Spor
Editor
 07.02.2026

Galatasaray Çaykur Rizespor deplasmanında | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. Liderin kritik mücadelesine dair tüm detaylar ve canlı maç anlatımı haberimizde.

Burak Ayaydın
07.02.2026
07.02.2026
Trendyol Süper Lig'de, Çaykur Rizespor ve Galatasaray sahaya çıkıyor. Hakem Ozan Ergün'ün düdük çalacağı müsabaka, bugün saat 17.00 itibarıyla başlayacak ve lig tablosunun zirvesine yeni hesaplamalar getirecek.

Galatasaray Çaykur Rizespor deplasmanında | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

ÇAYKUR RİZESPOR-GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER

Çaykur Rizespor: Erdem, Taha, Sagnan, Samet, Hojer, Papanikolaou, Laçi, Olawoyin, Mihaila, Zeqiri, Sowe.

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus, Barış, Lang, Osimhen.

GALATASARAY'IN ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI KADROSU

Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Yaser Asprilla, Kaan Ayhan, Can Armando Güner, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Renato Nhaga, Noa Lang, Wifried Singo, Sacha Boey.

Galatasaray Çaykur Rizespor deplasmanında | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

ÇAYKUR RİZESPOR VE GALATASARAY ARASINDA 48. DÜELLO

İki ekip bugüne kadar 47 kez mücadele ederken, Galatasaray 33 ve Çaykur Rizespor da 7 galibiyet aldı.

ÇAYKUR RİZESPOR'UN GALATASARAY'A KARŞI ŞANSI TUTMUYOR

Çaykur Rizespor; Süper Lig tarihinde oynadığı iç saha maçlarında en fazla mağlubiyeti, Galatasaray karşısında aldı. Ayrıca da yeşil beyazlılar, son 4 maçı kalesinde 10 gol görerek kaybetti.

GALATASARAY VE ÇAYKUR RİZESPOR'DA KRİTİK HESAPLAR

Lider Galatasaray haftayı kayıpsız geçmek isterken; ev sahibi Çaykur Rizespor ise zorlu maçtan puan ya da puanlar alarak, küme hattından uzaklaşmayı hedefliyor.

Galatasaray Çaykur Rizespor deplasmanında | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

