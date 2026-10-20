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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 23:41
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 23:41

Galatasaray MCT Technic, Strasbourg'u devirdi! Sarı-kırmızılılardan 83-77'lik zafer

Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin B Grubu'ndaki 2. maçında İstanbul'da Fransa temsilcisi SIG Strasbourg ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, mücadeleyi 83-77'lik skorla kazanarak organizasyondaki ilk galibiyetini elde etti.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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Galatasaray MCT Technic, Strasbourg'u devirdi! Sarı-kırmızılılardan 83-77'lik zafer
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 23:41
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 23:41

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Organizasyonda Türkiye'yi temsil eden , 2. maçında 'da 'nda Fransa temsilcisi SIG Strasbourg ile karşı karşıya geldi.

Maça etkili başlayan temsilcimiz Galatasaray MCT Technic, mücadelenin ilk çeyreğini 21-16 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte de etkili oyununa devam eden Galatasaray MCT Technic, soyunma odasına 42-33 önde gitti.

Galatasaray MCT Technic, Strasbourg'u devirdi! Sarı-kırmızılılardan 83-77'lik zafer

Karşılaşmanın üçüncü çeyreğinde Strasbourg daha fazla sayı üretse de son çeyreğe önde giren taraf 62-56'lık skorla Galatasaray MCT Technic oldu.

Mücadelenin son periyodunda dengeli bir oyun oynanırken Galatasaray MCT Technic, maçı 83-77 kazanmayı başardı.

Galatasaray MCT Technic, bu sonuçla Basketbol Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini aldı. Galatasaray, organizasyondaki 3. maçında 4 Kasım Çarşamba günü deplasmanda Legia Warszawa ile karşı karşıya gelecek.

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ETİKETLER
#İstanbul
#Basketbol
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#Basketbol Şampiyonlar Ligi
#Galatasaray MCT Technic
#Sig Strasbourg
#Spor
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