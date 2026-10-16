Galatasaray MCT Technic'in yeni başantrenörü Manuchar Markoishvili oldu

Galatasaray, yeni başantrenörünü açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüp, oyunculuk döneminde de Galatasaray forması giyen Gürcü çalıştırıcı Manuchar Markoishvili ile sözleşme imzaladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımımız, sarı-kırmızılı formamızla şampiyonluk sevinci yaşayan, oyunculuk ve antrenörlük kariyerinde Avrupa basketbolunun önemli organizasyonlarında deneyim kazanan Manuchar Markoishvili ile başantrenörlük görevi için anlaşmaya varmıştır. Yeni başantrenörümüz Manuchar Markoishvili'ye Galatasaray Ailesi'ne yeniden hoş geldin diyor, görevinde başarılar diliyoruz."

MANUCHAR MARKOISHVILI KİMDİR?

17 Kasım 1986 tarihinde Gürcistan'ın Tiflis kentinde dünyaya gelen Manuchar Markoishvili, oyunculuk kariyeri boyunca Benetton Treviso, Union Olimpija, Cantù, Galatasaray, CSKA Moskova ve Darüşşafaka gibi Avrupa basketbolunun önemli kulüplerinde forma giydi.

Gürcistan Millî Takımı'nın uzun yıllar formasını taşıyan Markoishvili, kariyerinde İtalya, Slovenya, Türkiye ve Rusya'da lig şampiyonlukları yaşadı.

2012-2013 sezonunun devre arasında Galatasaray'a transfer olan Markoishvili, takımın 2013 Türkiye Basketbol Ligi şampiyonluğunda pay sahibi oldu, 2013-2014 sezonunda ise EuroLeague'de çeyrek finale yükselen kadroda yer aldı.

Oyunculuk kariyerinin ardından antrenörlüğe adım atan Gürcü çalıştırıcı, BC Titebi'de başantrenörlük görevini üstlendi, ardından AS Monaco'nun teknik ekibine katıldı.

Monaco'da geçirdiği dönemde EuroLeague tecrübesi kazanan Markoishvili, Fransa Ligi şampiyonluklarının yanı sıra Fransa Kupası ve Fransa Süper Kupası zaferlerinde de görev aldı.

2026 yılında AS Monaco'da başantrenörlük görevine yükselen Markoishvili, Gürcistan Millî Takımı'nda da yardımcı antrenör olarak görev yaptı.