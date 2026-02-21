Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Galatasaray Konyaspor deplasmanında | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Konyaspor'a konuk oluyor. İç Anadolu'daki kritik mücadeleye dair tüm detaylar ve canlı maç anlatımı haberimizde.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Galatasaray Konyaspor deplasmanında | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
21.02.2026
saat ikonu 00:48
|
GÜNCELLEME:
21.02.2026
saat ikonu 01:02

Trendyol Süper Lig'de Konyaspor ve Galatasaray karşılaşıyor. Hakem Atilla Karaoğlan'ın düdük çalacağı müsabaka, bu akşam saat 20.00 itibarıyla başlayacak.

Galatasaray Konyaspor deplasmanında | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

0:00 106

https://x.com/konyaspor/status/2024914451020001311?s=20

KONYASPOR-GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER

Konyaspor: Bahadır, Andzouana, Adil, Nagalo, Arif B., Berkan, Melih, Deniz Türüç, Kramer, Olaigbe, Muleka.

Galatasaray Konyaspor deplasmanında | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

Galatasaray: Uğurcan, Boey, Sanchez, Singo, Eren, Lemina, Torreira, Yunus, Lang, Barış, Icardi.

Galatasaray Konyaspor deplasmanında | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

GALATASARAY AVRUPA DÖNÜŞÜ HATA YAPMAK İSTEMİYOR!

Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u 5-2 mağlup eden lider Galatasaray, Konyaspor deplasmanını da hatasız geçmek ve ikinci sıradaki Fenerbahçe ile puan farkını korumak istiyor.

Galatasaray Konyaspor deplasmanında | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

KONYASPOR VE GALATASARAY ARASINDA 50. DÜELLO

İki takım Süper Lig’de 49 kez karşılaşırken; Galatasaray 36, Konyaspor ise 5 kez kazandı! Ayrıca da Aslan’ın 95 golüne Konyaspor, 33 golle cevap verdi.

Galatasaray Konyaspor deplasmanında | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

GALATASARAY ÇOK FORMDA

Victor Osimhen'in dönüşüyle yeniden vites artıran Galatasaray, Şubat ayındaki tüm mücadelelerini kayıpsız geçti.

Galatasaray Konyaspor deplasmanında | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

GALATASARAY 10 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Süper Lig'deki son 10 maçında 8 galibiyet alan ve 2 defa da berabere kalan Galatasaray, en son Kocaelispor deplasmanında sahadan puansız ayrılmıştı.

Galatasaray Konyaspor deplasmanında | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

İLHAN PALUT ÇIKIŞ ARIYOR

Konyaspor ile yeniden anlaşan İlhan Palut, Anadolu ekibiyle henüz ligde kazanamamıştı.

Galatasaray Konyaspor deplasmanında | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

Sıkça Sorulan Sorular

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE JUVENTUS'U ELEYİNCE KİMİNLE EŞLEŞECEK?
Temsilcimiz, Liverpool-Tottenham tarafından gelecek rakibini bekliyor.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Süper Lig'de sözleşmesi sona eren yıldızlar: Galatasaray, Beşiktaş ve Samsunspor'da kritik süreç!
Fenerbahçe ve Galatasaray'da yıldız kaleci performansları: Ederson ile Uğurcan Çakır'da son rakamlar!
ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.