Galatasaray-Başakşehir | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Galatasaray ve Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında sahaya çıkıyor. Hakem Batuhan Kolak'ın düdük çalacağı heyecanlı müsabaka, bu akşam saat 20.00 itibarıyla başlayacak ve sarı kırmızılılar için zirvede 7 puanlık fark anlamına gelecek.
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Singo, Sanchez, Jakobs, Torreira, Lemina, Barış Alper, Sara, Lang, Osimhen.
Başakşehir: Muhammed, Berat, Opoku, Duarte, Umut Güneş, Ömer Ali, Yusuf Sarı, Feyzullaev, Brnic, Shomurodov, Selke.
Lider Galatasaray, Başakşehir'i mağlup etmesi halinde ikinci sıradaki Fenerbahçe ile aradaki puan farkını 7'ye çıkaracak.
Galatasaray ligde 19 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda aldığı 61 puanla; liderlik koltuğunda bulunuyor. Diğer taraftaysa Başakşehir; 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet sonucunda topladığı 42 puan ve averajla, 5. sırada yer alıyor.
Süper Lig devi Galatasaray, kendi sahasında tam 31 maçtır kaybetmiyor! Esasen ise Aslan, bu dönemde 25 galibiyet ve 6 beraberlik aldı.
Afrika Kupası'ndan dönmesiyle birlikte Galatasaray'ın vites artırmasını sağlayan Victor Osimhen, Süper Lig'deki son 8 maçta 8 gol atmıştı. İlave olarak da yıldız forvet, bu zaman aralığında Avrupa'da da skor katkılarına devam etmişti.
Nuri Şahin ile birlikte istikrarlı performanslar gösteren Başakşehir, puan tablosunda ilk 4'e girmek ve Avrupa biletini almak istiyor.