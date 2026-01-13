Menü Kapat
 Serhat Yıldız

Monaco'nun yıldızı Galatasaray yolunda! Orta sahaya İsviçreli dinamo

Devre arası transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala gaza basan Galatasaray, orta saha için rotayı Fransa’ya kırdı. Monaco’nun yıldız ismini listesine ekleyen sarı-kırmızılılar, dev operasyon için düğmeye bastı. İşte detaylar...

Monaco'nun yıldızı Galatasaray yolunda! Orta sahaya İsviçreli dinamo
Trendyol Süper Lig devi Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ve ligdeki hedefleri doğrultusunda taraftarı heyecanlandıracak transferler yaparak güçlü bir kadro kurmak istiyor.

Monaco'nun yıldızı Galatasaray yolunda! Orta sahaya İsviçreli dinamo

Sezonun başından bu yana orta sahanın merkezi için 4-5 farklı aday üzerinde çalışan teknik heyet ve transfer komitesi, aradığı profili Monaco'da buldu. Teknik direktör Okan Buruk’un sistemine tam uyum sağlayacağı düşünülen yıldız oyuncu için girişimler resmen başladı.

Monaco'nun yıldızı Galatasaray yolunda! Orta sahaya İsviçreli dinamo

HEDEF DENİS ZAKARİA

Takvim'de yer alan habere göre; Galatasaray, Monaco forması giyen 29 yaşındaki Denis Zakaria'yı listesine aldı. Okan Buruk’un transferine tam not verdiği İsviçreli oyuncu için yönetim, hem oyuncu tarafıyla hem de Fransız ekibiyle ilk temasları kurdu. Cimbom’un, önümüzdeki günlerde Monaco’ya resmi bir paket teklif sunması bekleniyor.

Monaco'nun yıldızı Galatasaray yolunda! Orta sahaya İsviçreli dinamo

PİYASA DEĞERİ

Güncel piyasa değeri 25 milyon euro seviyelerinde olan Zakaria, bu sezon Monaco ile çıktığı 11 maçta 3 asist yaparak dikkatleri üzerine çekti. Kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız ismin transferi için Galatasaray’ın ciddi bir bütçe ayırması gerekecek. İsviçre Milli Takımı ile 61 maça çıkan ve 3 gol kaydeden tecrübeli futbolcu, aynı zamanda sarı-kırmızılıların Monaco ile oynadığı Devler Ligi mücadelesinde de sahadaki yerini almıştı.

Monaco'nun yıldızı Galatasaray yolunda! Orta sahaya İsviçreli dinamo

GÖRÜŞMELER PARALEL YÜRÜTÜLÜYOR

Yönetim, Zakaria'nın transferinin olmaması durumuna karşı temkinli davranıyor. İsviçreli yıldız için şartlar zorlanırken, listedeki diğer alternatiflerle de temasta kalınıyor. Sarı-kırmızılı kurmaylar, orta saha takviyesini en kısa sürede tamamlayarak takıma dahil etmeyi planlıyor.

Monaco'nun yıldızı Galatasaray yolunda! Orta sahaya İsviçreli dinamo
