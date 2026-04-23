Süper Lig’de sezonun kaderini belirleyecek olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için geri sayım başladı. 26 Nisan Pazar günü RAMS Park’ta oynanacak dev mücadele öncesi bilet satış süreci resmen start aldı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin bilet fiyatları belli oldu! Öncelikli bilet satışları başladı Süper Lig'in kaderini belirleyecek Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için bilet satışları GSPlus Premium, GSPara kart sahipleri ve Galatasaray logolu Passo Taraftar Kart sahipleri için başladı. Derbi 26 Nisan Pazar günü RAMS Park'ta oynanacak. Biletler ilk olarak GSPlus Premium ve GSPara kredi/banka kartı sahiplerine satışa sunuldu. Galatasaray logolu Passo Taraftar Kart sahipleri için biletler yarın saat 10.00'da satışa çıkacak. En pahalı bilet 55.000 TL'den satışa sunuldu.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre biletler, GSPlus Premium ile GSPara kredi ve banka kartı sahipleri için satışa çıktı.

Galatasaray logolu Passo Taraftar Kart sahipleri için ise biletler, yarın saat 10.00'da Passo uygulaması ve passo.com.tr adresinden satışa sunulacak.

EN PAHALISI 55 BİN TL!

RAMS Park'ta oynanacak derbinin bilet fiyatları şu şekilde: