Galatasaray - Gaziantep FK | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

Galatasaray ve Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında sahaya çıkıyor. Oğuzhan Çakır'ın düdük çalacağı Galatasaray-Gaziantep FK karşılaşması, bu akşam saat 20.00 itibarıyla başlayacak ve puan tablosunun zirvesine doğrudan etki edecek.

GALATASARAY-GAZİANTEP FK MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Abdülkerim, Sanchez, Eren Elmalı, Lemina, Gabriel Sara, Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Mauro Icardi.

https://x.com/GalatasaraySK/status/2011831995236503725?s=20

Gaziantep FK: Zafer Görgen, Tayyip Talha Sanuç, Arda Kızıldağ, Nazım Sangare, Ogün, Kabadayı, Gassama, Camara, Perez, Bayo, Maxim.

GALATASARAY GAZİANTEP FK'YI İLK MAÇTA FARKLI GEÇMİŞTİ

Ligin ilk yarısında Gaziantep'te oynanan maç, Galatasaray'ın 3-0'lık zaferiyle sonuçlanmış ve kırmızı siyahlılar yüksek tempoya ayak uyduramamıştı.

GALATASARAY RAMS PARK'TA KAYBETMİYOR

Evinde oynadığı son 27 Süper Lig maçını kaybetmeyen Galatasaray (22G-5B), Avrupa'nın 10 büyük liginde Slavia Prag'ın (39 maç) ardından devam eden en uzun yenilmezlik serisini yaşıyor.

GAZİANTEP FK VE TRENDYOL SÜPER LİG PERFORMANSI

Burak Yılmaz yönetimindeki Gaziantep ekibi; bu sezon Süper Lig’de oynadığı 17 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Ayrıca da kırmızı siyahlılar, topladığı 23 puanla lig tablosunun 9. sırasında konumlandı.

GALATASARAY'DA HATA PAYI YOK

Fenerbahçe'nin 3 puan önünde lider olan Galatasaray, Gaziantep FK karşısında alacağı olası bir mağlubiyet neticesinde zirveyi tehlikeye sokmuş olacak.