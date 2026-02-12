Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Galatasaray-Eyüpspor | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Eyüpspor'u konuk ediyor. RAMS Park'taki kritik mücadeleye dair tüm detaylar ve canlı maç anlatımı haberimizde.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Galatasaray-Eyüpspor | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
12.02.2026
saat ikonu 23:39
|
GÜNCELLEME:
12.02.2026
saat ikonu 23:54

Galatasaray ve Eyüpspor, İstanbul'da sahaya çıkıyor. Hakem Çağdaş Altay'ın düdük çalacağı müsabaka bu akşam saat 20.00 itibarıyla başlayacak ve puan tablosunun zirvesine doğrudan etki edecek.

Galatasaray-Eyüpspor | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

GALATASARAY-EYÜPSPOR MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren, Lemina, Sara, Barış Alper, İlkay, Lang, Osimhen.

https://x.com/GalatasaraySK/status/2021995821319999500?s=20

Eyüpspor: Jankat, Talha, Jerome, Bedirhan, Umut, Taşkın, Metehan, Baran Ali, Emre, Pintor, Umut Bozok.

https://x.com/eyupsporkulubu/status/2022003500507705570?s=20

GALATASARAY SÜPER LİG'DE 9 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Galatasaray, Süper Lig'deki son 9 karşılaşmada yenilmedi. 12. haftada konuk olduğu Kocaelispor'a 1-0 kaybeden sarı kırmızılılar, sonraki 9 müsabakada ise 7 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

Galatasaray-Eyüpspor | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

GALATASARAY RAMS PARK'TA MAĞLUBİYETİ UNUTTU

Galatasaray, iç sahada oynadığı son 29 Süper Lig maçında mağlubiyet yaşamadı! Esasen ise son yenilgisini 19 Mayıs 2024 tarihinde Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada alan sarı kırmızılılar, sonrasındaki lig mücadelelerinde 23 kez galip gelmiş ve 6 defa da berabere kalmıştı.

Galatasaray-Eyüpspor | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

GALATASARAY VE EYÜPSPOR ARASINDA 4. RANDEVU

Galatasaray ile Eyüpspor, Süper Lig'de dördüncü kez karşı karşıya gelecek. Önceki üç mücadelede ise Aslan 2 defa kazanmış ve 1 maç da beraberlikle sonuçlanmıştı.

https://x.com/eyupsporkulubu/status/2021906811360866335?s=20

SACHA BOEY YENİDEN RAMS PARK'TA

Galatasaray'daki ikinci dönemini geçiren Fransız sağ bek Sacha Boey, 760 gün sonra RAMS Park'ta maça çıkacak. Yaklaşık 2 yıl sonra yeniden Galatasaray'a dönen 25 yaşındaki savunmacı, 760 gün aranın ardından RAMS Park'ta taraftarlarla buluşacak.

Galatasaray-Eyüpspor | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

EYÜPSPOR'DA KRİTİK HESAPLAR

Atila Gerin ile daha dengeli oyunlar oynamaya başlayan Eyüpspor, lider Galatasaray'dan puan ya da puanlar almak ve küme düşme hesaplarında avantaj sağlamak istiyor.

Galatasaray-Eyüpspor | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

Sıkça Sorulan Sorular

GALATASARAY'DA ORTA SAHAYA HANGİ YILDIZ DÜŞÜNÜLÜYOR?
Süper Lig devi, Hakan Çalhanoğlu için ısrarını sürdürüyor.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Süper Lig'de en yüksek maaş kritiği: Listeyi Galatasaraylı ve Fenerbahçeli yıldızlar doldurdu!
Arda Güler'den eski hocası Serhat Pekmezci'ye cevap: "Üzüntüyle takip ettim"
ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.