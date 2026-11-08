Galatasaray MCT Technic'den 4. galibiyet! Sarı-kırmızılılar, Esenler Erokspor'u yendi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 7. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Ligde haftanın önemli maçlarından birinde Galatasaray MCT Technic ile Esenler Erokspor, Sinan Erdem Spor Salonu'nda kozlarını paylaştı.

Karşılaşmaya etkili başlayan taraf ev sahibi Galatasaray MCT Technic oldu. Sarı-kırmızılılar, rakibine karşı üstün bir oyun oynadığı ilk çeyreği 24-13 önde tamamladı.

Mücadelenin ikinci çeyreğinde etkili olan taraf ise konuk ekip Esenler Erokspor oldu. Esenler Erokspor, bu çeyrekte farkı azalatmayı başarsa da devreye önde giren taraf 40-39'luk skorla Galatasaray MCT Technic oldu.

Karşılaşmanın üçüncü çeyreği büyük çekişmeye sahne oldu. Her iki takım da dengeli bir oyun ortaya koyarken son periyoda 59-59'luk eşitlikle girildi.

Dördüncü çeyrekte oyun üstünlüğünü yeniden ele alan Galatasaray MCT Technic, maçı 90-81'lik skorla kazanmayı başardı.

Galatasaray MCT Technic, bu sonuçla ligdeki 7. maçında 4. galibiyetini elde etti. Esenler Erokspor ise bu sonuçla ligdeki 7. maçında 3. yenilgisini yaşadı.