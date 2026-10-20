Galatasaray MCT Technic, Strasbourg'u devirdi! Sarı-kırmızılılardan 83-77'lik zafer

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Organizasyonda Türkiye'yi temsil eden Galatasaray MCT Technic, 2. maçında İstanbul'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda Fransa temsilcisi SIG Strasbourg ile karşı karşıya geldi.

Maça etkili başlayan temsilcimiz Galatasaray MCT Technic, mücadelenin ilk çeyreğini 21-16 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte de etkili oyununa devam eden Galatasaray MCT Technic, soyunma odasına 42-33 önde gitti.

Karşılaşmanın üçüncü çeyreğinde Strasbourg daha fazla sayı üretse de son çeyreğe önde giren taraf 62-56'lık skorla Galatasaray MCT Technic oldu.

Mücadelenin son periyodunda dengeli bir oyun oynanırken Galatasaray MCT Technic, maçı 83-77 kazanmayı başardı.

Galatasaray MCT Technic, bu sonuçla Basketbol Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini aldı. Galatasaray, organizasyondaki 3. maçında 4 Kasım Çarşamba günü deplasmanda Legia Warszawa ile karşı karşıya gelecek.