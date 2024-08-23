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Galatasaray'ın son 10 yıldaki Avrupa karnesi

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
23 Ağustos 2024 09:34 - Güncelleme : 23 Ağustos 2024 09:59
Galatasaray&#039;ın son 10 yıldaki Avrupa karnesi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeye devam eden tek temsilcimiz Galatasaray'ın son 10 yıldaki Avrupa karnesi gündem oldu.

Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turunda rakibi Young Boys ile ilk karşılaşmasına çıktı.

Oynanan maçta 3-2 mağlup olan Galatasaray'ın son 10 yıldaki Avrupa karnesi taraftarlar tarafından merak ediliyor.

Galatasaray'ın son 10 yıldaki Avrupa karnesi - 1. Resim

GALATASARAY SON 10 YIL AVRUPA KARNESİ

Sarı-kırmızılı takım son 10 yılda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5 kez grup aşamasında mücadele etme hakkı kazandı.

Galatasaray'ın son 10 yıldaki Avrupa karnesi şöyle:

UEFA Şampiyonlar Ligi

2014-2015

Grup Maçları

  • Galatasaray - Anderlecht : 1-1
  • Arsenal – Galatasaray : 4-1
  • Galatasaray - Borussia Dortmund : 0-4
  • Borussia Dortmund - Galatasaray : 4-1
  • Anderlecht - Galatasaray : 2-0
  • Galatasaray - Arsenal : 1-4

2015-16

Grup Maçları

  • Galatasaray - Atletico Madrid : 0-2
  • Astana - Galatasaray : 2-2
  • Galatasaray - Benfica : 2-1
  • Benfica - Galatasaray: 2-1
  • Atletico Madrid - Galatasaray: 2-0
  • Galatasaray - Astana: 1-1

2018-19

Grup Maçları

  • Galatasaray - Lokomotif Moskova : 3-0
  • Porto - Galatasaray : 1-0
  • Galatasaray - FC Schalke 04: 0-0
  • FC Schalke 04 - Galatasaray: 2-0
  • Lokomotif Moskova - Galatasaray: 2-0
  • Galatasaray - Porto: 2-3

2019-20

Grup Maçları

  • Club Brugge 0-0 Galatasaray
  • Galatasaray 0-1 Paris Saint Germain
  • Galatasaray 0-1 Real Madrid
  • Real Madrid 6-0 Galatasaray
  • Galatasaray 1-1 Club Brugge
  • Paris Saint Germain 5-0 Galatasaray    

Galatasaray'ın son 10 yıldaki Avrupa karnesi - 2. Resim

2021-2022

Şampiyonlar Ligi İkinci Eleme Turu

PSV Eindhoven 5-1 Galatasaray

Galatasaray 1-2 PSV Eindhoven       

2023-2024

İkinci Eleme Turu

  • Zalgiris 2-2 Galatasaray
  • Galatasaray 1-0 Zalgiris

Üçüncü Eleme Turu

  • Ojimpija 0-3 Galatasaray
  • Galatasaray 1-0 Olimpija

Play-Off Turu

  • Molde 2-3 Galatasaray
  • Galatasaray 2-1 Molde

Şampiyonlar Ligi A Grubu

  • Galatasaray 2-2 Copenhagen
  • Manchester United 2-3 Galatasaray
  • Galatasaray 1-3 Bayern Münih
  • Bayern Münih 2-1 Galatasaray
  • Galatasaray 3-3 Manchester United
  • Copenhagen 1-0 Galatasaray

Galatasaray'ın son 10 yıldaki Avrupa karnesi - 3. Resim

UEFA Avrupa Ligi

2014-2015

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu

  • Galatasaray - Lazio : 1-1
  • Lazio - Galatasaray : 3-1

2017-18

UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu

  • Östersunds - Galatasaray: 2-0
  • Galatasaray - Östersunds: 1-1

2018-19
UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu

  • Galatasaray - SL Benfica : 1-2
  • SL Benfica - Galatasaray: 0-0

2020-2021

UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu

  • Neftçi Bakü 1-3 Galatasaray

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu

  • Galatasaray 2-0 Hajduk Split

UEFA Avrupa Ligi Play-Off

  • Rangers 2-1 Galatasaray

Galatasaray'ın son 10 yıldaki Avrupa karnesi - 4. Resim

2021-2022

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu

  • Galatasaray 1-1 St. Johnstone
  • St. Johnstone 2-4 Galatasaray

UEFA Avrupa Ligi Play-Off

  • Randers 1-1 Galatasaray
  • Galatasaray 2-1 Randers

UEFA Avrupa Ligi E Grubu

  • Galatasaray 1-0 Lazio
  • Marsilya 0-0 Galatasaray
  • Lokomotiv Moskova 0-1 Galatasaray
  • Galatasaray 1-1 Lokomotiv Moskova
  • Galatasaray 4-2 Marsilya
  • Lazio 0-0 Galatasaray

UEFA Avrupa Ligi Son 16

  • Barcelona 0-0 Galatasaray
  • Galatasaray 1-2 Barcelona

2023-24

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu

  • Galatasaray 3-2 Sparta Praha
  • Sparta Praha 4-1 Galatasaray

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Kaynak: TGRT HABER
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