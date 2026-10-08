Galatasaray, Kasımpaşa hazırlıklarını tamamladı

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İstanbul
Trendyol Süper Lig'de 7. hafta maçlarının heyecanı başlıyor. Ligde haftanın açılış maçında Galatasaray ile Kasımpaşa, yarın saat 20.00'de RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek.
Sarı-kırmızılılar, zorlu mücadelenin hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı son antrenmanla tamamladı.
Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idman, dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.