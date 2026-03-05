Galatasaray Başkanı Dursun Özbek taraftara söz verdi!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile teknik direktör Okan Buruk, sarı kırmızılı taraftarlar ile yapılan iftarda şampiyonluk açıklamasında bulundu. Esasen ise başkan, "Bu zamana kadar size ne söz verdiysem yerine getirdim. Şampiyonluk için de size söz veriyorum." ifadelerini kullandı.

OKAN BURUK'TAN AVRUPA DETAYI

Başarıya odaklandıklarını anlatan Okan Buruk, "Galatasaray'ı inşallah nice büyük başarılara tekrar götüreceğiz. Şampiyonlar Ligi'nde maç kazanıyorsak, özellikle muhteşem bir ortam varsa, sizlerin burada verdiği destek çok değerli. Ben oyuncularımı maça hazırlarken taraftarlarımızın desteğini çok yoğun şekilde hissediyorum. Ve bunu artık bütün Avrupa, bütün dünya konuşuyor. Buna devam edeceğiz. Sözümüz söz, en iyisini yapacağız." dedi.