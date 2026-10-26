Galatasaray MCT Technic, 2. kez kazandı! Sarı-kırmızılılardan 102-68'lik galibiyet

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İstanbul
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 5. hafta maçlarının heyecanı tamamlandı. Ligde haftanın önemli maçlarından birinde Galatasaray MCT Technic ile Pizzabulls Bordo Bandırma, İstanbul'da, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi.
Mücadelenin ilk çeyreği dengeli geçerken Galatasaray MCT Technic, periyodu 21-19 önde tamamladı.
Karşılaşmanın ikinci çeyreğinde de rakibine üstünlük kurmayı başaran Galatasaray MCT Technic, devreye 38-34 önde girdi.
Galatasaray MCT Technic, mücadelenin üçüncü periyodunda oyuna ağırlığını koyarak farkı iyice açtı ve son çeyreğe 68-45'lik üstünlükle girdi.
Maçın son çeyreğinde de hata yapmayan Galatasaray MCT Technic, karşılaşmayı 102-68'lik skorla kazandı.
Galatasaray MCT Technic, bu sonuçla ligdeki 5. maçında 2. galibiyetini aldı. Pizzabulls Bordo Bandırma ise ligdeki 5. maçında 4. yenilgisini yaşadı.
Galatasaray MCT Technic, Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında deplasmanda Yukatel Denizli Basket'e konuk olacak. Pizzabulls Bordo Bandırma ise ligin 6. haftasında sahasında Bahçeşehir Koleji'ni ağırlayacak.