Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor

Editor
 | Erdem Avsar

Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman oynanacak? Osimhen derbide oynayacak mı?

Süper Lig’de şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyebilecek Galatasaray S.K. - Fenerbahçe S.K. derbisi 26 Nisan Pazar akşamı oynanacak. RAMS Park’ta gerçekleştirilecek kritik karşılaşma saat 20.00’de başlayacak. Galatasaray’da zorlu Fenerbahçe maçı öncesinde Victor Osimhen ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Yıldız forvet için hedeflenen maç netleşirken, tedavi süreci de yakından izlenecek.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.04.2026
saat ikonu 00:38
|
GÜNCELLEME:
20.04.2026
saat ikonu 00:41

Trendyol Süper Lig’de dikkatler sezonun en kritik mücadelelerinden birine çevrildi. ile arasında oynanacak derbinin tarihi ve başlama saati Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kamuoyuna duyuruldu. Ligin 31. haftasında sahnelenecek dev karşılaşma, 26 Nisan Pazar günü saat 20.00’de başlayacak.

HABERİN ÖZETİ

Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman oynanacak? Osimhen derbide oynayacak mı?

Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki sezonun kritik derbi mücadelesinin tarihi, saati ve yeri açıklandı.
Dev derbi 26 Nisan Pazar günü saat 20.00'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynanacak.
Fenerbahçe, deplasman tribünü için tahsis edilen 2 bin 488 biletin dağıtımının destek ve süreklilik kriterlerine göre yapılacağını duyurdu.
Bilet talep süreci 20 Nisan Pazartesi saat 09.00'da başlayıp 21 Nisan Salı saat 09.00'da sona erecek.
Galatasaray'ın oyuncusu Victor Osimhen'in Fenerbahçe derbisinde oynayabileceği belirtildi.
GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI NEREDE?

İstanbul’daki Ali Sami Yen Kompleksi RAMS Park’ın ev sahipliği yapacağı müsabaka, yalnızca ezeli rekabet açısından değil, şampiyonluk yarışının gidişatı bakımından da büyük önem taşıyor. Puan tablosunu doğrudan etkileyebilecek bu mücadele, Türkiye’de ve dünyada milyonlarca futbolsever tarafından izlenecek. Sezonun son virajına girilirken oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisi, zirve hesaplarını yeniden şekillendirebilir. İki ekibin de sahaya galibiyet parolasıyla çıkması beklenirken, elde edilecek sonuç kalan haftalara doğrudan yansıyacak.

FENERBAHÇE'DEN BİLET KRİTERİ

Fenerbahçe S.K., deplasman tribünü için tahsis edilen bilet sayısının 2 bin 488 olduğunu duyurdu. Sarı-lacivertli kulüp, yoğun talep sebebiyle dağıtımın sezon boyunca takıma verilen destek ve süreklilik kriterleri doğrultusunda yapılacağını açıkladı. Başvuru koşulları arasında 6 iç saha ve 4 deplasman karşılaşmasına katılım ya da 2025-2026 sezonunda iç sahada en az 19 maçta yer alma şartının bulunduğu belirtildi. Önceliğin kulüp üyeliği bulunan kombine sahiplerine tanınacağı ifade edildi. Bilet talep sürecinin kulübün resmi mecraları üzerinden yürütüleceği bildirildi. Başvuruların 20 Nisan Pazartesi günü saat 09.00’da başlayacağı ve 21 Nisan Salı günü saat 09.00’da sona ereceği aktarıldı. Süre tamamlandıktan sonra başvuru linkinin erişime kapatılacağı kaydedildi.

OSIMHEN DERBİDE OYNAYACAK MI?

Süper Lig’in 30. haftasında Galatasaray, deplasmanda Gençlerbirliği S.K.’ni 2-1 mağlup etti. Karşılaşma öncesinde forma giyip giymeyeceği merak edilen Osimhen, Ankara’ya götürülmesine rağmen kadroda yer almadı. Victor Osimhen, tedavi sürecine bağlı olarak hafta içi kupada oynanacak Gençlerbirliği maçında süre alabilir. Ancak yıldız golcünün tam kapasiteyle sahada olması için ana hedefin Fenerbahçe derbisi olduğu öğrenildi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Nijeryalı forvetle ilgili en son şu değerlendirmede bulunmuştu:

“Osimhen antrenmanlara katıldı ama sonrası bir yorgunluk oluştu. Yener Hoca, ben ve Osimhen konuştuk. Kadroda olmasını uygun görmedik. Bir sonraki kupa maçına bakabiliriz, Fenerbahçe maçında tabii ki oynayabilecek.”

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray Fenerbahçe maç skoru kaç kaç? FIBA Kadınlar EuroLeague şampiyonu kim oldu?
Trabzonspor Başakşehir maç skoru kaç kaç? Süper Lig puan durumu ne? Galatasaray Fenerbahçe Trabzonspor
ETİKETLER
#Spor
#galatasaray
#derbi
#Fenerbahçe
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.