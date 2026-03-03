Galatasaray Alanyaspor deplasmanında | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI CANLI MAÇ ANLATIMI

Kategoriler
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda Alanyaspor deplasmanına çıkıyor. Hakem Çağdaş Altay'ın düdük çalacağı heyecanlı müsabaka, bu akşam saat 20.30 itibarıyla başlayacak ve iki ekip için de üst tur bileti anlamına gelecek.
Alanyaspor: Victor, Lima, Aliti, Ümit, Hadergjonaj, Fatih, Makouta, Ruan, Hagi, İbrahim, Güven.
Galatasaray: Günay, Gökdeniz, Kaan, Singo, Jakobs, Nhaga, İlkay, Can, Asprilla, Lang, Ahmed.
Format gereği grubundaki takımlardan dördüyle karşılaşacak Galatasaray; ilk haftada RAMS Başakşehir'i 1-0, ikinci haftada Fethiyespor'u 2-1 ve üçüncü haftada da İstanbulspor'u 3-1 yenmişti. Halihazırda grupta lider olan sarı kırmızılı ekip, Corendon Alanyaspor galibiyetiyle 4'te 4 yapmayı hedefliyor. Diğer taraftaysa Akdeniz temsilcisi, aynı grupta 7 puanla 2. sırada yer alıyor.
Galatasaray, Türkiye Kupası'ndaki son 9 karşılaşmada mağlubiyet görmedi. Turnuvada son olarak 29 Şubat 2024 tarihinde konuk ettiği Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilen Süper Lig devi, ardından geçen süreçte ise 7 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı.
Galatasaray, Alanyaspor ile üst üste 2. kez resmi maçlarda karşılaşacak. Esasen ise geçtiğimiz hafta sonu Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında oynanan müsabaka, Galatasaray'ın 3-1'lik zaferiyle sonuçlanmıştı.
Galatasaray, Alanyaspor ile oynadığı son 8 resmi maçın hepsinden galibiyetle ayrıldı! Aslan; bu karşılaşmalarda rakibinin filelerini 21 kez havalandırırken, kalesinde ise 4 gol gördü.