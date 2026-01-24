Galatasaray Fatih Karagümrük deplasmanında | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fatih Karagümrük ile Galatasaray karşılaşıyor. Atilla Karaoğlan'ın düdük çalacağı heyecanlı müsabaka, bu akşam saat 20.00 itibarıyla başlayacak ve puan tablosunun zirvesini doğrudan etkileyecek.

KARAGÜMRÜK-GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER

Fatih Karagümrük: Grbic, Balkovec, Muhammed Kadıoğlu, Çağtay Kurukalıp, Esgaio, Kranevitter, Berkay Özcan, Larsson, Serginho, Fofana, Barış Kalaycı.

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sanchez, Sallai, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Torreira, Lemina, Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Osimhen.

GALATASARAY'DA HATAYA YER YOK

Fenerbahçe'nin 1 puan önünde lider olan Galatasaray, sürpriz bir puan kaybıyla birlikte koltuğunu Fenerbahçe'ye devretmek zorunda kalabilir.

GALATASARAY'DA EKSİKLER

Sarı kırmızılılarda Wilfried Singo ve Arda Ünyay'ın, Fatih Karagümrük karşısında forma giymesi beklenmiyor.

FATİH KARAGÜMRÜK İÇİN ZORLU HESAPLAR

Trendyol Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Fatih Karagümrük, Galatasaray'dan alacağı sürpriz puanlar ile birlikte umutlanmayı hedefliyor.

https://x.com/karagumruk_sk/status/2014722483941757094?s=20

FATİH KARAGÜMRÜK VE GALATASARAY ARASINDA 22. RANDEVU

Fatih Karagümrük ile Galatasaray, bugüne kadar ligde 21 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı kırmızılılar 14 defa sahadan galip ayrılırken, kırmızı siyahlılar ise 2 kez rakibini mağlup etti.

GALATASARAY 6 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Galatasaray, ligdeki son 6 maçında 4 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.