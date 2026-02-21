Galatasaray Konyaspor deplasmanında | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

Trendyol Süper Lig'de Konyaspor ve Galatasaray karşılaşıyor. Hakem Atilla Karaoğlan'ın düdük çalacağı müsabaka, bu akşam saat 20.00 itibarıyla başlayacak.

KONYASPOR-GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER

Konyaspor: Bahadır, Andzouana, Adil, Nagalo, Arif B., Berkan, Melih, Deniz Türüç, Kramer, Olaigbe, Muleka.

Galatasaray: Uğurcan, Boey, Sanchez, Singo, Eren, Lemina, Torreira, Yunus, Lang, Barış, Icardi.

GALATASARAY AVRUPA DÖNÜŞÜ HATA YAPMAK İSTEMİYOR!

Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u 5-2 mağlup eden lider Galatasaray, Konyaspor deplasmanını da hatasız geçmek ve ikinci sıradaki Fenerbahçe ile puan farkını korumak istiyor.

KONYASPOR VE GALATASARAY ARASINDA 50. DÜELLO

İki takım Süper Lig’de 49 kez karşılaşırken; Galatasaray 36, Konyaspor ise 5 kez kazandı! Ayrıca da Aslan’ın 95 golüne Konyaspor, 33 golle cevap verdi.

GALATASARAY ÇOK FORMDA

Victor Osimhen'in dönüşüyle yeniden vites artıran Galatasaray, Şubat ayındaki tüm mücadelelerini kayıpsız geçti.

GALATASARAY 10 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Süper Lig'deki son 10 maçında 8 galibiyet alan ve 2 defa da berabere kalan Galatasaray, en son Kocaelispor deplasmanında sahadan puansız ayrılmıştı.

İLHAN PALUT ÇIKIŞ ARIYOR

Konyaspor ile yeniden anlaşan İlhan Palut, Anadolu ekibiyle henüz ligde kazanamamıştı.