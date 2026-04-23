Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 Serhat Yıldız

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin bilet fiyatları belli oldu! Öncelikli bilet satışları başladı

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 26 Nisan Pazar günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbi mücadelesinin öncelikli biletleri satışa sunuldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
23.04.2026
saat ikonu 11:55
|
GÜNCELLEME:
23.04.2026
saat ikonu 12:19

'de sezonun kaderini belirleyecek olan derbi için geri sayım başladı. 26 Nisan Pazar günü RAMS Park'ta oynanacak dev mücadele öncesi bilet satış süreci resmen start aldı.

HABERİN ÖZETİ

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin bilet fiyatları belli oldu! Öncelikli bilet satışları başladı

Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.
Süper Lig'in kaderini belirleyecek Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için bilet satışları GSPlus Premium, GSPara kart sahipleri ve Galatasaray logolu Passo Taraftar Kart sahipleri için başladı.
Derbi 26 Nisan Pazar günü RAMS Park'ta oynanacak.
Biletler ilk olarak GSPlus Premium ve GSPara kredi/banka kartı sahiplerine satışa sunuldu.
Galatasaray logolu Passo Taraftar Kart sahipleri için biletler yarın saat 10.00'da satışa çıkacak.
En pahalı bilet 55.000 TL'den satışa sunuldu.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre biletler, GSPlus Premium ile GSPara kredi ve banka kartı sahipleri için satışa çıktı.

Galatasaray logolu Passo Taraftar Kart sahipleri için ise biletler, yarın saat 10.00'da Passo uygulaması ve passo.com.tr adresinden satışa sunulacak.

EN PAHALISI 55 BİN TL!

RAMS Park'ta oynanacak derbinin şu şekilde:

KategoriBilet Fiyatı (Türk Lirası)
Premium55.000
Delux54.000
Lux52.000
Classic50.000
1. Kategori35.000
2. Kategori30.000
3. Kategori27.500
4. Kategori25.000
5. Kategori22.500
6. Kategori20.000
7. Kategori19.000
8. Kategori12.000
9. Kategori10.000
10. Kategori2.750
11. Kategori2.500
ETİKETLER
#Spor
#galatasaray
#süper lig
#bilet fiyatları
#derbi
#Fenerbahçe
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.