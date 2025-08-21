Menü Kapat
TGRT Haber
Spor
Galatasaray ayrılığı duyurdu! İşte Nelsson'un yeni takımı ve getireceği para

Transfer süreci devam ederken Galatasaray'da yaşanan yeni gelişme duyuruldu. Sarı kırmızılı takım, oyuncusu Victor Enok Nelsson'un önümüzdeki sezon için İtalyan takımı Hellas Verona'ya kiralandığını bildirdi. Açıklamada Nelsson'un Galatasaray'a sağlayacağı maddi gelirin ayrıntısı da belirtildi.

Galatasaray ayrılığı duyurdu! İşte Nelsson'un yeni takımı ve getireceği para
Trendyol 'in yeni sezonu başlarken kulvarında da mücadele edecek , kadrosuna son şeklini vermeye çalışıyor. Kulüpten yapılan açıklamada yaşanan gelişmesi bildirildi.

Galatasaray ayrılığı duyurdu! İşte Nelsson'un yeni takımı ve getireceği para

Buna göre sarı kırmızılı takım, oyuncusu Victor Enok Nelsson'u önümüzdeki sezon için İtalyan kulübü Hellas Verona'ya kiraladı. Kulübün resmi açıklamasında oyuncunun, kulübüne sağlayacağı gelir de belirtildi. İşte Galatasaray'ın Nelsson hakkındaki açıklaması:

"Profesyonel futbolcumuz Victor Enok Nelsson'un, 2025/2026 sezonu için satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda Hellas Verona Football Club SPA ile anlaşmaya varılmıştır.

SAĞLAYACAĞI GELİR AÇIKLANDI

Yapılan anlaşmada 650.000 EUR tutarında geçici transfer bedeli ile 100.000 EUR tutarında şarta bağlı bonus ödemesi yer almaktadır. Satın alma opsiyonunun kullanılması durumunda, Hellas Verona Football Club SPA tarafından şirketimize 8.000.000 EUR tutarında transfer bedeli ödenecektir."

