Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

Galatasaray'ın acı kaybı! Eski futbolcu hayatını kaybetti! 7 şampiyonluk kazanmıştı

Bir dönem Galatasaray'da ve Türkiye Milli Takımı'nda da forma giyen eski futbolcu, teknik direktör ve yönetici Candemir Berkman hayatını kaybetti. Berkman'ın vefatıyla ilgili Galatasaray'dan ve Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) açıklama geldi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Galatasaray'ın acı kaybı! Eski futbolcu hayatını kaybetti! 7 şampiyonluk kazanmıştı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.02.2026
saat ikonu 15:34
|
GÜNCELLEME:
10.02.2026
saat ikonu 15:34

Bir dönem 'da ve Türkiye Milli Takımı'nda da forma giyen eski futbolcu, ve yönetici Candemir Berkman'dan acı haber geldi. Bir döneme damgasını vurmuş unutulmaz ismin hayatını kaybettiği açıklandı.

Candemir Berkman'ın cenazesinin 12 Şubat 2026 Perşembe günü Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Beylerbeyi Küplüce Mezarlığı'na defnedileceği açıklandı.

Galatasaray'ın acı kaybı! Eski futbolcu hayatını kaybetti! 7 şampiyonluk kazanmıştı

Öte yandan Candemir Berkman'ın vefatıyla ilgili Galatasaray'dan açıklama geldi. Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, "Kulübümüzün 7156 sicil numaralı Divan üyesi, Türk Milli Takımı’nın ve Galatasarayımızın unutulmaz futbolcularından, Türk camiasına teknik direktör ve yönetici olarak uzun yıllar özveriyle hizmet etmiş Candemir Berkman’ın ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumun cenazesi 12 Şubat 2026 Perşembe günü Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak öğle namazını takiben Beylerbeyi Küplüce Mezarlığı’na defnedilecektir." ifadelerine yer verildi.

Candemir Berkman'ın hayatını kaybetmesiyle ilgili Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) da açıklama geldi. TFF'nin açıklamasında, "Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Millî Takımımızın eski oyuncusu Candemir Berkman'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Candemir Berkman'ın naaşı 12 Şubat Perşembe günü Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Beylerbeyi Küplüce Mezarlığı'na defnedilecektir. Merhum Candemir Berkman'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve başta Galatasaray ile Vefa olmak üzere tüm futbol camiasına başsağlığı dileriz" denildi.

Galatasaray'ın acı kaybı! Eski futbolcu hayatını kaybetti! 7 şampiyonluk kazanmıştı

CANDEMİR BERKMAN KİMDİR?

Candemir Berkman, 10 Şubat 1934 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Futbolculuk kariyerinde defans mevkisinde oynayan Berkman, altyapısından yetiştiği Galatasaray'da uzun yıllar forma giydi. Berkman, Galatasaray forması altında 2 lig şampiyonluğu, 4 Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu yaşadı. Galatasaray'daki başarılı performansının ardından kariyerine Vefa'da devam eden Berkman, aktif futbol hayatını da Vefa'da noktaladı.

Candemir Berkman, Türkiye Milli Takımı'nda da görev aldı. Berkman, 11'i A Milli Takım, 4'ü B Milli Takım olmak üzere toplam 15 kez ay-yıldızlı formayı sırtına geçirdi.

Candemir Berkman, futbol kariyerini noktalamasının ardından Kütahyaspor, Kardemir Karabükspor, Balıkesirspor ve Vefa'da teknik direktörlük yaptı. Berkman, Türkiye Futbol Federasyonu'nda da uzun yıllar görev almıştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Beşiktaş'ta kaleye sürpriz isim! Siyah-beyazlılar Altay Bayındır için devrede
Osimhen'e dünya devi talip oldu! İşte Galatasaray'ın belirlediği bonservis miktarı
ETİKETLER
#Futbol
#galatasaray
#vefat
#teknik direktör
#türk futbolu
#Candemir Berkman
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.