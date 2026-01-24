Galatasaray Fatih Karagümrük deplasmanında | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

Kategoriler
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fatih Karagümrük ile Galatasaray karşılaşıyor. Atilla Karaoğlan'ın düdük çalacağı heyecanlı müsabaka, bu akşam saat 20.00 itibarıyla başlayacak ve puan tablosunun zirvesini doğrudan etkileyecek.
Fatih Karagümrük: Grbic, Balkovec, Muhammed Kadıoğlu, Çağtay Kurukalıp, Esgaio, Kranevitter, Berkay Özcan, Larsson, Serginho, Fofana, Barış Kalaycı.
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sanchez, Sallai, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Torreira, Lemina, Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Osimhen.
Fenerbahçe'nin 1 puan önünde lider olan Galatasaray, sürpriz bir puan kaybıyla birlikte koltuğunu Fenerbahçe'ye devretmek zorunda kalabilir.
Sarı kırmızılılarda Wilfried Singo ve Arda Ünyay'ın, Fatih Karagümrük karşısında forma giymesi beklenmiyor.
Trendyol Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Fatih Karagümrük, Galatasaray'dan alacağı sürpriz puanlar ile birlikte umutlanmayı hedefliyor.
https://x.com/karagumruk_sk/status/2014722483941757094?s=20
Fatih Karagümrük ile Galatasaray, bugüne kadar ligde 21 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı kırmızılılar 14 defa sahadan galip ayrılırken, kırmızı siyahlılar ise 2 kez rakibini mağlup etti.
Galatasaray, ligdeki son 6 maçında 4 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.