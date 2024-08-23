Son dakika | Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Muslera ve Abdülkerim cevabı

23 Ağustos 2024 11:26 - Güncelleme : 23 Ağustos 2024 11:46

Galatasaray'da Victor Nelsson için sürpriz iddia! Premier Lig ekibi devreye girdi, bonservisi bile belli oldu

Galatasaray'da Victor Nelsson için sürpriz iddia! Premier Lig ekibi devreye girdi, bonservisi bile belli oldu

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek sponsorluk anlaşması için düzenlenen toplantıda basının sorularını cevapladı. Galatasaray'ın Young Boys ile deplasmanda oynadığı Şampiyonlar Ligi play-off turu maçında Fernando Muslera'nın yaptığı büyük hata ve Abdülkerim Bardakcı'nın performansı yoğun eleştiri almıştı. Dursun Özbek eleştirilere cevap verdi. İşte detaylar...

Dursun Özbek, "Çarşamba günü futbol takımımız Şampiyonlar Ligi'ne doğru yolculuğuna başladı. Kimse merak etmesin. Taraftarımızla bir bütün olarak Şampiyonlar Ligi gruplarında yerimizi alacağız. Herkesin kıskanarak baktığı, başkalarının yıllardır yakınından geçemediği yerde olacağız." dedi.

KEREM AKTÜRKOĞLU CEVABI

Dursun Özbek açıklamalarına şöyle devam etti:

"Transfer sezonu devam ediyor. Kulüplerin yapısı her sezonda değişiyor. Yeni transferler geliyor, ayrılanlar oluyor. Transfer sürecinde kaptanlıklarda değişiklikler olabiliyor. Şunu hatırlatmak istiyorum; Galatasaray forması o kadar değerli ki bu formayı giyen herkesin formanın değerini bilerek, bir kaptan gibi, sahada 11 kaptan varmış gibi hizmet etmek durumundadır. Bunun kaptanlıkla ilgili Galatasaray'daki bugün yaşananlar, daha sezonun başında, dolayısıyla gidecek gelecek oyuncuların, takımın yapısı tam olarak bitmemiştir. Transfer sezonunun sonuna kadar bir yapımız var. Tartışmalar buradan kaynaklıyor. Kimse endişe etmesin. Galatasaray hizmet eden herkesin değerini bilir, sevgi dolu bakar. Söyleyeceklerim bundan ibarettir."

"Biz kaptanlık sürecini oluşturmak için transfer sezonunun kapanmasını bekleyerek yapıyoruz. Transfer sezonunun bitmesini takımın net olarak oluşmasını bekliyoruz."

MUSLERA VE ABDÜLKERİM AÇIKLAMASI

Yoğun eleştirilere maruz kalan Muslera ve Abdülkerim ile ilgili soruya cevap veren Dursun Özbek, "Muslera ve Abdülkerim bizi defalarca şampiyon yaptı. Muslera ve Abdülkerim'i bir maçlık performansla değerlendirmek yanlış. Eleştirilere katılmıyorum." dedi.

AVRUPA HEDEFİNİ AÇIKLADI

Transfer sürecine değinen Dursun Özbek, "Transfer döneminin sonuna kadar transferin içindeyiz. Eksiklerimizi, ihtiyaçlarımızı görüyoruz. 2025'teki hedefimiz Avrupa'da da başarılı olmak. Amacımız bu başarıyı getirecek takımı oluşturmak." ifadelerini kullandı.