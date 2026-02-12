Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'la birlikte 10 kulüp PFDK'ya sevk edildi

Süper Lig'den 10 kulüp Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi. Sevk edilen kulüpler arasında Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor da bulunuyor. İşte kulüplerin sevk edilme gerekçeleri...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'la birlikte 10 kulüp PFDK'ya sevk edildi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.02.2026
saat ikonu 00:25
|
GÜNCELLEME:
12.02.2026
saat ikonu 00:25

Türkiye Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen takımlar ve kişileri açıkladı. Buna göre, Süper Lig'in 21. haftasında oynanan karşılaşmalar sonrası disiplin raporları şöyle:

SAMSUNSPOR

Samsunspor Kulübü’nün 07.02.2026 tarihinde oynanan Samsunspor - Trabzonspor müsabakasındaki ‘saha olayları’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. Maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'la birlikte 10 kulüp PFDK'ya sevk edildi

TRABZONSPOR

Trabzonspor Kulübü’nün 07.02.2026 tarihinde oynanan Samsunspor - Trabzonspor müsabakasındaki ‘çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. Maddesi uyarınca ve ‘saha olayları’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. Maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

EYÜPSPOR

Eyüpspor Kulübü’nün 08.02.2026 tarihinde oynanan Eyüpspor - RAMS Başakşehir müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. Maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

BAŞAKŞEHİR

RAMS Başakşehir futbol kulübü’nün 08.02.2026 tarihinde oynanan Eyüpspor - RAMS Başakşehir müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. Maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'la birlikte 10 kulüp PFDK'ya sevk edildi

ÇAYKUR RİZESPOR

Çaykur Rizespor Kulübü’nün 08.02.2026 tarihinde oynanan Çaykur Rizespor - Galatasaray müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. Maddesi uyarınca, 'merdiven boşluklarının boş bırakılmaması' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. Maddesi uyarınca ve 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. Maddesi ile 2025-2026 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 6/5 ve EK-1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

GALATASARAY

Galatasaray Kulübü’nün 08.02.2026 tarihinde oynanan Çaykur Rizespor - Galatasaray müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. Maddesi uyarınca ve 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. Maddesi ile 2025-2026 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 6/5 ve EK-1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Kulübü’nün 08.02.2026 tarihinde oynanan Beşiktaş - Corendon Alanyaspor müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. Maddesi uyarınca ve 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. Maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'la birlikte 10 kulüp PFDK'ya sevk edildi

KAYSERİSPOR

Kayserispor Kulübü’nün 09.02.2026 tarihinde oynanan Kayserispor - Kocaelispor müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. Maddesi uyarınca, 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. Maddesi uyarınca ve 'usulsüz seyirci alınması' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. Maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

KOCAELİSPOR

Kocaelispor Kulübü’nün 09.02.2026 tarihinde oynanan Kayserispor - Kocaelispor müsabakasındaki 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. Maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

GAZİANTEP FK

Gaziantep Futbol Kulübü futbolcusu Drissa Camara’nın 09.02.2026 tarihinde oynanan Gaziantep Futbol Kulübü - Kasımpaşa müsabakasındaki 'kural dışı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. Maddesi uyarınca 10.02.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Kulübü’nün 09.02.2026 tarihinde oynanan Fenerbahçe - Gençlerbirliği müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. Maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Beşiktaş, Cerny'nin ayrılma isteği iddialarını yalanladı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray'ın acı kaybı! Eski futbolcu hayatını kaybetti! 7 şampiyonluk kazanmıştı
ETİKETLER
#Futbol
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.