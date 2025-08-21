Menü Kapat
30°
Spor
Fenerbahçe Benfica maçı sonrası Jose Mourinho'dan tepki çeken sözler! Benim çözümüm yok

Fenerbahçe Benfica maçı sonrasında basın toplantısında kameraların karşısına geçen Jose Mourinho, oynanan oyunu değerlendirdi. Çok fazla çözümü olmadığını ifade eden Mourinho, Kerem Aktürkoğlu'nun ilk 11'de başlamasına da sürpriz bir çıkış yaptı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Benfica maçı sonrası Jose Mourinho'dan tepki çeken sözler! Benim çözümüm yok
’nde temsilcimiz , Portekiz ekibi ile karşı karşıya geldi. İstanbul’da oynanan maç 0-0’lık skorla bitti. Sarı lacivertli ekip tur umudunu Portekiz’de oynanacak rövanş maçına bıraktı.

Fenerbahçe Benfica maçı sonrası Jose Mourinho'dan tepki çeken sözler! Benim çözümüm yok

Maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Fenerbahçe teknik direktörü ; 'Benfica büyük bir takım olduğunu tecrübesiyle gösterdi' dedi. Öte yandan kendi takımını da eleştiren Mourinho, hakkında da çarpıcı açıklamalar da bulundu.

Fenerbahçe Benfica maçı sonrası Jose Mourinho'dan tepki çeken sözler! Benim çözümüm yok

İşte Jose Mourinho'nun açıklamaları:

"BENFICA İSTEDİĞİNİ ALDI!"

Hiçbir fikrim yok rövanş maçı için çünkü şu andan itibaren Kocaliespor maçını düşünmeye başlayacağım.Benfica maçı ondan sonra. İki takım için de zorlu bir maç oldu. Bir takım beraberliği istedi ve istediğini aldı.

Fenerbahçe Benfica maçı sonrası Jose Mourinho'dan tepki çeken sözler! Benim çözümüm yok

Bir takım kazanmak istedi ve istediğini alamadı. Kırmızı karttan sonra, oyunun son bölümlerinde hız ve dinamizm katmamız lazımdı ama bunu yapacak. İzleyiş açısından olmasa da üst seviye bir maç oldu.

"ONLARI TEBRİK EDECEĞİM!"

Turun favorisinin bu sonuçla değişmediğini vurgulayan Mourinho,"Favori kısmında bir şey değişmedi. Benfica büyük bir takım ve bugün tecrübesiyle bunu gösterdi. Önemli anlarda nasıl oyunu devam ettirmeleri gerektiğini gösterdiler.

Fenerbahçe Benfica maçı sonrası Jose Mourinho'dan tepki çeken sözler! Benim çözümüm yok

Deplasmanda oynamak ve içeride oynamak tabii farklı şeyler. Dün de söylediğim gibi eğer Luz Stadı'nda elenirsek onları tebrik edeceğim ama turun bittiğini söyleyemem. Favori yok, tur dengede şu an"diye konuştu.

Fenerbahçe Benfica maçı sonrası Jose Mourinho'dan tepki çeken sözler! Benim çözümüm yok

"ÇOK FAZLA ÇÖZÜMÜMÜZ YOK!"

"Oyunu idare etmeyi iyi bildiler. Görülmeyen faullerle ve hakemin birçok faul çalmasıyla iyi idare ettiler. Gol atamadık çünkü çok fazla çözümümüz yok. Oyunu çözebilecek çok fazla çözümümüz yoktu. Olan buydu. Dün gelen yeni oyuncumuzla birlikte bugün oynasa önemli olabilirdi, hızlı oyuncularımız yoktu.

Fenerbahçe Benfica maçı sonrası Jose Mourinho'dan tepki çeken sözler! Benim çözümüm yok

Dolayısıyla oyunu farklı şekilde değiştiremedik ama bence çok güzel bir maç olmadı. Üst seviyede bir maç olmadı ama iyi mücadele verilen bir maç oldu. Beraberlikle bitirmek isteyen bir takıma karşı oynadık ki öyle bitti, kazanmayı istedik ama olmadı."

Fenerbahçe Benfica maçı sonrası Jose Mourinho'dan tepki çeken sözler! Benim çözümüm yok

"KEREM SÜRPRİZ OLMADI!"

Benfica, Kerem konusunda bence sadece sportif düşündü. Bu benim düşüncem, ekonomik anlamı düşünmedi. Sportif anlamı düşündü. Benfica oyuncuyu önemli fiyatlara satabilirdi ama öncelikle şu anki sportif duruma önem verdi.

Fenerbahçe Benfica maçı sonrası Jose Mourinho'dan tepki çeken sözler! Benim çözümüm yok

Hoca oynamasını istedi ve büyük ihtimal Luz'da onu oynarken göreceğiz. Ekonomiden şüphe duymadı, büyük bir kulüp gibi davrandı. Gruplara kalmak için oyuncuyu oynattı, benim için çok büyük bir sürpriz olmadı Kerem'in oynaması.

