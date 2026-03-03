Menü Kapat
11°
 | Burak Ayaydın

Galatasaray Alanyaspor deplasmanında | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI CANLI MAÇ ANLATIMI

Ziraat Türkiye Kupası'nda, Alanyaspor ve Galatasaray karşılaşıyor. A Grubu'nun 4. haftasındaki heyecanlı mücadeleye dair tüm detaylar ve canlı maç anlatımı haberimizde.

Galatasaray Alanyaspor deplasmanında | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI CANLI MAÇ ANLATIMI
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
03.03.2026
saat ikonu 09:53
|
GÜNCELLEME:
03.03.2026
saat ikonu 10:15

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda Alanyaspor deplasmanına çıkıyor. Hakem Çağdaş Altay'ın düdük çalacağı heyecanlı müsabaka, bu akşam saat 20.30 itibarıyla başlayacak ve iki ekip için de üst tur bileti anlamına gelecek.

Galatasaray Alanyaspor deplasmanında | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI CANLI MAÇ ANLATIMI

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda bu akşam saat 20.30'da Alanyaspor deplasmanına çıkarak üst tur biletini almayı ve gruptaki liderliğini sürdürmeyi hedefliyor.
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda bu akşam 20.30'da Alanyaspor deplasmanında sahaya çıkacak.
Mücadele, iki takım için de üst tur bileti anlamına geliyor; Galatasaray grupta lider, Alanyaspor ise 2. sırada yer alıyor.
Galatasaray, Türkiye Kupası'nda son 9 karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmedi.
Galatasaray, Alanyaspor ile oynadığı son 8 resmi maçın tamamını kazandı, son olarak geçtiğimiz hafta ligde rakibini 3-1 mağlup etti.
Galatasaray Alanyaspor deplasmanında | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI CANLI MAÇ ANLATIMI

ALANYASPOR-GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER

Alanyaspor: Victor, Lima, Aliti, Ümit, Hadergjonaj, Fatih, Makouta, Ruan, Hagi, İbrahim, Güven.

Galatasaray Alanyaspor deplasmanında | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI CANLI MAÇ ANLATIMI

Galatasaray: Günay, Gökdeniz, Kaan, Singo, Jakobs, Nhaga, İlkay, Can, Asprilla, Lang, Ahmed.

Galatasaray Alanyaspor deplasmanında | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI CANLI MAÇ ANLATIMI

GALATASARAY'IN TÜRKİYE KUPASI PERFORMANSI

Format gereği grubundaki takımlardan dördüyle karşılaşacak Galatasaray; ilk haftada RAMS Başakşehir'i 1-0, ikinci haftada Fethiyespor'u 2-1 ve üçüncü haftada da İstanbulspor'u 3-1 yenmişti. Halihazırda grupta lider olan sarı kırmızılı ekip, Corendon Alanyaspor galibiyetiyle 4'te 4 yapmayı hedefliyor. Diğer taraftaysa Akdeniz temsilcisi, aynı grupta 7 puanla 2. sırada yer alıyor.

https://x.com/GalatasaraySK/status/2028501837004017720?s=20

GALATASARAY KUPADA 9 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Galatasaray, Türkiye Kupası'ndaki son 9 karşılaşmada mağlubiyet görmedi. Turnuvada son olarak 29 Şubat 2024 tarihinde konuk ettiği Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilen Süper Lig devi, ardından geçen süreçte ise 7 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

Galatasaray Alanyaspor deplasmanında | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI CANLI MAÇ ANLATIMI

ALANYASPOR VE GALATASARAY ARASINDA ART ARDA MAÇLAR

Galatasaray, Alanyaspor ile üst üste 2. kez resmi maçlarda karşılaşacak. Esasen ise geçtiğimiz hafta sonu Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında oynanan müsabaka, Galatasaray'ın 3-1'lik zaferiyle sonuçlanmıştı.

Galatasaray Alanyaspor deplasmanında | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI CANLI MAÇ ANLATIMI

GALATASARAY SON DÖNEMDE ALANYASPOR'A HİÇ ŞANS TANIMIYOR!

Galatasaray, Alanyaspor ile oynadığı son 8 resmi maçın hepsinden galibiyetle ayrıldı! Aslan; bu karşılaşmalarda rakibinin filelerini 21 kez havalandırırken, kalesinde ise 4 gol gördü.

Galatasaray Alanyaspor deplasmanında | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI CANLI MAÇ ANLATIMI

Sıkça Sorulan Sorular

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NI KAZANAN SON ANADOLU TAKIMI HANGİSİYDİ?
2021/2022 sezonunda Sivasspor, Rıza Çalımbay yönetiminde kupayı müzesine götürmüştü.
