Trendyol Süper Lig’de dikkatler sezonun en kritik mücadelelerinden birine çevrildi. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbinin tarihi ve başlama saati Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kamuoyuna duyuruldu. Ligin 31. haftasında sahnelenecek dev karşılaşma, 26 Nisan Pazar günü saat 20.00’de başlayacak.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman oynanacak? Osimhen derbide oynayacak mı? Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki sezonun kritik derbi mücadelesinin tarihi, saati ve yeri açıklandı. Dev derbi 26 Nisan Pazar günü saat 20.00'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynanacak. Fenerbahçe, deplasman tribünü için tahsis edilen 2 bin 488 biletin dağıtımının destek ve süreklilik kriterlerine göre yapılacağını duyurdu. Bilet talep süreci 20 Nisan Pazartesi saat 09.00'da başlayıp 21 Nisan Salı saat 09.00'da sona erecek. Galatasaray'ın oyuncusu Victor Osimhen'in Fenerbahçe derbisinde oynayabileceği belirtildi.

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI NEREDE?

İstanbul’daki Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ın ev sahipliği yapacağı müsabaka, yalnızca ezeli rekabet açısından değil, şampiyonluk yarışının gidişatı bakımından da büyük önem taşıyor. Puan tablosunu doğrudan etkileyebilecek bu mücadele, Türkiye’de ve dünyada milyonlarca futbolsever tarafından izlenecek. Sezonun son virajına girilirken oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisi, zirve hesaplarını yeniden şekillendirebilir. İki ekibin de sahaya galibiyet parolasıyla çıkması beklenirken, elde edilecek sonuç kalan haftalara doğrudan yansıyacak.

FENERBAHÇE'DEN BİLET KRİTERİ

Fenerbahçe S.K., deplasman tribünü için tahsis edilen bilet sayısının 2 bin 488 olduğunu duyurdu. Sarı-lacivertli kulüp, yoğun talep sebebiyle dağıtımın sezon boyunca takıma verilen destek ve süreklilik kriterleri doğrultusunda yapılacağını açıkladı. Başvuru koşulları arasında 6 iç saha ve 4 deplasman karşılaşmasına katılım ya da 2025-2026 sezonunda iç sahada en az 19 maçta yer alma şartının bulunduğu belirtildi. Önceliğin kulüp üyeliği bulunan kombine sahiplerine tanınacağı ifade edildi. Bilet talep sürecinin kulübün resmi mecraları üzerinden yürütüleceği bildirildi. Başvuruların 20 Nisan Pazartesi günü saat 09.00’da başlayacağı ve 21 Nisan Salı günü saat 09.00’da sona ereceği aktarıldı. Süre tamamlandıktan sonra başvuru linkinin erişime kapatılacağı kaydedildi.

OSIMHEN DERBİDE OYNAYACAK MI?

Süper Lig’in 30. haftasında Galatasaray, deplasmanda Gençlerbirliği S.K.’ni 2-1 mağlup etti. Karşılaşma öncesinde forma giyip giymeyeceği merak edilen Osimhen, Ankara’ya götürülmesine rağmen kadroda yer almadı. Victor Osimhen, tedavi sürecine bağlı olarak hafta içi kupada oynanacak Gençlerbirliği maçında süre alabilir. Ancak yıldız golcünün tam kapasiteyle sahada olması için ana hedefin Fenerbahçe derbisi olduğu öğrenildi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Nijeryalı forvetle ilgili en son şu değerlendirmede bulunmuştu:

“Osimhen antrenmanlara katıldı ama sonrası bir yorgunluk oluştu. Yener Hoca, ben ve Osimhen konuştuk. Kadroda olmasını uygun görmedik. Bir sonraki kupa maçına bakabiliriz, Fenerbahçe maçında tabii ki oynayabilecek.”