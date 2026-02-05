Menü Kapat
TGRT Haber
Galatasaray eski yıldızını getiriyor! Sarı-kırmızılılarda Sacha Boey sesleri

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, transferde son saatlere girilirken önemli bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Kadrosunu Lang, Asprilla ve Nhaga ile güçlendiren sarı-kırmızılılar, 2 sene önce Bayern Münih'e transfer olan eski oyuncusu Sacha Boey'i transfer etmek üzere. Fransız oyuncunun kısa süre içinde İstanbul'a gelerek sarı-kırmızılılarla sözleşme imzalayacağı iddia edildi.

Galatasaray eski yıldızını getiriyor! Sarı-kırmızılılarda Sacha Boey sesleri
Trendyol 'de en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde liderlik koltuğunda oturan ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasını ilk 24 içinde tamamlayarak adını son 16 play-off turuna yazdıran 'da devre arası dönemi çalışmaları sürüyor.

Transfer dönemine sessiz bir giriş yapan ve hamlelerini son günlerde gerçekleştiren Galatasaray; Berkan Kutlu ve Yusuf Demir ile yollarını ayırırken kadrosunu Noa Lang, Yaser Asprilla ve Renato Nhaga ile güçlendirmişti.

Galatasaray eski yıldızını getiriyor! Sarı-kırmızılılarda Sacha Boey sesleri

GALATASARAY'DA BOEY SESLERİ

Transferin sona ermesine 48 saatten az bir süre kala Galatasaray'dan sürpriz bir hamle geldi.

TRT 'da yer alan habere göre, sarı-kırmızılılar, 2021-2024 yılları arasında formasını giyen ve 2023-2024 sezonunun devre arasında 30 milyon euro bonservis bedeliyle Bundesliga devi 'e transfer olan Fransız sağ bek 'i gündemine aldı.

Galatasaray eski yıldızını getiriyor! Sarı-kırmızılılarda Sacha Boey sesleri

Haberde, Galatasaray'ın Boey'in kiralık transferi konusunda kulübü Bayern Münih ve oyuncunun kendisiyle anlaşmaya vardığı belirtildi. Haberde ayrıca Fransız oyuncunun ve temsilcisinin bugün İstanbul'da olmasının beklendiği ifade edildi.

Galatasaray eski yıldızını getiriyor! Sarı-kırmızılılarda Sacha Boey sesleri

SACHA BOEY'İN BAYERN MÜNİH PERFORMANSI

Bayern Münih'in 2 yıl önce 30 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı Sacha Boey, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle istikrar yakalayamamıştı.

Sacha Boey bu sezon Bayern Münih'te 6'sı ilk 11'de olmak üzere 16 maçta forma giyerken gol veya asist katkısı yapmayı başaramadı.

#Spor
