIZ!

Galatasaray yönetimi, Brezilya Milli Takımı'na davet edilerek piyasa değerini katlayan Sara için stratejisini belirledi. Masada eli oldukça güçlü olan sarı-kırmızılı kurmaylar, "Süper Lig transfer rekorunu" kırmak için düğmeye bastı.

Bonservis Bedeli 40 Milyon Euro (Net) Yönetimin Kararı Bu rakamın altındaki hiçbir teklif değerlendirmeye alınmayacak. Hedef Kulüp tarihinin en yüksek bonservisli oyuncu satışı.

Sarı-kırmızılı yönetim, Sambacı yıldızın Brezilya formasıyla vitrine çıktıktan sonra değerinin daha da artacağını öngörerek, transfer görüşmelerinde 40 Milyon Euro'luk duvarı kesin bir şart olarak belirledi.

SÜPER LİG’DE GABRİEL SARA FIRTINASI

26 yaşındaki maestro, sadece fizik gücüyle değil, oyunun her iki yönünü de profesyonelce oynamasıyla dikkat çekiyor. Kariyerinin zirvesini yaşayan yıldız oyuncunun, Galatasaray'ın şampiyonluk yolundaki en büyük kozu olmaya devam ederken sezon sonunda Avrupa’nın devlerinden birine imza atmasına kesin gözüyle bakılıyor.