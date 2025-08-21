Galatasaray ayrılığı duyurdu! İşte Nelsson'un yeni takımı ve getireceği para

Trendyol Süper Lig'in yeni sezonu başlarken Şampiyonlar Ligi kulvarında da mücadele edecek Galatasaray, kadrosuna son şeklini vermeye çalışıyor. Kulüpten yapılan açıklamada yaşanan transfer gelişmesi bildirildi.

Buna göre sarı kırmızılı takım, oyuncusu Victor Enok Nelsson'u önümüzdeki sezon için İtalyan kulübü Hellas Verona'ya kiraladı. Kulübün resmi açıklamasında oyuncunun, kulübüne sağlayacağı gelir de belirtildi. İşte Galatasaray'ın Nelsson hakkındaki açıklaması:

"Profesyonel futbolcumuz Victor Enok Nelsson'un, 2025/2026 sezonu için satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda Hellas Verona Football Club SPA ile anlaşmaya varılmıştır.

SAĞLAYACAĞI GELİR AÇIKLANDI

Yapılan anlaşmada 650.000 EUR tutarında geçici transfer bedeli ile 100.000 EUR tutarında şarta bağlı bonus ödemesi yer almaktadır. Satın alma opsiyonunun kullanılması durumunda, Hellas Verona Football Club SPA tarafından şirketimize 8.000.000 EUR tutarında transfer bedeli ödenecektir."