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Galatasaray - Beşiktaş arasındaki Süper Kupa maçının hakemi belli oldu!

Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
01 Ağustos 2024 12:30 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 12:49
Galatasaray - Beşiktaş arasındaki Süper Kupa maçının hakemi belli oldu!

Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak Süper Kupa maçını hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

2023-2024 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile 2023-2024 Sezonu Türkiye Kupası Şampiyonu Beşiktaş arasında oynanacak Süper Kupa müsabakasını Atilla Karaoğlan yönetecek.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda 3 Ağustos Cumartesi günü oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak olan müsabakayı Atilla Karaoğlan yönetecek.

Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Volkan Ahmet Narinç yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mehmet Türkmen olacak.

Galatasaray - Beşiktaş arasındaki Süper Kupa maçının hakemi belli oldu! - 1. Resim

FEDERASYON DUYURDU

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

"2023-2024 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray A.Ş. ile 2023-2024 Sezonu Türkiye Kupası Şampiyonu Beşiktaş A.Ş. arasında oynanacak olan 2024 Süper Kupa müsabakasının hakemleri belli oldu.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda 3 Ağustos Cumartesi günü oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak olan müsabakayı Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Volkan Ahmet Narinç yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mehmet Türkmen olacak."

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Kaynak: tgrthaber.com
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