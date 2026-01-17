Galatasaray, Gaziantep FK'yi konuk ediyor! Maç öncesi muhtemel 11'ler

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu heyecanı devam ediyor. Ligde devre arasının sona ermesinin ardından 18. hafta maçları oynanacak. Ligde haftanın dikkati çeken ve sonucu merakla beklenen maçlarından birinde lider Galatasaray ile 9. sıradaki Gaziantep FK, bugün saat 20.00'de RAMS Park'ta kozlarını paylaşacak. Zorlu maçta hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak.

Süper Lig'deki 17 müsabakada 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, topladığı 42 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde haftaya lider girdi.

Sezondaki 17 maçta 6'şar galibiyet ile mağlubiyet ve 5 beraberliği bulunan Gaziantep FK ise 23 puanla 9. sırada yer alıyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Gaziantep'te oynanan maçta kazanan taraf 3-0'lık skorla Galatasaray olmuştu.

GALATASARAY'DA EKSİKLER CAN SIKIYOR

Galatasaray'da Gaziantep FK maçı öncesi kritik eksikler bulunuyor.

Sarı-kırmızılılarda sarı kart cezası bulunan Uruguaylı orta saha Lucas Torreira, bugünkü maçta forma giyemeyecek. Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Victor Osimhen ve Ismail Jakobs da Gaziantep FK maçında görev alamayacak.

Ayrıca bahis soruşturması kapsamında tutuklanan Metehan Baltacı, bugün oynayamayacak.

Galatasaray'da Fethiyespor ile oynanan Türkiye Kupası'nda maçında sakatlanan ve sol arka adalesinde hafif-orta derece zorlanma tespit edilen Arda Ünyay ile sol diz dış yan bağlarında gerilme ve kanama tespit edilen Gabriel Sara da mücadelede forma giyemeyecek.

Sakatlığı sebebiyle uzun zamandır takımdan ayrı kalan ve tedavisinin ardından kendisi için hazırlanan sahaya dönüş programı dahilinde salonda ve sahada çalışan Wilfried Singo'nun da maçta forma giymesi beklenmiyor.

İÇ SAHA KARNESİ BAŞARILI

Galatasaray, bu sezon RAMS Park'taki Süper Lig maçlarında başarılı performans gösteriyor.

Sezonda 9 iç saha maçına çıkan sarı-kırmızılılar, bu müsabakalarda 7 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı. Sahasındaki lig maçlarında rakip ağları 22 kez havalandıran Galatasaray, kalesinde 8 gol gördü.

KALESİNİ GOLE KAPATMAKTA ZORLANDI

Galatasaray, Süper Lig'deki son 10 maçın 8'inde gol yedi.

Ligde sezonun ilk 7 maçında kalesinde sadece 2 gol gören Galatasaray, sonrasındaki süreçte skor olarak istediğini alsa da kalesini gole kapatmakta zorlandı.

Sarı-kırmızılı ekip, 8. haftadaki Beşiktaş derbisiyle başlayan süreçte çıktığı son 10 lig müsabakasının 8'inde en az 1 kez kalesinden meşin yuvarlağı çıkardı. Galatasaray, bu dönemde sadece sahasında oynadığı Trabzonspor ve Kasımpaşa maçlarında kalesini gole kapatmayı başardı.

Galatasaray, söz konusu karşılaşmalarda 10 golü kalesinde gördü.

OKAN BURUK, GAZİANTEP FK'YE PUAN KAYBETMEDİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılıların başında Gaziantep FK'ye karşı puan kaybı yaşamadı.

Tecrübeli teknik adam, Galatasaray'ın başında olduğu süreçte Gaziantep FK'ye karşı ligde 7 galibiyet (biri hükmen) elde etti. Buruk yönetimindeki Galatasaray, bu süreçte 17 kez rakip fileleri havalandırırken, 3 golü kalesinde gördü.

LİGDE 14. KEZ KARŞILAŞACAKLAR

Galatasaray ile Gaziantep FK, Süper Lig'de bugün 14. kez karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılı ekip, Gaziantep temsilcisiyle daha önce yaptığı 13 maçta biri hükmen olmak üzere 11 galibiyet aldı.

İki takım arasındaki 1 maç beraberlikle sonuçlanırken, 1 müsabakayı da Gaziantep FK kazandı. Söz konusu mücadelelerde 30 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde 11 gol gördü.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Lemina, İlkay, Yunus, Sane, Barış Alper, Icardi

Gaziantep FK: Zafer, Perez, Nazım, Arda, Yusuf, Ogün, Melih, Maxim, Sorescu, Lungoyi, Bayo