Galatasaray'ın acı kaybı! Eski futbolcu hayatını kaybetti! 7 şampiyonluk kazanmıştı

Bir dönem Galatasaray'da ve Türkiye Milli Takımı'nda da forma giyen eski futbolcu, teknik direktör ve yönetici Candemir Berkman'dan acı haber geldi. Bir döneme damgasını vurmuş unutulmaz ismin hayatını kaybettiği açıklandı.

Candemir Berkman'ın cenazesinin 12 Şubat 2026 Perşembe günü Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Beylerbeyi Küplüce Mezarlığı'na defnedileceği açıklandı.

Öte yandan Candemir Berkman'ın vefatıyla ilgili Galatasaray'dan açıklama geldi. Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, "Kulübümüzün 7156 sicil numaralı Divan üyesi, Türk Milli Takımı’nın ve Galatasarayımızın unutulmaz futbolcularından, Türk futbol camiasına teknik direktör ve yönetici olarak uzun yıllar özveriyle hizmet etmiş Candemir Berkman’ın vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumun cenazesi 12 Şubat 2026 Perşembe günü Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak öğle namazını takiben Beylerbeyi Küplüce Mezarlığı’na defnedilecektir." ifadelerine yer verildi.

Candemir Berkman'ın hayatını kaybetmesiyle ilgili Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) da açıklama geldi. TFF'nin açıklamasında, "Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Millî Takımımızın eski oyuncusu Candemir Berkman'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Candemir Berkman'ın naaşı 12 Şubat Perşembe günü Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Beylerbeyi Küplüce Mezarlığı'na defnedilecektir. Merhum Candemir Berkman'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve başta Galatasaray ile Vefa olmak üzere tüm futbol camiasına başsağlığı dileriz" denildi.

CANDEMİR BERKMAN KİMDİR?

Candemir Berkman, 10 Şubat 1934 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Futbolculuk kariyerinde defans mevkisinde oynayan Berkman, altyapısından yetiştiği Galatasaray'da uzun yıllar forma giydi. Berkman, Galatasaray forması altında 2 lig şampiyonluğu, 4 Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu yaşadı. Galatasaray'daki başarılı performansının ardından kariyerine Vefa'da devam eden Berkman, aktif futbol hayatını da Vefa'da noktaladı.

Candemir Berkman, Türkiye Milli Takımı'nda da görev aldı. Berkman, 11'i A Milli Takım, 4'ü B Milli Takım olmak üzere toplam 15 kez ay-yıldızlı formayı sırtına geçirdi.

Candemir Berkman, futbol kariyerini noktalamasının ardından Kütahyaspor, Kardemir Karabükspor, Balıkesirspor ve Vefa'da teknik direktörlük yaptı. Berkman, Türkiye Futbol Federasyonu'nda da uzun yıllar görev almıştı.