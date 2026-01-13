Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

Galatasaray, kupada Fethiyespor deplasmanında! Maç öncesi muhtemel 11'ler

Ziraat Türkiye Kupası'nad 2. hafta maçlarının heyecanı yaşanacak. Kupada 2. haftanın önemli maçlarından birinde Fethiyespor ile Galatasaray, bugün saat 20.30'da Fethiye İlçe Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Maçta hakem Ayberk Demirbaş görev yapacak. İşte karşılaşma öncesi son gelişmeler ve muhtemel 11'ler...

Galatasaray, kupada Fethiyespor deplasmanında! Maç öncesi muhtemel 11'ler
AA
13.01.2026
saat ikonu 10:02
13.01.2026
saat ikonu 10:02

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor. Futbolseverlerin yakından takip ettiği Türkiye Kupası'nda heyecan 2. hafta maçlarıyla devam edecek. Kupada 2. hafta müsabakaları bugün, yarın ve perşembe günü oynanacak.

Türkiye Kupası'nda haftanın dikkati çeken ve sonucu merakla beklenen maçlarından birinde A Grubu'nda Fethiyespor ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Fethiye İlçe Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmada hakem Ayberk Demirbaş düdük çalacak.

GALATASARAY 2'DE 2 YAPMAK İSTİYOR

Kupaya sahasında RAMS Başakşehir'i 1-0 yenerek başlayan Galatasaray, Muğla temsilcisini mağlup ederek 2'de 2 yapmayı hedefliyor. Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta alt sıralarda yer alan Fethiyespor karşısında rotasyon yaparak Trendyol Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde az süre verilen futbolcuları oynatması bekleniyor.

Galatasaray, kupada Fethiyespor deplasmanında! Maç öncesi muhtemel 11'ler

Galatasaray'da Uğurcan Çakır, Gabriel Sara, Leroy Sane, Lucas Torreira ve İlkay Gündoğan, Muğla'ya giden kafilede yer almadı. Galatasaray'ın kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Davinson Sanchez, Roland Sallai, Mauro Icardi, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Oğulcan Yançel, Arda Yılmaz, Ada Yüzgeç, Dağhan Kahraman, Eyüp Karasu, Furkan Koçak, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay, Mario Lemina

Galatasaray, kupada Fethiyespor deplasmanında! Maç öncesi muhtemel 11'ler

FETHİYESPOR SÜRPRİZ ARIYOR

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Fethiyespor ise kupada A Grubu'ndaki ilk maçında Trendyol 1. Lig temsilcisi Boluspor ile 0-0 berabere kalarak 1 puan almıştı.

Sait Karafırtınaların çalıştırdığı Fethiyespor, Galatasaray maçından puan ya da puanlarla ayrılarak sürprize imza atmayı ve kupada bir üst tur iddiasını sürdürmek istiyor.

GALATASARAY SERİ BAŞLATMA PEŞİNDE

Galatasaray, Fethiyespor mücadelesiyle yeni bir galibiyet serisi başlatmayı hedefliyor.

Turkcell Süper Kupa finalinde 10 Ocak Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Fenerbahçe'ye 2-0 yenilen sarı-kırmızılılar, Türkiye Kupası'yla yeni bir zorlu fikstüre girecek.

Galatasaray, kupada Fethiyespor deplasmanında! Maç öncesi muhtemel 11'ler

Galatasaray, Fethiyespor maçının ardından 17 Ocak Cumartesi günü iç sahada yapacağı Gaziantep FK mücadelesiyle Süper Lig'in ikinci yarısına girecek. "Cimbom" 21 Ocak Çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kaderini belirleyecek müsabakalardan biri olan Atletico Madrid karşılaşmasına çıkacak.

Sarı-kırmızılılar, ocak ayı sonuna kadar Süper Lig'de Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City maçlarını yapacak.

MUHTEMEL 11'LER

Fethiyespor: Arda, Raşit, Şahan, Oğuz, Ali Mert, Uğur, Cihan, Muhammet, Serdarcan, Ramazan, Kerem

Galatasaray: Günay, Sallai, Arda, Abdülkerim, Kazımcan, Kaan, Lemina, Gökdeniz, Yusuf, Ahmed, Barış Alper

