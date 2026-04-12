Galatasaray; Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolunda puan farkını 1'e indirdiği haftada, Kocaelispor ile karşılaşıyor. Hakem Oğuzhan Çakır'ın düdük çalacağı heyecanlı müsabaka, bu akşam saat 20.00 itibarıyla başlayacak.

HABERİN ÖZETİ Galatasaray-Kocaelispor | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI Galatasaray, Fenerbahçe'nin puan farkını 1'e indirdiği haftada Kocaelispor ile karşılaşıyor. Hakem Oğuzhan Çakır'ın düdük çalacağı maç bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Galatasaray ve Kocaelispor Süper Lig'de daha önce 41 kez karşılaştı; 25'ini Galatasaray, 7'sini Kocaelispor kazandı. Ligin ilk yarısında Kocaelispor, Galatasaray'ı kendi sahasında 1-0 mağlup etmişti. Galatasaray'da Victor Osimhen'in, Kocaelispor'da ise Aleksandar Jovanovic, Mateusz Wieteska ve Botond Balogh'un sakatlıkları bulunuyor.

GALATASARAY-KOCAELİSPOR MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Eren, Singo, Sanchez, Boey, Lemina, İlkay, Sallai, Asprilla, Sane, Barış Alper Yılmaz.

Kocaelispor: Serhat, Muharrem, Smolcic, Dijksteel, Ahmet, Cafumana, Keita, Susoho, Tayfur, Agyei, Serdar.

GALATASARAY VE KOCAELİSPOR ARASINDA 42. DÜELLO

Galatasaray ve Kocaelispor, bugüne kadar Süper Lig'de 41 kez mücadele etti. Esasen ise bu karşılaşmaların 25'ini Galatasaray kazanırken, Kocaelispor da 7 kez galip geldi.

KOCAELİSPOR LİGİN İLK YARISINDA SÜRPRİZ YAPMIŞTI!

Körfez'de Galatasaray'ı ağırlayan Kocaelispor, kendi sahasında 1-0 galip gelmiş ve sarı kırmızılılara ligdeki ilk mağlubiyetini yaşatmıştı.

GALATASARAY'DA HATA PAYI ÇOK AZ

Lider Galatasaray; Kocaelispor'a yine mağlup olması halinde, Fenerbahçe'nin zirveye iyice yaklaşmasına izin vermiş olacak! Zira sarı lacivertliler, Kayserispor'u deplasmanda 4-0 yenmiş ve Galatasaray ile olan puan farkını 1'e indirmişti.

GALATASARAY VE KOCAELİSPOR'DA ÖNEMLİ EKSİKLER VAR

Galatasaray'da Victor Osimhen'in sakatlık süreci devam ederken, Kocaelispor'da da Aleksandar Jovanovic, Mateusz Wieteska ve Botond Balogh; RAMS Park'ta sahada olamayacak.