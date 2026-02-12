Galatasaray-Eyüpspor | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

Galatasaray ve Eyüpspor, İstanbul'da sahaya çıkıyor. Hakem Çağdaş Altay'ın düdük çalacağı müsabaka bu akşam saat 20.00 itibarıyla başlayacak ve puan tablosunun zirvesine doğrudan etki edecek.

GALATASARAY-EYÜPSPOR MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren, Lemina, Sara, Barış Alper, İlkay, Lang, Osimhen.

https://x.com/GalatasaraySK/status/2021995821319999500?s=20

Eyüpspor: Jankat, Talha, Jerome, Bedirhan, Umut, Taşkın, Metehan, Baran Ali, Emre, Pintor, Umut Bozok.

https://x.com/eyupsporkulubu/status/2022003500507705570?s=20

GALATASARAY SÜPER LİG'DE 9 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Galatasaray, Süper Lig'deki son 9 karşılaşmada yenilmedi. 12. haftada konuk olduğu Kocaelispor'a 1-0 kaybeden sarı kırmızılılar, sonraki 9 müsabakada ise 7 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

GALATASARAY RAMS PARK'TA MAĞLUBİYETİ UNUTTU

Galatasaray, iç sahada oynadığı son 29 Süper Lig maçında mağlubiyet yaşamadı! Esasen ise son yenilgisini 19 Mayıs 2024 tarihinde Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada alan sarı kırmızılılar, sonrasındaki lig mücadelelerinde 23 kez galip gelmiş ve 6 defa da berabere kalmıştı.

GALATASARAY VE EYÜPSPOR ARASINDA 4. RANDEVU

Galatasaray ile Eyüpspor, Süper Lig'de dördüncü kez karşı karşıya gelecek. Önceki üç mücadelede ise Aslan 2 defa kazanmış ve 1 maç da beraberlikle sonuçlanmıştı.

https://x.com/eyupsporkulubu/status/2021906811360866335?s=20

SACHA BOEY YENİDEN RAMS PARK'TA

Galatasaray'daki ikinci dönemini geçiren Fransız sağ bek Sacha Boey, 760 gün sonra RAMS Park'ta maça çıkacak. Yaklaşık 2 yıl sonra yeniden Galatasaray'a dönen 25 yaşındaki savunmacı, 760 gün aranın ardından RAMS Park'ta taraftarlarla buluşacak.

EYÜPSPOR'DA KRİTİK HESAPLAR

Atila Gerin ile daha dengeli oyunlar oynamaya başlayan Eyüpspor, lider Galatasaray'dan puan ya da puanlar almak ve küme düşme hesaplarında avantaj sağlamak istiyor.