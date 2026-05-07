Galatasaray defans hattına dünya yıldızı getiriyor! RAMS Park'a hayran kalmıştı: Liverpool ile temaslar başladı

Galatasaray’da transfer hareketliliği erken başladı. Süper Lig’de alınan 4-1’lik Samsunspor yenilgisi sonrası stoper rotasyonundaki zafiyetleri gidermek isteyen Teknik Direktör Okan Buruk, yönetime raporunu sundu. Listenin en başında ise futbol dünyasının en saygın savunmacılarından biri olan Virgil van Dijk yer alıyor.
Bu sezon savunmada yaşanan liderlik eksikliğini dünyaca ünlü bir isimle doldurmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, rotayı Ada’ya kırdı. Liverpool ile olan bağlarını koparma noktasına gelen 34 yaşındaki Hollandalı stoperin, Galatasaray projesine son derece sıcak baktığı iddia ediliyor. Takımın saha içindeki yeni "generali" olması beklenen Van Dijk için yönetim düğmeye bastı.
Normal şartlarda Liverpool ile sözleşmesi Haziran 2027’ye kadar devam eden tecrübeli oyuncu, kariyerinde yeni bir sayfa açmak istiyor. 2018’den bu yana formasını terlettiği İngiliz ekibinden sezon sonunda ayrılmayı planlayan Van Dijk’ın, sözleşmesini karşılıklı olarak feshetme ihtimali masada. Galatasaray yönetimi, bu durumu fırsata çevirerek yıldız ismi bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor.
Transferin en dikkat çeken detayı ise Van Dijk’ın Galatasaray taraftarına olan hayranlığı. Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool formasıyla iki kez RAMS Park’a konuk olan Hollandalı, sahadan iki maçta da 1-0’lık mağlubiyetle ayrılmasına rağmen atmosferden çok etkilenmişti. Maç sonlarında stadyumu uzun uzun inceleyen ve tribünlerin oluşturduğu baskıdan etkilenen yıldız oyuncunun, bu atmosferde oynamak istemesi transferin önündeki en büyük motivasyon kaynağı olarak görülüyor.
Liverpool formasıyla tarih yazan Van Dijk, koleksiyonuna sığdırdığı kupalarla dikkat çekiyor:
|Kupa Adı
|Liverpool ile Kazandığı
|Premier Lig Şampiyonluğu
|2
|Şampiyonlar Ligi Kupası
|1
|UEFA Süper Kupası
|1
|FIFA Kulüpler Dünya Kupası
|1
|FA Kupası
|1
|Lig Kupası
|1
|Community Shield
|1
Celtic döneminde de 2 şampiyonluk tadan Van Dijk, tecrübesini ve başarı alışkanlığını Galatasaray’ın Avrupa hedefleriyle birleştirmeye hazırlanıyor.