Galatasaray MCT Technic, final four şansını kaçırdı! Sarı-kırmızılılar, Avrupa'ya veda etti

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final maçlarının heyecanı yaşandı. Organizasyonda Türkiye'yi temsil eden Galatasaray MCT Technic, çeyrek final üçüncü maçında deplasmanda İspanya'nın La Laguna Tenerife ekibine konuk oldu. Sahadan 99-59'luk mağlubiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, seriyi 2-1 kaybederek organizasyonda final four oynama şansını kaçırdı ve Avrupa'ya çeyrek finalde veda etti.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
16.04.2026
saat ikonu 00:43
|
GÜNCELLEME:
16.04.2026
saat ikonu 00:43

Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final maçlarının heyecanı sona erdi. Basketbolseverlerin yakından takip ettiği organizasyonda Türkiye'yi temsil eden Galatasaray MCT Technic, üçüncü maçında deplasmanda İspanya'nın La Laguna Tenerife ekibine konuk oldu.

Galatasaray MCT Technic, FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek final üçüncü maçında deplasmanda La Laguna Tenerife'ye 99-59 yenilerek Final Four şansını kaçırdı.
Serinin ilk maçını deplasmanda 84-83 kaybeden Galatasaray, İstanbul'da oynanan ikinci maçı 64-62 kazanarak durumu 1-1'e getirmişti.
Tenerife'deki Santiago Martin Arena'da oynanan çeyrek final üçüncü maçında ev sahibi La Laguna Tenerife ilk çeyreği 28-16, devreyi 46-28 ve üçüncü çeyreği 72-48 önde tamamladı.
La Laguna Tenerife sahadan 99-59 galip ayrılarak seriyi 2-1 kazandı ve FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Final Four'a yükseldi.
Ev sahibi ekipte Giorgi Shermadini 20 sayı, 14 ribauntla, Galatasaray MCT Technic'te ise Buğrahan Tuncer 14 sayı ile oynadı.
FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Final Four eşleşmeleri Rytas-Tenerife ve Unicaja Malaga-AEK olarak belirlendi.
GALATASARAY DEPLASMANDA DİRENEMEDİ

Tenerife'deki Santiago Martin Arena'da oynanan karşılaşmaya etkili başlayan taraf ev sahibi La Laguna Tenerife oldu. İspanya temsilcisi, ilk çeyreği 28-16 önde bitirirken devre arasına da 46-28 üstünlükle girdi.

Galatasaray MCT Technic'e göre daha iyi performans sergileyen İspanya ekibi, üçüncü çeyreği de 72-48 önde tamamladı.

Son periyotta da etkili oyunun sürdüren ve farkı daha da açan La Laguna Tenerife, sahadan 99-59 galip ayrılarak seriyi 2-1 kazandı ve FIBA Şampiyonlar Ligi'nde final four'a (dörtlü final) yükseldi.

Ev sahibi ekipte, Giorgi Shermadini 20 sayı, 14 ribauntla "double-double" yaparak maçın en skorer ismi oldu. Jaime Fernandez 19, Joan Sastre 13 sayıyla maçı tamamladı. Galatasaray MCT Technic'te ise Buğrahan Tuncer 14, Muhsin Yaşar 11 sayıyla oynadı.

FINAL FOUR EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU

Öte yandan FIBA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final maçlarının tamamlanmasının ardından final four eşleşmeleri de belli oldu.

Buna göre organizasyonun yarı final maçlarında Rytas-Tenerife ve Unicaja Malaga-AEK karşılaşmaları oynanacak.


