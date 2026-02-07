Galatasaray Çaykur Rizespor deplasmanında | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Trendyol Süper Lig'de, Çaykur Rizespor ve Galatasaray sahaya çıkıyor. Hakem Ozan Ergün'ün düdük çalacağı müsabaka, bugün saat 17.00 itibarıyla başlayacak ve lig tablosunun zirvesine yeni hesaplamalar getirecek.
Çaykur Rizespor: Erdem, Taha, Sagnan, Samet, Hojer, Papanikolaou, Laçi, Olawoyin, Mihaila, Zeqiri, Sowe.
https://x.com/CRizesporAS/status/2020194094945886479?s=20
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus, Barış, Lang, Osimhen.
https://x.com/GalatasaraySK/status/2020169746193477647?s=20
Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Yaser Asprilla, Kaan Ayhan, Can Armando Güner, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Renato Nhaga, Noa Lang, Wifried Singo, Sacha Boey.
İki ekip bugüne kadar 47 kez mücadele ederken, Galatasaray 33 ve Çaykur Rizespor da 7 galibiyet aldı.
https://x.com/GalatasaraySK/status/2020166915998564506?s=20
Çaykur Rizespor; Süper Lig tarihinde oynadığı iç saha maçlarında en fazla mağlubiyeti, Galatasaray karşısında aldı. Ayrıca da yeşil beyazlılar, son 4 maçı kalesinde 10 gol görerek kaybetti.
https://x.com/CRizesporAS/status/2020163278983303403?s=20
Lider Galatasaray haftayı kayıpsız geçmek isterken; ev sahibi Çaykur Rizespor ise zorlu maçtan puan ya da puanlar alarak, küme hattından uzaklaşmayı hedefliyor.