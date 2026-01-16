Menü Kapat
10°
Spor
Editor
 Burak Ayaydın

Galatasaray - Gaziantep FK | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

Trendyol Süper Lig'e verilen aranın ardından, lider Galatasaray kendi sahasında Gaziantep FK'yı ağırlıyor. Yüksek tempolu geçmesi beklenen Galatasaray-Gaziantep FK müsabakasına dair tüm detaylar ve canlı maç anlatımı haberimizde.

Galatasaray - Gaziantep FK | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI
Galatasaray ve Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında sahaya çıkıyor. Oğuzhan Çakır'ın düdük çalacağı Galatasaray-Gaziantep FK karşılaşması, bu akşam saat 20.00 itibarıyla başlayacak ve puan tablosunun zirvesine doğrudan etki edecek.

Galatasaray - Gaziantep FK | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

GALATASARAY-GAZİANTEP FK MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Abdülkerim, Sanchez, Eren Elmalı, Lemina, Gabriel Sara, Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Mauro Icardi.

https://x.com/GalatasaraySK/status/2011831995236503725?s=20

Gaziantep FK: Zafer Görgen, Tayyip Talha Sanuç, Arda Kızıldağ, Nazım Sangare, Ogün, Kabadayı, Gassama, Camara, Perez, Bayo, Maxim.

Galatasaray - Gaziantep FK | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

GALATASARAY GAZİANTEP FK'YI İLK MAÇTA FARKLI GEÇMİŞTİ

Ligin ilk yarısında Gaziantep'te oynanan maç, Galatasaray'ın 3-0'lık zaferiyle sonuçlanmış ve kırmızı siyahlılar yüksek tempoya ayak uyduramamıştı.

Galatasaray - Gaziantep FK | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

GALATASARAY RAMS PARK'TA KAYBETMİYOR

Evinde oynadığı son 27 Süper Lig maçını kaybetmeyen Galatasaray (22G-5B), Avrupa'nın 10 büyük liginde Slavia Prag'ın (39 maç) ardından devam eden en uzun yenilmezlik serisini yaşıyor.

Galatasaray - Gaziantep FK | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

GAZİANTEP FK VE TRENDYOL SÜPER LİG PERFORMANSI

Burak Yılmaz yönetimindeki Gaziantep ekibi; bu sezon Süper Lig’de oynadığı 17 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Ayrıca da kırmızı siyahlılar, topladığı 23 puanla lig tablosunun 9. sırasında konumlandı.

Galatasaray - Gaziantep FK | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

GALATASARAY'DA HATA PAYI YOK

Fenerbahçe'nin 3 puan önünde lider olan Galatasaray, Gaziantep FK karşısında alacağı olası bir mağlubiyet neticesinde zirveyi tehlikeye sokmuş olacak.

Galatasaray - Gaziantep FK | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

VICTOR OSIMHEN ATLETICO MADRID MAÇINDA OLACAK MI?
Yıldız golcü, Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik maçta forma giymek istediğini söylemişti.
Abdullah Avcı'dan Domenico Tedesco'ya çarpıcı sözler ve Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için kritik tespit!
Galatasaray'da Lucas Torreira için ayrılık açıklaması: Transferde büyük sürpriz!
#Spor
#Spor
