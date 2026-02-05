Galatasaray eski yıldızını getiriyor! Sarı-kırmızılılarda Sacha Boey sesleri

Trendyol Süper Lig'de en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde liderlik koltuğunda oturan ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasını ilk 24 içinde tamamlayarak adını son 16 play-off turuna yazdıran Galatasaray'da devre arası transfer dönemi çalışmaları sürüyor.

Transfer dönemine sessiz bir giriş yapan ve hamlelerini son günlerde gerçekleştiren Galatasaray; Berkan Kutlu ve Yusuf Demir ile yollarını ayırırken kadrosunu Noa Lang, Yaser Asprilla ve Renato Nhaga ile güçlendirmişti.

GALATASARAY'DA BOEY SESLERİ

Transferin sona ermesine 48 saatten az bir süre kala Galatasaray'dan sürpriz bir hamle geldi.

TRT Spor'da yer alan habere göre, sarı-kırmızılılar, 2021-2024 yılları arasında formasını giyen ve 2023-2024 sezonunun devre arasında 30 milyon euro bonservis bedeliyle Bundesliga devi Bayern Münih'e transfer olan Fransız sağ bek Sacha Boey'i gündemine aldı.

Haberde, Galatasaray'ın Boey'in kiralık transferi konusunda kulübü Bayern Münih ve oyuncunun kendisiyle anlaşmaya vardığı belirtildi. Haberde ayrıca Fransız oyuncunun ve temsilcisinin bugün İstanbul'da olmasının beklendiği ifade edildi.

SACHA BOEY'İN BAYERN MÜNİH PERFORMANSI

Bayern Münih'in 2 yıl önce 30 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı Sacha Boey, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle istikrar yakalayamamıştı.

Sacha Boey bu sezon Bayern Münih'te 6'sı ilk 11'de olmak üzere 16 maçta forma giyerken gol veya asist katkısı yapmayı başaramadı.