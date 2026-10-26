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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
26.10.2026
saat ikonu 00:08
|
GÜNCELLEME:
26.10.2026
saat ikonu 00:08

Galatasaray MCT Technic, 2. kez kazandı! Sarı-kırmızılılardan 102-68'lik galibiyet

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray MCT Technic ile Pizzabulls Bordo Bandırma, İstanbul'da karşı karşıya geldi. Galatasaray MCT Technic, mücadeleyi 102-68'lik skorla kazanarak ligdeki 2. galibiyetini elde etti.

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Editor
 Yasin Aşan
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Galatasaray MCT Technic, 2. kez kazandı! Sarı-kırmızılılardan 102-68'lik galibiyet
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
26.10.2026
saat ikonu 00:08
|
GÜNCELLEME:
26.10.2026
saat ikonu 00:08

'nde 5. hafta maçlarının heyecanı tamamlandı. Ligde haftanın önemli maçlarından birinde ile Pizzabulls Bordo Bandırma, 'da, 'nda karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ilk çeyreği dengeli geçerken Galatasaray MCT Technic, periyodu 21-19 önde tamamladı.

Galatasaray MCT Technic, 2. kez kazandı! Sarı-kırmızılılardan 102-68'lik galibiyet

Karşılaşmanın ikinci çeyreğinde de rakibine üstünlük kurmayı başaran Galatasaray MCT Technic, devreye 38-34 önde girdi.

Galatasaray MCT Technic, 2. kez kazandı! Sarı-kırmızılılardan 102-68'lik galibiyet

Galatasaray MCT Technic, mücadelenin üçüncü periyodunda oyuna ağırlığını koyarak farkı iyice açtı ve son çeyreğe 68-45'lik üstünlükle girdi.

Galatasaray MCT Technic, 2. kez kazandı! Sarı-kırmızılılardan 102-68'lik galibiyet

Maçın son çeyreğinde de hata yapmayan Galatasaray MCT Technic, karşılaşmayı 102-68'lik skorla kazandı.

Galatasaray MCT Technic, 2. kez kazandı! Sarı-kırmızılılardan 102-68'lik galibiyet

Galatasaray MCT Technic, bu sonuçla ligdeki 5. maçında 2. galibiyetini aldı. Pizzabulls Bordo Bandırma ise ligdeki 5. maçında 4. yenilgisini yaşadı.

Galatasaray MCT Technic, Süper Ligi'nin 6. haftasında deplasmanda Yukatel Denizli Basket'e konuk olacak. Pizzabulls Bordo Bandırma ise ligin 6. haftasında sahasında Bahçeşehir Koleji'ni ağırlayacak.

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ETİKETLER
#İstanbul
#Basketbol
#sinan erdem spor salonu
#Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
#Galatasaray MCT Technic
#Pizzabulls Bordo Bandırma
#Spor
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