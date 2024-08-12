Galatasaray açıkladı: Davinson Sanchez sakatlandı 

12 Ağustos 2024 21:28 - Güncelleme : 12 Ağustos 2024 21:29

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, ligin ilk haftasında oynanan Hatayspor maçında savunma oyuncusu Davinson Sanchez'in sakatlandığını duyurdu.

Sarı-kırmızı takımdan yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig’in ilk haftasındaki Atakaş Hatayspor karşılaşmasının son bölümünde (89. dakika) sağ üst arka adalesinde ağrı hisseden ve maç sonrasında yapılan kontrollerinde sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma ve kanama) tespit edilen futbolcumuz Davinson Sánchez'in tedavisine başlanmıştır" denildi.

HATAYSPOR MAÇINDA OYNAMIŞTI!

Beşiktaş'a karşı oynanan Süper Kupa maçında kırmızı kart gören Victor Nelsson'un yerine Hatayspor maçında forma giyen Davinson Sanchez, sahanın en iyileri arasında yer almıştı.

Karşılaşmada en çok ikili mücadele kazanan ve en çok hava topu kazanan Kolombiyalı stoperin, Konyaspor karşısında da ilk 11'de olmasına kesin gözüyle bakılıyordu. Son sakatlık raporu sonrası oyuncunun kadroya alınıp alınmayacağı ise henüz belli değil.