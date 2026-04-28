Sergen Yalçın, Beşiktaş'ta "dalya" dedi

Trendyol Süper Lig'de 31. hafta maçları tamamlandı. Ligde haftanın kapanış maçlarından birinde Beşiktaş ile Fatih Karagümrük, Tüpraş Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadele, başladığı gibi golsüz eşitlikle sona ererken her iki takım da sahadan 1'er puanla ayrıldı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fatih Karagümrük karşısında, ikinci dönemini yaşadığı siyah-beyazlıların başındaki 100. Süper Lig maçını geride bıraktı.
Söz konusu süreçte takımıyla 57 galibiyet alan 53 yaşındaki teknik adam, 19 beraberlik yaşadı. Deneyimli çalıştırıcı, 24 maçta ise sahadan yenilgiyle ayrıldı.
"Kara Kartal", Sergen Yalçın yönetiminde 99 lig maçında 193 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde ise 115 gol gördü.