Galatasaray-Kocaelispor | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

Galatasaray; Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolunda puan farkını 1'e indirdiği haftada, Kocaelispor ile karşılaşıyor. Hakem Oğuzhan Çakır'ın düdük çalacağı heyecanlı müsabaka, bu akşam saat 20.00 itibarıyla başlayacak.
Galatasaray: Uğurcan, Eren, Singo, Sanchez, Boey, Lemina, İlkay, Sallai, Asprilla, Sane, Barış Alper Yılmaz.
Kocaelispor: Serhat, Muharrem, Smolcic, Dijksteel, Ahmet, Cafumana, Keita, Susoho, Tayfur, Agyei, Serdar.
Galatasaray ve Kocaelispor, bugüne kadar Süper Lig'de 41 kez mücadele etti. Esasen ise bu karşılaşmaların 25'ini Galatasaray kazanırken, Kocaelispor da 7 kez galip geldi.
Körfez'de Galatasaray'ı ağırlayan Kocaelispor, kendi sahasında 1-0 galip gelmiş ve sarı kırmızılılara ligdeki ilk mağlubiyetini yaşatmıştı.
Lider Galatasaray; Kocaelispor'a yine mağlup olması halinde, Fenerbahçe'nin zirveye iyice yaklaşmasına izin vermiş olacak! Zira sarı lacivertliler, Kayserispor'u deplasmanda 4-0 yenmiş ve Galatasaray ile olan puan farkını 1'e indirmişti.
Galatasaray'da Victor Osimhen'in sakatlık süreci devam ederken, Kocaelispor'da da Aleksandar Jovanovic, Mateusz Wieteska ve Botond Balogh; RAMS Park'ta sahada olamayacak.