Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin bilet fiyatları belli oldu! Öncelikli bilet satışları başladı

Süper Lig’de sezonun kaderini belirleyecek olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için geri sayım başladı. 26 Nisan Pazar günü RAMS Park’ta oynanacak dev mücadele öncesi bilet satış süreci resmen start aldı.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre biletler, GSPlus Premium ile GSPara kredi ve banka kartı sahipleri için satışa çıktı.
Galatasaray logolu Passo Taraftar Kart sahipleri için ise biletler, yarın saat 10.00'da Passo uygulaması ve passo.com.tr adresinden satışa sunulacak.
RAMS Park'ta oynanacak derbinin bilet fiyatları şu şekilde:
|Kategori
|Bilet Fiyatı (Türk Lirası)
|Premium
|55.000
|Delux
|54.000
|Lux
|52.000
|Classic
|50.000
|1. Kategori
|35.000
|2. Kategori
|30.000
|3. Kategori
|27.500
|4. Kategori
|25.000
|5. Kategori
|22.500
|6. Kategori
|20.000
|7. Kategori
|19.000
|8. Kategori
|12.000
|9. Kategori
|10.000
|10. Kategori
|2.750
|11. Kategori
|2.500