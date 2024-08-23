Galatasaray'ın son 10 yıldaki Avrupa karnesi
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeye devam eden tek temsilcimiz Galatasaray'ın son 10 yıldaki Avrupa karnesi gündem oldu.
Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turunda rakibi Young Boys ile ilk karşılaşmasına çıktı.
Oynanan maçta 3-2 mağlup olan Galatasaray'ın son 10 yıldaki Avrupa karnesi taraftarlar tarafından merak ediliyor.
GALATASARAY SON 10 YIL AVRUPA KARNESİ
Sarı-kırmızılı takım son 10 yılda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5 kez grup aşamasında mücadele etme hakkı kazandı.
Galatasaray'ın son 10 yıldaki Avrupa karnesi şöyle:
UEFA Şampiyonlar Ligi
2014-2015
Grup Maçları
- Galatasaray - Anderlecht : 1-1
- Arsenal – Galatasaray : 4-1
- Galatasaray - Borussia Dortmund : 0-4
- Borussia Dortmund - Galatasaray : 4-1
- Anderlecht - Galatasaray : 2-0
- Galatasaray - Arsenal : 1-4
2015-16
Grup Maçları
- Galatasaray - Atletico Madrid : 0-2
- Astana - Galatasaray : 2-2
- Galatasaray - Benfica : 2-1
- Benfica - Galatasaray: 2-1
- Atletico Madrid - Galatasaray: 2-0
- Galatasaray - Astana: 1-1
2018-19
Grup Maçları
- Galatasaray - Lokomotif Moskova : 3-0
- Porto - Galatasaray : 1-0
- Galatasaray - FC Schalke 04: 0-0
- FC Schalke 04 - Galatasaray: 2-0
- Lokomotif Moskova - Galatasaray: 2-0
- Galatasaray - Porto: 2-3
2019-20
Grup Maçları
- Club Brugge 0-0 Galatasaray
- Galatasaray 0-1 Paris Saint Germain
- Galatasaray 0-1 Real Madrid
- Real Madrid 6-0 Galatasaray
- Galatasaray 1-1 Club Brugge
- Paris Saint Germain 5-0 Galatasaray
2021-2022
Şampiyonlar Ligi İkinci Eleme Turu
PSV Eindhoven 5-1 Galatasaray
Galatasaray 1-2 PSV Eindhoven
2023-2024
İkinci Eleme Turu
- Zalgiris 2-2 Galatasaray
- Galatasaray 1-0 Zalgiris
Üçüncü Eleme Turu
- Ojimpija 0-3 Galatasaray
- Galatasaray 1-0 Olimpija
Play-Off Turu
- Molde 2-3 Galatasaray
- Galatasaray 2-1 Molde
Şampiyonlar Ligi A Grubu
- Galatasaray 2-2 Copenhagen
- Manchester United 2-3 Galatasaray
- Galatasaray 1-3 Bayern Münih
- Bayern Münih 2-1 Galatasaray
- Galatasaray 3-3 Manchester United
- Copenhagen 1-0 Galatasaray
UEFA Avrupa Ligi
2014-2015
UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu
- Galatasaray - Lazio : 1-1
- Lazio - Galatasaray : 3-1
2017-18
UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu
- Östersunds - Galatasaray: 2-0
- Galatasaray - Östersunds: 1-1
2018-19
UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu
- Galatasaray - SL Benfica : 1-2
- SL Benfica - Galatasaray: 0-0
2020-2021
UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu
- Neftçi Bakü 1-3 Galatasaray
UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu
- Galatasaray 2-0 Hajduk Split
UEFA Avrupa Ligi Play-Off
- Rangers 2-1 Galatasaray
2021-2022
UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu
- Galatasaray 1-1 St. Johnstone
- St. Johnstone 2-4 Galatasaray
UEFA Avrupa Ligi Play-Off
- Randers 1-1 Galatasaray
- Galatasaray 2-1 Randers
UEFA Avrupa Ligi E Grubu
- Galatasaray 1-0 Lazio
- Marsilya 0-0 Galatasaray
- Lokomotiv Moskova 0-1 Galatasaray
- Galatasaray 1-1 Lokomotiv Moskova
- Galatasaray 4-2 Marsilya
- Lazio 0-0 Galatasaray
UEFA Avrupa Ligi Son 16
- Barcelona 0-0 Galatasaray
- Galatasaray 1-2 Barcelona
2023-24
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu
- Galatasaray 3-2 Sparta Praha
- Sparta Praha 4-1 Galatasaray