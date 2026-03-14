Galatasaray-Başakşehir | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

Galatasaray, Trendyol Süper Lig mücadelesinde Başakşehir'i ağırlıyor. RAMS Park'taki kritik karşılaşmaya dair tüm detaylar ve canlı anlatım haberimizde.

Galatasaray ve Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında sahaya çıkıyor. Hakem Batuhan Kolak'ın düdük çalacağı heyecanlı müsabaka, bu akşam saat 20.00 itibarıyla başlayacak ve sarı kırmızılılar için zirvede 7 puanlık fark anlamına gelecek.

GALATASARAY-BAŞAKŞEHİR MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Singo, Sanchez, Jakobs, Torreira, Lemina, Barış Alper, Sara, Lang, Osimhen.

Başakşehir: Muhammed, Berat, Opoku, Duarte, Umut Güneş, Ömer Ali, Yusuf Sarı, Feyzullaev, Brnic, Shomurodov, Selke.

GALATASARAY'DA 7 PUANLIK HESAP!

Lider Galatasaray, Başakşehir'i mağlup etmesi halinde ikinci sıradaki Fenerbahçe ile aradaki puan farkını 7'ye çıkaracak.

https://x.com/GalatasaraySK/status/2032488103496003603?s=20

GALATASARAY VE BAŞAKŞEHİR'İN SÜPER LİG KARNELERİ

Galatasaray ligde 19 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda aldığı 61 puanla; liderlik koltuğunda bulunuyor. Diğer taraftaysa Başakşehir; 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet sonucunda topladığı 42 puan ve averajla, 5. sırada yer alıyor.

GALATASARAY KENDİ SAHASINDA UZUN ZAMANDIR KAYBETMİYOR

Süper Lig devi Galatasaray, kendi sahasında tam 31 maçtır kaybetmiyor! Esasen ise Aslan, bu dönemde 25 galibiyet ve 6 beraberlik aldı.

VICTOR OSIMHEN ÇOK FORMDA

Afrika Kupası'ndan dönmesiyle birlikte Galatasaray'ın vites artırmasını sağlayan Victor Osimhen, Süper Lig'deki son 8 maçta 8 gol atmıştı. İlave olarak da yıldız forvet, bu zaman aralığında Avrupa'da da skor katkılarına devam etmişti.

BAŞAKŞEHİR'DE HEDEF AVRUPA

Nuri Şahin ile birlikte istikrarlı performanslar gösteren Başakşehir, puan tablosunda ilk 4'e girmek ve Avrupa biletini almak istiyor.

