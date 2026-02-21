Galatasaray Konyaspor deplasmanında | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Trendyol Süper Lig'de Konyaspor ve Galatasaray karşılaşıyor. Hakem Atilla Karaoğlan'ın düdük çalacağı müsabaka, bu akşam saat 20.00 itibarıyla başlayacak.
https://x.com/konyaspor/status/2024914451020001311?s=20
Konyaspor: Bahadır, Andzouana, Adil, Nagalo, Arif B., Berkan, Melih, Deniz Türüç, Kramer, Olaigbe, Muleka.
Galatasaray: Uğurcan, Boey, Sanchez, Singo, Eren, Lemina, Torreira, Yunus, Lang, Barış, Icardi.
Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u 5-2 mağlup eden lider Galatasaray, Konyaspor deplasmanını da hatasız geçmek ve ikinci sıradaki Fenerbahçe ile puan farkını korumak istiyor.
İki takım Süper Lig’de 49 kez karşılaşırken; Galatasaray 36, Konyaspor ise 5 kez kazandı! Ayrıca da Aslan’ın 95 golüne Konyaspor, 33 golle cevap verdi.
Victor Osimhen'in dönüşüyle yeniden vites artıran Galatasaray, Şubat ayındaki tüm mücadelelerini kayıpsız geçti.
Süper Lig'deki son 10 maçında 8 galibiyet alan ve 2 defa da berabere kalan Galatasaray, en son Kocaelispor deplasmanında sahadan puansız ayrılmıştı.
Konyaspor ile yeniden anlaşan İlhan Palut, Anadolu ekibiyle henüz ligde kazanamamıştı.