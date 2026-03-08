Menü Kapat
 | Ümit Buget

Galatasaray - Liverpool maçına İspanyol hakem

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında 10 Mart Salı günü İngiliz ekibi Liverpool'u konuk edecek. Karşılaşmada İspanyol hakem Jesus Gil Manzano düdük çalacak.

Galatasaray - Liverpool maçına İspanyol hakem
UEFA son 16 turunda oynanacak - maçında İspanyol Jesus Gil Manzano düdük çalacak.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında 10 Mart Salı günü İngiliz ekibi Liverpool'u konuk edecek. Söz konusu karşılaşmayı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek. Manzano'nun yardımcılıklarını Angel Nevado ile Guadalupe Porras Ayuso yapacak. Maçın dördüncü hakemi Juan Martinez Munuera olacak.

Galatasaray - Liverpool maçında VAR'da Guillermo Cuadra Fernandez, AVAR'da da Valentin Gomez de görev alacak.

Galatasaray - Liverpool maçına İspanyol hakem

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Galatasaray ile Liverpool arasında oynanacak ilk maçı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Liverpool'u konuk edecek.
Karşılaşma 10 Mart Salı günü oynanacak.
Maçın orta hakemi İspanyol Jesus Gil Manzano olacak.
VAR görevini Guillermo Cuadra Fernandez üstlenecek.
