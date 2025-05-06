Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
23°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Galatasaray kadro istikrarıyla 5. yıldıza adım adım ilerliyor! 4 puan sonra şampiyonluk garanti...

Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk için gün sayan Galatasaray, bu sezon kadro istikrarıyla öne çıkıyor. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, geride kalan 32 haftada 26 galibiyet, 5 beraberlik ve yalnızca 1 mağlubiyet aldı. Bitime 4 hafta kala en yakın rakibi Fenerbahçe’nin 8 puan önünde yer alan Galatasaray, kalan maçlarda sadece 4 puan alması hâlinde, diğer sonuçlara bakmadan sezonu zirvede tamamlayacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Galatasaray kadro istikrarıyla 5. yıldıza adım adım ilerliyor! 4 puan sonra şampiyonluk garanti...
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
06.05.2025
saat ikonu 11:11
|
GÜNCELLEME:
06.05.2025
saat ikonu 11:15

Bu başarıda temel unsurlardan biri olarak, takımın belirli bir iskeleti bozmadan yoluna devam etmesi dikkat çekiyor. Sezon boyunca 34 farklı oyuncuya şans veren Okan Buruk, bunlardan 11'ini hem ilk 11’e düzenli yazdı hem de bu oyuncular yüksek sürelerle takımın omurgasını oluşturdu. Kaleci Fernando Muslera, savunmada Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez ve Kaan Ayhan; orta alanda Lucas Torreira ile Gabriel Sara; hücum hattında ise Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Dries Mertens ve Roland Sallai takımın süreklilik sağlayan isimleri arasında yer aldı. Bu futbolcuların tamamı en az 15 kez ilk 11'de sahaya çıkarken, 1500 dakikanın üzerinde süre aldı.

Galatasaray kadro istikrarıyla 5. yıldıza adım adım ilerliyor! 4 puan sonra şampiyonluk garanti...

Okan Buruk'un Vazgeçmediği İskelet


Okan Buruk, sezon boyunca kadro tercihlerinde istikrardan yana oldu. Kaleyi neredeyse sezon boyunca Muslera’ya emanet eden Buruk, savunmanın sağında sezonun ilk yarısında Kaan Ayhan'ı tercih ederken, ikinci yarıda bu görevi Frankowski’ye devretti.


Stoperde Sanchez-Abdülkerim ikilisinden kolay kolay vazgeçmeyen deneyimli teknik adam, orta sahada Torreira-Sara ikilisini sabit tuttu. Kanatlarda ağırlıklı olarak Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz’a şans tanırken, Yunus’un sakatlandığı dönemlerde devreye Sallai girdi.

Galatasaray kadro istikrarıyla 5. yıldıza adım adım ilerliyor! 4 puan sonra şampiyonluk garanti...


Sezon başında 10 numara pozisyonunda Mertens'i kullanan Buruk, devre arasında Mario Lemina’nın gelmesiyle Sara’yı ileri çekerek bu pozisyonda da rotasyona gitti. Mertens ise bu süreçte dinlendirildi. Sol bekte yaşanan istikrarsızlık ise Eren Elmalı’nın transferiyle sona erdi.

Galatasaray kadro istikrarıyla 5. yıldıza adım adım ilerliyor! 4 puan sonra şampiyonluk garanti...

Nando Zirvede

Takımın en istikrarlı oyuncusu, uzun yıllardır kaleyi koruyan Fernando Muslera oldu. Uruguaylı eldiven, 31 maçta da ilk 11’de sahaya çıkarak 2790 dakika görev yaptı.

Muslera’yı, 30 maçın tamamına ilk 11’de başlayan ve toplamda 2597 dakika süre alan Abdülkerim Bardakcı izledi. Lucas Torreira da 30 maçın 27’sinde ilk 11’de yer aldı ve 2588 dakika sahada kaldı.

Galatasaray kadro istikrarıyla 5. yıldıza adım adım ilerliyor! 4 puan sonra şampiyonluk garanti...

Ara Transferler Etkili Oldu

Ara transfer döneminde takıma katılan oyuncular da kısa sürede kadronun önemli parçaları hâline geldi. Sol bekte görev alan Eren Elmalı, transferinin ardından oynanan 10 maçın 9’unda ilk 11'de sahaya çıktı ve 750 dakika süre aldı.

Galatasaray kadro istikrarıyla 5. yıldıza adım adım ilerliyor! 4 puan sonra şampiyonluk garanti...

Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina da 10 maçta süre bulurken, 7’sine ilk 11’de başladı ve 630 dakika sahada kaldı. Polonyalı sağ bek Frankowski ise 10 maçta 621 dakika forma giydi ve bunların 8’inde ilk 11’de yer aldı.

Galatasaray, sezon boyunca kadroda büyük değişiklikler yapmadan, belirli bir iskelet üzerinden ilerleyerek istikrarın meyvelerini toplamaya çok yakın

Şampiyonluk Galatasaray’a Ekonomik Kazanç Getirecek

Galatasaray, Süper Lig'de şampiyon olması halinde yalnızca sportif bir başarıya değil, aynı zamanda önemli bir maddi kazanca da ulaşacak.

Sarı-kırmızılılar, eğer 25. kez şampiyon olmayı başarırsa, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan katılma hakkı kazanacak. Bu da kulübün Avrupa’dan yüklü bir gelir elde etmesi anlamına geliyor.

Galatasaray kadro istikrarıyla 5. yıldıza adım adım ilerliyor! 4 puan sonra şampiyonluk garanti...

Ayrıca Galatasaray, bu başarıyla birlikte Türk futbol tarihinde formasına 5. yıldızı takan ilk takım unvanını alacak. Kulüp, bu tarihi başarının yansımasını 5. yıldızlı lisanslı ürün satışlarından sağlayacağı gelirle ticari alana da taşımayı planlıyor.

Son dönemde loca, kombine ve maç biletlerine olan yoğun ilgi, kulübün kasasını şimdiden doldurmuş durumda. Şampiyonluk halinde sponsorların ve reklam verenlerin ilgisinin daha da artması bekleniyor. Mevcut sezonda 80 milyon avroya ulaşan sponsorluk gelirlerinin yeni sezonda bu rakamın üzerine çıkması hedefleniyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray'da şampiyonluk kutlaması için ezber bozan plan! Daha önce hiç yapılmadı
Galatasaray'a Barış Alper Yılmaz piyangosu! Transferi resmen duyurdular
Galatasaray'a Victor Osimhen müjdesi: Transferde kartlar yeniden dağıtılıyor!
ETİKETLER
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.