SON DAKİKA!
Spor
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Galatasaray Barış Alper Yılmaz ile izinsiz görüşen NEOM FC'ye ihtar çekti

Galatasaray, Barış Alper Yılmaz ile izinsiz ve yetkisiz görüşmesi nedeniyle Suudi Arabistan Ligi ekibi NEOM FC'ye ihtar çekti. Gelişmeyi duyuran sarı kırmızılı takım açıklamasında söz konusu görüşmenin FIFA kurallarına aykırı olduğu belirtilerek "Bu girişimler, futbolun etik değerlerine ve uluslararası kurallara açıkça aykırıdır." denildi.

Galatasaray Barış Alper Yılmaz ile izinsiz görüşen NEOM FC'ye ihtar çekti
KAYNAK:
Selahattin Demirel
|
GİRİŞ:
21.08.2025
saat ikonu 22:27
|
GÜNCELLEME:
21.08.2025
saat ikonu 22:27

Galatasaraylı 'a 10 milyon Euro'ya yakın bir yıllık ücret sunarak oyuncuyu ikna etmeye çalışan temsilcisi NEOM'a karşı sarı kırmızılı takım önemli bir hamle yaptı.

"FIFA KURALLARINI HİÇE SAYARAK..."

, kulüp izni olmadan oyuncuyla görüşülmesi ve oyuncunun ikna edilmeye çalışılmasıyla ilgili kulübüne ihtar çekti. Sarı kırmızılı takımın konuyla ilgili resmi açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Galatasaray Kulübü olarak, erkek futbol takımımızın yeni sezona yönelik çalışmalarını titizlikle sürdürmekteyiz. Ana hedefimiz, hem Süper Lig’de hem de UEFA Şampiyonlar Ligi’nde en güçlü kadro yapısıyla mücadele ederek, camiamıza yeni başarılar kazandırmaktır.

Bu plan çerçevesinde mevcut oyuncu grubumuzu korumak, kadromuzun istikrarını sağlamak ve ihtiyaç duyulan bölgelere gerekli takviyeleri yapmak önceliklerimiz arasında yer almaktadır.

Galatasaray Barış Alper Yılmaz ile izinsiz görüşen NEOM FC'ye ihtar çekti

Son günlerde kamuoyunda yer alan oyuncularımızla ilgili haberlerini dikkatle takip etmekteyiz. Kadrodaki her oyuncumuz, kulübümüz açısından önemli bir değerdir. Oyuncularımızın saha içi katkılarının yanı sıra aidiyetleri ve mücadeleleri tüm Galatasaraylıları mutlu etmektedir.

Ancak üzülerek belirtmek isteriz ki, müteakip defalar teklifleri reddedilmiş olmasına karşın, bazı kulüplerin kurallarını hiçe sayarak, sözleşmesi devam eden oyuncularımızın temsilcileriyle yetkisiz görüşmeler yaptıkları tespit edilmiştir. Bu girişimler, futbolun etik değerlerine ve uluslararası kurallara açıkça aykırıdır.

Galatasaray Spor Kulübü, oyuncularımızın iradesini ve huzurunu zedelemeyi amaçlayan bu tür etik dışı temaslar karşısında sessiz kalmamış, ilgili kurumlara gerekli ihtarnameler iletilmiştir. Sürecin en kararlı şekilde takipçisi olacağımızı vurgulamak isteriz.

Tüm taraftarlarımız emin olsunlar ki, Galatasaray kadrosunu korumakla kalmayacak, daha da güçlendirmek için çalışmalarını kararlılıkla sürdürecektir."

