Galatasaray derbide Fenerbahçe'yi devirdi! Sarı-kırmızılılar, zirvede puan farkını düşürdü

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 26. haftasındaki derbide Galatasaray GAİN ile Fenerbahçe ArsaVev, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde karşı karşıya geldi. Galatasaray, 2-1 yenik duruma düştüğü derbide ezeli rakibini 3-2 mağlup etmeyi başardı. Galatasaray bu sonuçla puanını 67 yaptı ve lider Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 4'e düşürdü. Fenerbahçe ise bu sonuçla ligdeki ilk yenilgisini yaşadı.

Turkcell Kadın Süper Ligi'nde 26. hafta maçlarının heyecanı yaşandı. Ligde haftanın sonucu merakla beklenen dev derbisinde 64 puanlı ikinci sıradaki Galatasaray GAİN ile 71 puanlı lider Fenerbahçe ArsaVev, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kozlarını paylaştı.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 26. hafta derbisinde Galatasaray GAİN, Fenerbahçe ArsaVev'i 3-2 mağlup etti.
Galatasaray GAİN, 19. dakikada Chang Jang'ın golüyle 1-0 öne geçti.
Fenerbahçe ArsaVev, 41. dakikada Staskova'nın golüyle skoru 1-1'e getirdi.
İkinci yarının hemen başında 46. dakikada Staskova ile Fenerbahçe 2-1 öne geçti.
Galatasaray, 88. dakikada Demehin ve 90. dakikada Manga'nın golleriyle maçı 3-2 kazandı.
Bu sonuçla Galatasaray GAİN puanını 67'ye yükselterek lider Fenerbahçe ArsaVev ile arasındaki puan farkını 4'e indirdi.
Galatasaray, mücadelenin 19. dakikasında serbest vuruştan Chang Jang'ın golüyle 1-0 öne geçti. Fenerbahçe de 41. dakikada Staskova'nın serbest vuruştan fileleri havalandırmasıyla beraberliği yakaladı. Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

İkinci devreye hızlı başlayan Fenerbahçe ArsaVev, 46. dakikada Staskova'nın golüyle maçta 2-1 öne geçti. Galatasaray, 88. dakikada Demehin'in golüyle durumu 2-2'ye getirdi. Hemen ardından Manga'nın 90. dakikada attığı golle Galatasaray GAİN yeniden öne geçti ve karşılaşma sarı-kırmızılıların 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

CİMBOM PUAN FARKINI 4'E DÜŞÜRDÜ

Galatasaray GAİN, bu sonuçla ligdeki 22. galibiyetini alarak puanını 67'ye yükseltti ve zirvedeki Fenerbahçe ArsaVev ile arasındaki puan farkını 4'e düşürdü. Fenerbahçe ArsaVev ise ligdeki ilk yenilgisini yaşayarak haftayı 71 puanda kapattı.

SABRİ İLE TUNCAY MAÇI BERABER İZLEDİ

Eski Galatasaraylı futbolcu Sabri Sarıoğlu ile bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Tuncay Şanlı, karşılaşmayı yerinde takip etti.

Sabri Sarıoğlu ile Tuncay Şanlı, kale arkasında derbiyi beraber izledi.

