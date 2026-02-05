Menü Kapat
TGRT Haber
Spor
Galatasaray'da orta sahaya bir isim daha! Sarı-kırmızılılar Altimira için devrede

Devre arası transfer döneminin kapanmasına sayılı saatler kala Galatasaray çalışmalarını hızlandırdı. Kadrosunu Lang, Asprilla ve Nhaga ile güçlendiren sarı-kırmızılılar, orta sahaya bir transfer daha yapabilmek için fırsat kovalıyor. La Liga'da forma giyen İspanyol yıldızın Cimbom'a transferi için George Gardi'nin de devreye girdiği belirtildi. İşte transferin ayrıntıları...

Galatasaray'da orta sahaya bir isim daha! Sarı-kırmızılılar Altimira için devrede
Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde adını son 16 play-off turuna yazdırarak Juventus ile eşleşen Galatasaray, devre arası transfer dönemi çalışmalarını sürdürüyor. Berkan Kutlu ve Yusuf Demir ile yollarını ayıran Galatasaray, kadrosunu Noa Lang, Yaser Asprilla ve Renato Nhaga ile güçlendirmişti.

Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda transfer operasyonunu yürüten Galatasaray yönetimi, transfer döneminin kapanmasına 48 saatten az bir süre kala yeni fırsatların peşinde koşuyor.

Galatasaray'da orta sahaya bir isim daha! Sarı-kırmızılılar Altimira için devrede

ORTA SAHAYA BİR İSİM DAHA

Transfer döneminin başından orta saha transferi için uzun uğraşlar veren ve bu bölgeyi 18 yaşındaki genç oyuncu Renato Nhaga ile güçlendiren sarı-kırmızılılar, bir ismi daha kadrosuna katmak için çaba sarf ediyor.

Galatasaray'ın, Nhaga'nın ardından orta saha transferi için La Liga ekiplerinden Real Betis'te forma giyen İspanyol oyuncu Sergi Altimira'yı da gündemine aldığı iddia edildi. Sarı-kırmızılıların, 24 yaşındaki yıldız oyuncu için transferin son saatlerinde uğraş verdiği aktarıldı.

Galatasaray'da orta sahaya bir isim daha! Sarı-kırmızılılar Altimira için devrede

TRANSFER OPERASYONUNUN AYRINTILARI

Galatasaray'ın Sergi Altimira'nın transferi için Real Betis ile yürüttüğü transfer görüşmelerinin ayrıntıları da ortaya çıktı.

İspanyol kulübünün Altimira için Galatasaray'dan 25 milyon euro civarında bonservis bedeli teklifi beklediği kaydedilirken sarı-kırmızılıların ise yıldız oyuncuyu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak istediği bildirildi. Buna karşın Real Betis'in ise kiralama yöntemine sıcak bakmadığı ifade edildi.

Galatasaray'da orta sahaya bir isim daha! Sarı-kırmızılılar Altimira için devrede

Başkan Dursun Özbek ile Sportif A.Ş Başkan Vekili Abdullah Kavukcu'nun da Altimira sürecini yakından izlediği ve teklif belirlediği kaydedildi.

GARDI DEVREYE GİRDİ

Öte yandan Galatasaray'ın Sergi Altimira transferiyle ilgili önemli bir gelişme de yaşandı. Son sezonlarda sarı-kırmızılılara getirdiği yıldız oyuncularla adından çokça söz ettiren George Gardi'nin de Galatasaray adına transferde devreye girdiği belirtildi.

Galatasaray'da orta sahaya bir isim daha! Sarı-kırmızılılar Altimira için devrede

Real Betis'te bu sezon 19'u ilk 11'de olmak üzere 26 maçta forma giyen Altimira, bu maçlarda 2 gol atarken 2 de asist yapmayı başardı. Altimira'nın, kulübüyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

