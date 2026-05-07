Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Galatasaray defans hattına dünya yıldızı getiriyor! RAMS Park'a hayran kalmıştı: Liverpool ile temaslar başladı

Samsunspor mağlubiyeti sonrası savunma hattında radikal bir değişikliğe gitme kararı alan Galatasaray, gözünü Liverpool’un efsane ismi Virgil van Dijk’a dikti. Hollandalı yıldızın RAMS Park atmosferinden etkilenmesi, transferin en büyük ateşleyicisi olmuş durumda. İşte detaylar...

’da hareketliliği erken başladı. ’de alınan 4-1’lik Samsunspor yenilgisi sonrası stoper rotasyonundaki zafiyetleri gidermek isteyen Teknik Direktör Okan Buruk, yönetime raporunu sundu. Listenin en başında ise dünyasının en saygın savunmacılarından biri olan Virgil van Dijk yer alıyor.

Galatasaray, Samsunspor yenilgisi sonrası stoper rotasyonundaki zafiyetleri gidermek amacıyla Liverpool'un tecrübeli savunmacısı Virgil van Dijk'ı transfer etmek istiyor.
Teknik Direktör Okan Buruk, stoper rotasyonundaki zafiyetler için Virgil van Dijk'ı raporunda ilk sıraya yazdı.
34 yaşındaki Hollandalı stoper Virgil van Dijk'ın Galatasaray projesine sıcak baktığı iddia ediliyor.
Van Dijk'ın Liverpool ile sözleşmesini feshetme ihtimali olduğu ve Galatasaray'ın bu durumu bonservis bedeli ödemeden transfer için değerlendirdiği belirtiliyor.
Van Dijk'ın, Galatasaray taraftarının atmosferinden etkilendiği ve Rams Park'ta oynamak istemesinin transfer için motivasyon kaynağı olduğu ifade ediliyor.
Van Dijk'ın Liverpool ile Premier Lig (2), Şampiyonlar Ligi (1), UEFA Süper Kupa (1), FIFA Kulüpler Dünya Kupası (1), FA Kupası (1) ve Lig Kupası (1) gibi kupalar kazandığı belirtiliyor.
LİDER ARANIYOR: ROTA İNGİLTERE

Bu sezon savunmada yaşanan liderlik eksikliğini dünyaca ünlü bir isimle doldurmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, rotayı Ada’ya kırdı. ile olan bağlarını koparma noktasına gelen 34 yaşındaki Hollandalı stoperin, Galatasaray projesine son derece sıcak baktığı iddia ediliyor. Takımın saha içindeki yeni "generali" olması beklenen Van Dijk için yönetim düğmeye bastı.

BONSERVİS BİLMECESİ VE FESİH FORMÜLÜ

Normal şartlarda Liverpool ile sözleşmesi Haziran 2027’ye kadar devam eden tecrübeli oyuncu, kariyerinde yeni bir sayfa açmak istiyor. 2018’den bu yana formasını terlettiği İngiliz ekibinden sezon sonunda ayrılmayı planlayan Van Dijk’ın, sözleşmesini karşılıklı olarak feshetme ihtimali masada. Galatasaray yönetimi, bu durumu fırsata çevirerek yıldız ismi bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor.

RAMS PARK ETKİSİ: UNUTAMADIĞI ATMOSFER

Transferin en dikkat çeken detayı ise Van Dijk’ın Galatasaray taraftarına olan hayranlığı. Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool formasıyla iki kez RAMS Park’a konuk olan Hollandalı, sahadan iki maçta da 1-0’lık mağlubiyetle ayrılmasına rağmen atmosferden çok etkilenmişti. Maç sonlarında stadyumu uzun uzun inceleyen ve tribünlerin oluşturduğu baskıdan etkilenen yıldız oyuncunun, bu atmosferde oynamak istemesi transferin önündeki en büyük motivasyon kaynağı olarak görülüyor.

KUPA KOLEKSİYONERİ

Liverpool formasıyla tarih yazan Van Dijk, koleksiyonuna sığdırdığı kupalarla dikkat çekiyor:

Kupa AdıLiverpool ile Kazandığı
Premier Lig Şampiyonluğu2
Şampiyonlar Ligi Kupası1
UEFA Süper Kupası1
FIFA Kulüpler Dünya Kupası1
FA Kupası1
Lig Kupası1
Community Shield1

Celtic döneminde de 2 şampiyonluk tadan Van Dijk, tecrübesini ve başarı alışkanlığını Galatasaray’ın Avrupa hedefleriyle birleştirmeye hazırlanıyor.

