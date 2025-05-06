Galatasaray kadro istikrarıyla 5. yıldıza adım adım ilerliyor! 4 puan sonra şampiyonluk garanti...

Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk için gün sayan Galatasaray, bu sezon kadro istikrarıyla öne çıkıyor. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, geride kalan 32 haftada 26 galibiyet, 5 beraberlik ve yalnızca 1 mağlubiyet aldı. Bitime 4 hafta kala en yakın rakibi Fenerbahçe’nin 8 puan önünde yer alan Galatasaray, kalan maçlarda sadece 4 puan alması hâlinde, diğer sonuçlara bakmadan sezonu zirvede tamamlayacak.

Bu başarıda temel unsurlardan biri olarak, takımın belirli bir iskeleti bozmadan yoluna devam etmesi dikkat çekiyor. Sezon boyunca 34 farklı oyuncuya şans veren Okan Buruk, bunlardan 11'ini hem ilk 11’e düzenli yazdı hem de bu oyuncular yüksek sürelerle takımın omurgasını oluşturdu. Kaleci Fernando Muslera, savunmada Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez ve Kaan Ayhan; orta alanda Lucas Torreira ile Gabriel Sara; hücum hattında ise Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Dries Mertens ve Roland Sallai takımın süreklilik sağlayan isimleri arasında yer aldı. Bu futbolcuların tamamı en az 15 kez ilk 11'de sahaya çıkarken, 1500 dakikanın üzerinde süre aldı.

Okan Buruk'un Vazgeçmediği İskelet



Okan Buruk, sezon boyunca kadro tercihlerinde istikrardan yana oldu. Kaleyi neredeyse sezon boyunca Muslera’ya emanet eden Buruk, savunmanın sağında sezonun ilk yarısında Kaan Ayhan'ı tercih ederken, ikinci yarıda bu görevi Frankowski’ye devretti.



Stoperde Sanchez-Abdülkerim ikilisinden kolay kolay vazgeçmeyen deneyimli teknik adam, orta sahada Torreira-Sara ikilisini sabit tuttu. Kanatlarda ağırlıklı olarak Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz’a şans tanırken, Yunus’un sakatlandığı dönemlerde devreye Sallai girdi.



Sezon başında 10 numara pozisyonunda Mertens'i kullanan Buruk, devre arasında Mario Lemina’nın gelmesiyle Sara’yı ileri çekerek bu pozisyonda da rotasyona gitti. Mertens ise bu süreçte dinlendirildi. Sol bekte yaşanan istikrarsızlık ise Eren Elmalı’nın transferiyle sona erdi.

Nando Zirvede

Takımın en istikrarlı oyuncusu, uzun yıllardır kaleyi koruyan Fernando Muslera oldu. Uruguaylı eldiven, 31 maçta da ilk 11’de sahaya çıkarak 2790 dakika görev yaptı.

Muslera’yı, 30 maçın tamamına ilk 11’de başlayan ve toplamda 2597 dakika süre alan Abdülkerim Bardakcı izledi. Lucas Torreira da 30 maçın 27’sinde ilk 11’de yer aldı ve 2588 dakika sahada kaldı.

Ara Transferler Etkili Oldu

Ara transfer döneminde takıma katılan oyuncular da kısa sürede kadronun önemli parçaları hâline geldi. Sol bekte görev alan Eren Elmalı, transferinin ardından oynanan 10 maçın 9’unda ilk 11'de sahaya çıktı ve 750 dakika süre aldı.

Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina da 10 maçta süre bulurken, 7’sine ilk 11’de başladı ve 630 dakika sahada kaldı. Polonyalı sağ bek Frankowski ise 10 maçta 621 dakika forma giydi ve bunların 8’inde ilk 11’de yer aldı.

Galatasaray, sezon boyunca kadroda büyük değişiklikler yapmadan, belirli bir iskelet üzerinden ilerleyerek istikrarın meyvelerini toplamaya çok yakın

Şampiyonluk Galatasaray’a Ekonomik Kazanç Getirecek

Galatasaray, Süper Lig'de şampiyon olması halinde yalnızca sportif bir başarıya değil, aynı zamanda önemli bir maddi kazanca da ulaşacak.

Sarı-kırmızılılar, eğer 25. kez şampiyon olmayı başarırsa, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan katılma hakkı kazanacak. Bu da kulübün Avrupa’dan yüklü bir gelir elde etmesi anlamına geliyor.

Ayrıca Galatasaray, bu başarıyla birlikte Türk futbol tarihinde formasına 5. yıldızı takan ilk takım unvanını alacak. Kulüp, bu tarihi başarının yansımasını 5. yıldızlı lisanslı ürün satışlarından sağlayacağı gelirle ticari alana da taşımayı planlıyor.

Son dönemde loca, kombine ve maç biletlerine olan yoğun ilgi, kulübün kasasını şimdiden doldurmuş durumda. Şampiyonluk halinde sponsorların ve reklam verenlerin ilgisinin daha da artması bekleniyor. Mevcut sezonda 80 milyon avroya ulaşan sponsorluk gelirlerinin yeni sezonda bu rakamın üzerine çıkması hedefleniyor.